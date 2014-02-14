Курс евро к рублю вырос до рекордной величины

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption По этой цене рубль меняли две недели назад. Теперь и доллар, и евро стали дороже.

Курс евро к рублю в пятницу обновил исторический максимум: на торгах на ММВБ курс европейской валюты вырос до 48,46 рубля. Официальный курс доллара к рублю подскочил сразу на 39 копеек.

Достигнув рекорда, после полудня курс евро несколько снизился, но все равно остался выше отметки в 48,4 рубля. Банк России установил официальный курс евро на 15 февраля на уровне 48,26 рубля.

Предыдущий рекорд курс евро к рублю установил 30 января: тогда он составил 48 рублей 39 копеек. После этого пика евро несколько подешевел.

Доллар в России тоже снова идет вверх: официальный курс, установленный Центробанком России на 15 февраля, составил 35,26 рубля за доллар, что сразу на 39 копеек выше официального курса на пятницу, 14 февраля.

В этом году курс доллара бывал и выше: 4 февраля он стоил 35,45 рубля.

Трейдер ING Eurasia Павел Демещик сказал Reuters, что курс рубля снизился, в частности, из-за наплыва покупателей иностранной валюты из Азии.

Курс рубля к доллару и евро быстро снижался весь январь, затем немного отыграл в первую неделю февраля, а затем возобновил снижение.

Общая слабость

Руководитель экономической экспертной группы при минфине Евсей Гурвич ранее, в конце января, сказал bbcrussian.com, что ситуация на валютном рынке показывает общую слабость российской экономики.

По его мнению, реакция на начало сворачивания программы монетарного стимулирования США оказалась сильнее, чем можно было ожидать.

В конце января Федеральная резервная система США приняла решение сократить программу выкупа госактивов, известную как "количественное смягчение", на 10 млрд долларов в месяц - до 65 млрд.

Укрепление доллара ослабило валюты не одной России, но и стран с аналогичными экономиками - Бразилии, Турции, Индии, Аргентины и ЮАР.

Однако, по мнению экономиста, редактора еженедельника "Коммерсантъ Деньги" Максима Кваши, сейчас трудно сказать, в какой именно степени на курс рубля влияют шаги ФРС, а в какой - внутрироссийские факторы.

"Очень неопределенная ситуация. Во-первых, мы - где-то около рецессии, и никто не понимает, за счет каких факторов мы будем расти дальше, и будем ли расти", - сказал Кваша Русской службе Би-би-си.

"За последние несколько лет рубль в реальном выражении сильно укрепился: инфляция в стране была больше, чем у стран - наших основных торговых партнеров, а курс оставался примерно тем же самым. Поэтому в каком-то смысле нынешнее колебание можно было бы рассматривать как возвращение к тому паритету, который был несколько лет назад", - полагает эксперт.

"Но, поскольку рубль находится в режиме плавающего курса, совершенно невозможно сказать, а не произойдет ли обратное укрепление", - продолжил Кваша.

С инфляцией все неясно

Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг, тогда же, две неделю назад, отмечал, что Центробанк может в любой момент увеличить интервенции на валютном рынке и сдержать падение рубля.

"У нас полтриллиона долларов валютных резервов, это сумасшедшие деньги. Еще более важный момент - нефть стоит более 100 долларов и не собирается дешеветь", - сказал Гринберг.

В пятницу, по официальным данным ЦБР, его международные резервы составляли 498,9 млрд долларов США.

Некоторые экономисты предсказывают, что падение рубля подстегнет рост потребительских цен. Они следуют простой логике: очень большая доля потребительских товаров в Россию импортируется, импорт покупается за валюту, следовательно, его цена в рублях вырастет.

Максим Кваша считает такую логическую цепочку излишне простой.

"Мы, похоже, в первый раз за очень долгое время и в первый раз при нынешней структуре экономики вошли в ситуацию, когда валюта ослабляется в условиях почти нулевого роста. Почти невозможно понять, как отреагирует в этой ситуации экономика, - сказал Кваша Би-би-си. - Что будет со спросом? Станут ли граждане, озабоченные кризисом, делать больше сбережений и снижать спрос? Как отреагируют продавцы: они повышают цены или понижают свою маржу и стараются держать цены прежними? Это пока не понятно".

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу сказала, что, по оценке ЦБ РФ, снижение курса рубля с начала этого года добавило к инфляции 0,5 процентного пункта. Центробанк считает такое влияние "умеренным".

ЦБ предсказывает, что в этом году инфляция в России составит 5%.