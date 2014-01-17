Гайдаровский форум: министры поспорили о пенсиях

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti

Международный Гайдаровский экономический форум в Москве, в этом году отметивший пятилетний юбилей, на сей раз стал площадкой для споров не только между экономистами, но и министрами российского правительства. Оказалось, что контуры посткризисного мира - именно так обозначена одна из главных тем форума - каждый из них видит по-своему.

Выяснилось, например, что в министерстве финансов не прочь обсудить тему повышения пенсионного возраста в России, а вот вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец считает эту тему закрытой на ближайшие 10 лет.

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев, выступавший на открытии форума в среду, не сомневался в том, что страна сумеет преодолеть экономические неурядицы. А выступавший в этот же день замглавы министерства экономического развития Андрей Клепач признал, что надо или прогнозы составлять более умеренные, или вливать в экономику больше нефтегазовых денег.

Русская служба Би-би-си выделила несколько самых запоминающихся заявлений российских чиновников, сделанных на этом экономическом форуме, который носит имя Егора Гайдара, первого министра финансов России, идеолога экономических реформ начала 1990-х годов.

Россия в стагфляции

Ксения Юдаева, до недавних пор возглавлявшая экспертное управление президента, а теперь - первый заместитель председателя Центробанка, охарактеризовала состояние российской экономики словом "стагфляция".

Термин известен давно, но к ситуации в России пока не применялся. Смысл его в необычном сочетании экономического спада и одновременного роста инфляции. По идее, должно быть иначе: спад производства означает рост безработицы, а безработные люди тратят меньше, вследствие чего цены снижаются.

В России, однако, при замедлении роста ВВП до 1,4% по итогам 2013 года инфляция оказалась 6,5% при изначальном прогнозе в 5-6%.

Есть несколько тому, что происходит. Одно из них заключается в том, что национальные экономики развиваются циклически, и поэтому иногда происходит наложение инфляции на экономический спад.

Другое объяснение - политика монополий, поддерживающих высокий уровень цен в период кризисов: так, высокие цены на транспорт приводят к росту цен во всех сферах экономики, поскольку в транспортировке нуждается любой товар.

Повысят ли пенсионный возраст?

Страсти по пенсионной реформе еще не улеглись, а министр финансов Антон Силуанов неожиданно добавил масла в огонь, предложив обсудить вопрос о повышении пенсионного возраста.

"Мы сейчас провели серьезную работу по пенсионной реформе. Это действительно первый шаг, мы сделали ее более справедливой, более стимулирующей для того, чтобы наши граждане больше работали и позже выходили на пенсию", - сказал он.

Однако этого мало, считает глава минфина. По его словам, пенсионная система по-прежнему несбалансирована: в ее бюджете дыра на 1 тлрн рублей, которая покрывается траншами из федерального бюджета.

Еще более неожиданной оказалась реакция министра экономического развития Алексея Улюкаева, ведомство которого обычно более оптимистически смотрит на будущее российской экономики. В кулуарах Гайдаровского форума он поддержал предложение Силуанова.

"То, что к этому вопросу нужно вернуться, я согласен. Это вопрос, который должен обстоятельно обсуждаться", - приводит слова министра Интерфакс.

Впрочем, этот министерский консенсус наткнулся на оппозицию со стороны вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец, которая, вторя неоднократным уверениям Владимира Путина, заявила, что необходимости в повышении возраста нет.

"В настоящее время пенсионная система балансируется без повышения возраста за счет иных, заложенных в реформе, мер. Необходимые расчеты по развитию пенсионной системы для нашей страны сделаны до 2050 года", - сказала она.

Как выполнить "майские указы" Путина

Еще один вопрос, который российские чиновники на форуме тоже попытались "открыть", - смягчение "бюджетного правила". Оно касается распределения дополнительных доходов, полученных от экспорта нефти и газа.

С инициативой выступил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач.

"Мы должны подойти к тому, чтобы быть предельно честными и тогда сказать: да, мы сохраняем бюджетное правило, но тогда мы должны признать, что высоких темпов роста при сложившейся мировой конъюнктуре у нас не будет. Те темпы роста, которые мы можем иметь, это 2-3%", - отметил министр.

Минэкономразвития уже не в первый раз предупреждает, что заданные темпы роста недостижимы при нынешней экономической конъюнктуре. Летом ведомство признало, что выполнить все "майские указы" Владимира Путина, скорее всего, не удастся.

Но это первый раз, когда публично ставится под сомнение целесообразность нового "бюджетного правила", вступившего в силу всего год назад. У этого правила, прописанного в Бюджетном кодексе, есть два аспекта: первый касается дефицита, который не должен быть больше 1% ВВП на прогнозируемый финансовый год.

Второй аспект - распределение дополнительных нефтегазовых доходов.

Если цены на нефть растут, у бюджета появляется прибавка, которая, согласно бюджетному правилу, идет в Резервный фонд, пока его объем не достигнет 7% ВВП. Только после этого нефтегазовый излишек можно тратить на инфраструктурные проекты - и то не больше половины.

Мысль Андрея Клепача простыми словами можно передать так: если президент требует экономического роста, то необходимо сначала найти деньги для этого, а уже потом требовать выполнения указов.

"Либо мы должны признать, что нам не по карману бесплатное высококачественное здравоохранение, или мы должны проводить реформы, тратить деньги, но тогда их надо закладывать в бюджет, и тогда надо смотреть, какой бюджет получим - будет там дефицит 0,5% ВВП или 1%, или 1,5% ВВП", - резюмировал чиновник.