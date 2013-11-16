JP Morgan выплатит $4,5 млрд ипотечным инвесторам

Image caption JP Morgan вменяют в вину, что он продавал ипотечные бумаги, зная, что ипотечные кредиты уже перестали быть надежными

Американский инвестиционный банк JP Morgan согласился выплатить 4,5 млрд долларов инвесторам, которые потеряли деньги на ипотечных ценных бумагах во время финансового кризиса.

Это соглашение касается 21 крупного институционального инвестора.

Инвестиции в ипотечный рынок были важным фактором в мировом финансовом кризисе, который начался в 2007 году с обвала жилищного рынка в США.

В октябре американский банковский гигант заключил отдельное предварительное соглашение с властями США о выплате 13 млрд долларов для урегулирования претензий по проблемным ипотечным ценным бумагам, из-за которых в период перед финансовым кризисом клиенты банка понесли крупные убытки.

Это соглашение предусматривает выплату 5,1 млрд долларов для урегулирования претензий, связанных с обвинениями в том, что JP Morgan вводил в заблуждение ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac во время жилищного бума.

Это будет самая крупная компенсация, когда-либо выплаченная американским банком.

"Еще один важный шаг"

Продажа переоцененных ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, была одной из главных причин кризиса банковской системы США в 2007 году.

Теперь JP Morgan возместит убытки 21 институционального инвестора, который вложил деньги в более чем 300 ценных бумаг, связанных с ипотечными полисами для частных лиц. Эти ипотечные бумаги были выпущены в период между 2005-м и 2008 годами JP Morgan и другим банком – Bear Stearns – который был поглощен инвестиционным гигантом во время финансового кризиса.

"Это соглашение – еще один важный шаг в попытке JP Morgan устранить все недоразумения", связанные с ипотечными бумагами, заявила в пятницу глава пресс-службы банка Дженнифер Дзукарелли.

Окончательные детали договоренности между JP Morgan и министерством юстиции США должны быть объявлены в ближайшее время.

Сообщавшаяся ранее цифра в 13 млрд долларов складывается из штрафов на сумму в 9 млрд долларов и еще 4 млрд долларов, которые JP Morgan должен выплатить ипотечным заемщикам, пострадавшим от кризиса.

Штрафной фонд

Ценные бумаги, обеспеченные ипотечными займами, были введены американскими инвестиционными банками в середине 2000-х годов. Этот финансовый продукт получил большую популярность.

Такие облигации являлись вложением сразу в несколько финансовых инструментов, но главным образом основывались на ипотечных займах, считавшихся самым надежным, безрисковым активом, передает бизнес-корреспондент Би-би-си Джо Лайнэм.

Банку JP Morgan вменяют в вину, что он продавал ипотечные ценные бумаги, прекрасно зная, что ипотечные кредиты уже оказались под угрозой невозвращения и перестали быть надежными.

Ипотечные бумаги сыграли решающую роль в банковском кризисе 2007 года, когда банковская система в США едва не рухнула - многие банки оказались близки к банкротству, когда выяснилось, что реальная стоимость их активов во много раз ниже номинальной.

JP Morgan, бывший в свое время лидером Уолл-стрит, в третьем квартале этого года понес убытки в 380 млн долларов. Банк создал специальный фонд для покрытия юридических издержек и возможных штрафов, куда уже переведены 23 млрд долларов.

В сентябре банк был оштрафован на 1 млрд долларов за убытки, нанесенные одним из его трейдеров, Бруно Иксилом по прозвищу "Лондонский кит" , который проводил рискованные биржевые сделки на гигантские суммы.