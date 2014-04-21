Комнаты для сна разрушают рабочий процесс

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Иногда короткий сон в офисе переходит в нечто более глубокое

В прошлом году технологическая стартап-компания AskforTask.com решила оборудовать комнату отдыха для своих веб-разработчиков, которым приходилось много трудиться сверхурочно (порой до 70 часов в неделю).

Компания срочно переделывала свою веб-платформу, поэтому высокий уровень концентрации сотрудников был очень важен. Комната, где можно было наскоро вздремнуть и быстро восстановить силы, казалась идеальным решением.

Но план провалился.

"Очень скоро выяснилось, что короткий сон приводит к противоположным результатам", - говорит Набил Муштак, директор по производству и соучредитель этой компании из Торонто, в которой работают 15 человек.

"Руководство установило правило, что спать можно не более 15 минут, однако многие сотрудники все равно спали дольше, - отмечает Муштак. - Потом некоторые из них, все еще сонные, долгое время пили кофе или умывались холодной водой, чтобы прийти в себя и вернуться к работе".

"На все это уходило от 30 минут до полутора часов", - вспоминает директор AskforTask.com.

"Производительность труда заметно снизилась. Через полгода после начала эксперимента с дневным сном столь эффективная до этого команда была в состоянии реализовать лишь 55% от поставленных на неделю задач, что на 30% меньше, чем до начала эксперимента", - объясняет Муштак.

Главное тут - не переборщить

Результаты исследований показывают (и эксперты в области производительности труда подтверждают это), что краткий сон и перерывы на отдых помогают восстанавливать энергию и концентрацию внимания в течение рабочего дня, включая самый опасный период послеобеденного снижения эффективности труда.

У меня было пара случаев, когда человек проводил много времени в комнате для сна, особенно в понедельник утром. И выдавал его храп Натан Шоккер, <p>директор Talio Group

Многие ведущие компании теперь оборудуют комнаты или так называемые капсулы для послеобеденного сна и поощряют короткие перерывы, позволяющие сотрудникам ненадолго отвлечься от своих непосредственных обязанностей.

Среди этих компаний - Apple, Nike и Procter & Gamble в США, а также HootSuite и Intuit в Канаде. В числе клиентов MetroNaps, нью-йоркского производителя капсул для сна, похожих на кресла в космическом корабле, такие компании, как Google, Huffington Post и Cisco Systems.

Руководители, которые стремятся добиться расположения и лояльности сотрудников, ищущих верного баланса между работой и личной жизнью, поют дифирамбы подобным программам. Но тихая заводь комнат отдыха, с удобными креслами и расслабляющей атмосферой, имеет свои подводные камни.

После краткого расслабляющего сна не каждый в состоянии вернуться к работе с прежней энергией. И не все сотрудники, отходящие от своего компьютера, чтобы немного проветриться или сыграть партию в настольный футбол или теннис, быстро возвращаются на рабочее место.

Руководители, которые ввели в действие такие программы, оказываются в роли воспитателя детского сада в комнате, полной малышей - а с кем еще можно сравнить человека, следящего за тем, как проходит послеобеденный сон его вполне взрослых подопечных, и за тем, как они вообще расслабляются?

Натан Шоккер, чья компания Talio Group Pty Ltd в прошлом году тоже оборудовала комнату для послеобеденного сна, считает, что главное тут – не переборщить.

Рекомендуемое против необходимого

Для Шоккера, директора Talio Group, самой сложной задачей стал поиск баланса между необходимостью отдыха для усталых работников и предоставлением им слишком длительного времени для расслабления.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Спать только тогда, когда это необходимо, подчеркивают боссы

Чтобы упростить процедуру, эта компания из Брисбена, Австралия, занимающаяся административно-хозяйственным управлением, отказалась от любых формальных правил касательно того, когда и в течение какого времени ее 45 сотрудников и подрядчиков могут подремать. Однако, чтобы свести к минимуму возможные злоупотребления, руководители рекомендуют сон только в том случае, когда это абсолютно необходимо.

Шоккер обеспокоен тем, что погружение сотрудников в дрему без необходимости приведет к снижению производительности труда.

Он говорит об этом, основываясь на собственном опыте. "Пару раз я пользовался комнатой для сна, в результате чего эффективность моего труда резко снижалась на несколько часов", - признается он.

С этим категорически не согласен Джейкоб Стюарт, соучредитель The Traveling Photo Booth – американской компании по аренде фотоавтоматов и фотокабин, штаб-квартира которой находится в Миннеаполисе, штат Миннесота. Он призывает своих сотрудников каждый день делать после обеда небольшой перерыв в работе.

По словам Стюарта, соучредителя компании, 20-минутные перерывы помогают избежать чрезмерной перегрузки и "выгорания".

"Бывают дни, когда я чувствую, что работа дается мне тяжело", - признается Стюарт, который частенько дремлет во время послеобеденного перерыва или медитирует, покачиваясь в гамаке в своем офисе.

Найдем тех, кто злоупотребляет нашим доверием

Конечно, есть и такие люди, которые заходят слишком далеко в своем послеобеденном сне.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Даже если вам оборудовали комнату отдыха, постарайтесь не храпеть

"У меня было пара случаев, когда человек проводил много времени в комнате для сна, особенно в понедельник утром, - рассказывает Шоккер из Talio Group. - И выдавал его храп".

И хотя "провинившийся" и его руководитель вместе посмеялись над случившимся, Шоккер подчеркнул, что тому следует больше спать в собственной постели ночью и меньше дремать на работе.

Blue Soda Promo, компания из Вернон-Хиллз, штат Иллинойс, занимающаяся рекламной продукцией, рекомендует своим сотрудникам – а их у нее больше 100 человек - делать в районе 15:30-16 часов небольшой послеобеденный перерыв, чтобы оторваться от экранов компьютеров.

Для этого в офисе есть мини-кегельбан, самокаты с мотором, мини-поле для гольфа, баскетбольные кольца, столы для игр и даже комната для медитации с приглушенным светом, где стоят кушетка, двухместный диванчик и массажное кресло.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Идеальный офисный работник: кошки просыпаются мгновенно и сразу готовы к действиям

"У нашей компании нет строгих правил, касающихся перерывов", - говорит Мэтт Пауэрс, специалист по интернет-маркетингу компании Blue Soda. Но он и его коллеги достаточно благоразумны и прекрасно понимают, что нельзя покидать рабочее место, ставя под угрозу срок сдачи проекта, или слишком долго расслабляться в зоне отдыха.

Ключом к успеху программы стало воплощение в жизнь девиза компании "Усердно работай, играй от души" и неукоснительное соблюдение сроков выполнения поставленных задач.

"Если кто-то и злоупотребляет [отдыхом], то это происходит потому, что человек просто-напросто забыл о времени или в процессе отдыха задремал", - объясняет Пауэрс.

Обычно бывает достаточно простого вопроса коллеги или руководителя "где ты был?", чтобы нерадивый работник больше так не поступал.

Расслабляться с большей пользой

Саймон Хадсон, основатель и генеральный директор Brndstr, стартап-компании по брендированию в соцмедиа, находящейся в Дубае, в течение двух месяцев тестировал комнату для отдыха в помещении компании и в результате отказался от этой идеи. Члены команды исчезали в комнате и дремали там, что было просто-напросто разрушительно для рабочего процесса.

"Когда компания находится на стадии развития и становления, надо, чтобы все выдвигали новые идеи и участвовали в совместных обсуждениях", - убежден Хадсон.

Поэтому он поставил в углу большого офиса, где работают его сотрудники, несколько диванов, удобные стулья и 50-дюймовый телевизор, а также игровую приставку PlayStation.

"Так как все это находится в одном помещении, то у людей [злоупотребляющих зоной отдыха] будет невольно возникать чувство вины", - надеется Хадсон.

Пока дела идут неплохо. Он не установил никаких специальных ограничений, но сотрудники стараются не переусердствовать с перерывами.

Талиа Беккетт, генеральный директор канадской Pink Pearl Public Relations, пошла еще дальше в деле эффективности отдыха. Она рекомендует своим сотрудникам каждый день около 15:30 делать 30- или 60-минутный перерыв - расслабиться, сидя в уютном кресле (или, если позволяет погода, на свежем воздухе) и полистать журналы о моде, косметике или детях (это как раз те отрасли, в которых работает компания из Ванкувера, занимающаяся вопросами информационного взаимодействия).

"Пусть, строго говоря, это происходит на работе, но ощущается это совсем по-другому, - говорит Беккет. - Благодаря этому наша небольшая команда может немного расслабиться, и мы всегда возвращаемся на рабочее место с новыми идеями".

А в компании AskforTask Муштак превратил комнату отдыха, наличие которой так негативно стало сказываться на производительности труда, в "инновационный лаунж" с откидывающимися креслами, приглушенным светом, музыкой и телевизором. Смысл заключается в том, чтобы сотрудники могли на пару минут расслабиться и пообщаться, однако при этом не засыпали.

Муштак рассказал, что всего через шесть недель производительность труда вернулась на уровень, который был во времена без комнаты отдыха.

"Просто-напросто изменив название и оформление этой комнаты, мы добились того, что теперь наши сотрудники выполняют более 85% поставленных на неделю задач", - подчеркивает Муштак.