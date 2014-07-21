Вы – трудоголик? Научитесь говорить себе "хватит!"

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Усердная работа поможет вам заслужить одобрение начальства и продвижение по службе. Но, кроме того, она может повредить вашему здоровью и семейной жизни. Как понять, что пора остановиться? У BBC Capital есть рекомендации.

Между трудоголиком и человеком, который много работает, есть некоторые различия. Вы нервничаете, когда у вас появляется свободное время? Вы никогда не бываете полностью довольны своей работой?

Несколько экспертов LinkedIn (из списка наиболее влиятельных персонажей делового мира по версии этой социальной сети) пишут, как опознать в себе трудоголика и как найти в себе силы остановиться. Вот, в частности, мнения двух экспертов.

Джуллиен Гордон, партнер-учредитель консалтингового агентства New Higher

"Усердная работа и трудоголизм внешне мало отличаются – и там, и там напряженно трудится. ГЛАВНОЕ РАЗЛИЧИЕ заключается в том, какие ощущения человек испытывает от своей работы и что она для него означает", - пишет Гордон в своей заметке "Трудолюбивый человек или трудоголик?"

"Цель номер один трудоголика – постоянно находить себе занятие, - утверждает Гордон. - Трудоголики заполняют все возможное время делами, поскольку чувствуют себя не в своей тарелке, ничего не делая. Их уязвимость связана с тем, что они не знают себе цену. Чем больше такой человек успевает, тем более значимым он кажется сам себе".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Вас уже с утра завели? Попробуйте потерять ключ!

Трудолюбивый человек знает, когда он добился успеха в выполнении задачи или завершении проекта. Трудоголик же не умеет вовремя остановиться, поясняет Гордон. "Трудоголик не понимает, что такое "хватит", - пишет он. "Я недостаточно хорош". "Это сделано недостаточно хорошо…" Им сложно представить, каково это – успешно завершить дело.

По мнению Гордона, трудолюбивые люди знают себе цену, в то время как трудоголики постоянно полагаются на мнение окружающих. "Они ждут внешней оценки – например, ежегодной аттестации, которую проводят другие люди, им все время нужно подтверждение, что они хорошо справляются", - отмечает он.

Джуллиен Гордон считает, что трудоголики не чувствуют разницы между тем, что они могут и чего не могут контролировать. "Трудолюбивый человек концентрируется на своих усилиях – вложенных ресурсах и полученной отдаче", - пишет он.

Иначе ведут себя те, кто обращает внимание лишь на результаты и свою прибыль. "Их стремление сравнивать приводит к тому, что они начинают судить себя согласно общим критериям успеха, не всегда пригодным для оценки вложенных усилий", - подчеркивает Гордон.

Джоэл Питерсон, президент авиакомпании JetBlue Airways

Иногда самое трудное для трудоголика – понять, что он таковым является. Питерсон указывает на несколько признаков трудоголизма в заметке под названием "10 признаков, что вы работаете слишком много. Как остановиться".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Постоянно ищете подтверждения своей незаменимости? Остановитесь!

"Редактор газеты Chicago Sun-Times однажды заявил, что не может взять отпуск. Он боялся, что без него все рухнет – и еще больше боялся, что этого не произойдет, - пишет Питерсон. - Если вам кажется, что вы незаменимы, следующий этап – нервный срыв. Наймите людей, которые справятся с вашими обязанностями лучше вас, порадуйтесь их успехам, не мешайте им работать и регулярно восстанавливайте свои силы".

Еще один признак? "Ваша любимая фраза – "доставлено новое сообщение", - рассказывает Питерсон. – Электронная переписка – это палка о двух концах. Если вы отличаетесь хорошей самодисциплиной, она экономит вам время. Но если вы теряете над ней контроль, новые сообщения мешают вам, постоянно напоминая о несделанном. Так выключите же свой почтовый клиент".

Вас все не устраивает. Еда недостаточно хороша, гостиница недостаточно удобна, ваши доходы недостаточно высоки...

Если вы постоянно опаздываете, это также может быть предупреждением: надо сбавить скорость. "Пообещайте себе, что на каждую встречу или мероприятие будете приходить на пять минут раньше. Это почти никогда не помешает вам думать или работать, зато поможет по-новому расставить приоритеты и сконцентрироваться на зоне своей ответственности и своих результатах", - предлагает автор. Возможно даже, что у вас появится столь необходимый вам перерыв в делах - хотя бы на пять минут.

Другой признак того, что вы трудоголик (довольно неприятный для окружающих, надо признать): "Вас все не устраивает. Еда недостаточно хороша, гостиница недостаточно удобна, ваши доходы недостаточно высоки". Вот какое решение предлагает Джоэл Питерсон: "Загляните внутрь себя и измените ваш образ мыслей. Одна из моих мантр гласит – "У меня есть все, что мне нужно".

Питерсон также указывает, что большинство трудоголиков живут прошлым или будущим. "Вы предаетесь воспоминаниям и рассказываете истории о своих прошлых успехах. Или вы находитесь в ожидании будущего и не можете начать жить по-настоящему, пока не добьетесь определенной цели. Подобное поведение говорит о том, что вы избегаете жизни в настоящем времени – а эта привычка влечет за собой еще больший стресс". Учиться жить настоящим так же важно, как смотреть в будущее.