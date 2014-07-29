Должен ли начальник плакать вместе с вами?

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Увязывать эмоции и производительность стало популярно в бизнес-кругах. Автор BBC Capital нашел неожиданные параллели в животноводстве.

Теленок молочной породы начинает ходить самостоятельно где-то через час после рождения. Он нетвердо держится на ногах, но пытается прыгать и бегать, радуясь жизни.

Примерно тогда же фермеры уводят новорожденных телят от матерей. Этому есть много причин, среди которых – тот факт, что одомашненные молочные коровы часто не умеют выращивать потомство.

Однако исследователь Дэниэл Уири считает, что у подобной практики есть непредусмотренные последствия. Отделение от матери приводит к депрессии у молодых телят. Со временем это состояние может усугубиться и вызвать чувство неудовлетворенности, похожее на человеческий пессимизм.

"В результате первоначальной травмы настроение теленка меняется, позже появляются долгосрочные изменения в поведении", - говорит Уири, профессор прикладной биологии и замдекана в университете канадской провинции Британская Колумбия.

Дело не только в моральной дилемме: корова, находящаяся в депрессии, дает меньше молока. Менее болезненное отделение телят от матери могло бы иметь не только этический, но и практический смысл.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Ваши подчиненные, конечно, не телята. Но тоже эмоционально реагируют на события

"Может быть, есть способы избежать этой травмы, чтобы животное не страдало, - рассуждает Уири. - Животные склонны к эмоциональной реакции на события, и контролировать ее, возможно, было бы целесообразно".

Увязывать эмоции и производительность стало популярно и в бизнес-кругах. Во многих компаниях руководство признает, что начальникам нужно внимательнее относиться к эмоциям подчиненных.

От запрета до увлечения

Для тех, кто начал карьеру в 1980-е годы или раньше, это может показаться надуманным. В то время руководители должны были пресекать эмоциональные всплески подчиненных, объясняет доктор Кимберлин Лири, главный психолог Cambridge Health Alliance (ассоциации медицинской помощи в американском штате Массачусетс) и доцент Гарвардской медицинской школы.

"Тогда многие руководители считали, что начальник должен избегать проявления эмоций в коллективе, отделять зерна от плевел", - рассказывает Лири.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Сонастроенность с подчиненными? Иногда это может быть опасно

Но сейчас все изменилось. От руководителей все чаще ожидают хорошей сонастроенности с подчиненными – в некоторых компаниях это качество называют эмоциональным интеллектом. Для начала нужно понять, что чувствуют сотрудники и почему. Может быть, они считают, что другие члены команды не принимают во внимание их идеи или не уважают их.

Затем начальству необходимо разобраться, как предотвратить возникновение проблем в будущем. Например, если сотрудника расстраивает, что ему не дают высказаться на совещаниях, имеет смысл предоставить ему слово на ближайшей планерке и таким образом избежать негативных эмоций.

В то же время необходимо принимать во внимание нормы, присущие той или иной культуре. Скажем, в Германии, где переговоры часто имеют аналитический характер, и в Южной Америке, где размыта граница между деловым и личным, представление о приемлемой реакции может существенно отличаться.

Чтобы коровы продолжали давать молоко, о них надо заботиться Дэниэл Уири, <p>исследователь

"Руководителям надо изучить характерные реакции местных жителей там, где они работают, - говорит Лири. - Им нужно спросить себя, соответствуют ли местным обычаям эмоции, которые они наблюдают".

Кроме того, начальнику стоит обратить внимание и на себя. В компании DaVita Healthcare Partners, область специализации которой – диализ почек, от руководителей ожидают не только чуткости к эмоциям подчиненных.

"Наш подход к этой проблеме предполагает, что мы всегда начинаем с себя, - рассказывает Дэйв Хорман, чья должность в денверской штаб-квартире компании называется "вице-президент по мудрости". - Чем больше руководители отдают себе отчет в собственных действиях, тем счастливее их подчиненные и тем крепче командный дух".

Трудности, которые испытывают руководители подразделений в DaVita, зачастую обусловлены проблемами, первопричина которых – в поведении самих руководителей, говорит Хорман. Например, начальник, жалующийся на постоянные конфликты в команде, может осознать, что сам создал благоприятную для споров среду.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Для начала надо понять, что именно расстраивает сотрудника

"Если вы хотите понять, почему возникли затруднения у коллеги, для начала загляните в себя", - советует Хорман.

Конечно, не всем легко осознавать свои эмоции и понимать, что чувствуют другие члены команды. Чтобы помочь таким людям, Лири предлагает руководителям спрашивать у подчиненных о настроениях, царящих в офисе.

У фермеров все устроено похожим образом, говорит канадский биолог Уири.

"Есть люди, которые умеют читать эмоции животных, но есть и такие, кому это дается с трудом, - говорит Уири. - Чтобы коровы продолжали давать молоко, о них надо заботиться".

Забота о подчиненных в офисе может оказаться чуть сложнее, чем уход за коровами. Однако эмоционально стабильные работники – это хороший шаг на пути к успеху.

Об авторе: Эрик Бартон – журналист-фрилансер из города Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Ранее он работал корреспондентом и редактором в газетах New Times (Форт-Лодердейл) и The Pitch (Канзас-сити, штат Миссури). Его материалы публиковались Центром журналистских расследований во Флориде.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.