Отпуск: забыть о работе или оставаться на связи?

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Вам уже давно и срочно нужно в отпуск. И наконец, вот она, долгожданная неделя отдыха, когда можно забыть о работе. Но если вы - начальник, правильно ли вы поступаете, игнорируя по-прежнему приходящую на ваш адрес электронную почту и не отвечая на звонки служебного мобильника? С этим вопросом разбирается постоянный автор BBC Capital.

Этот вопрос мучает многих менеджеров, пакующих чемоданы в предвкушении недели на солнечном пляже. Ответ на него не так прост, как кажется.

Стелла Мандеху перед тем, как уехать в отпуск, готовится к нему несколько недель. Она составляет список срочных дел, подчищает на работе хвосты и заранее всем сообщает, что ее не будет.

Стелла работает менеджером по вопросам карьеры в международной школе бизнеса Халт в Дубае. Она говорит, что даже после всех этих приготовлений она все равно чувствует себя в отпуске обязанной каждый день пару часов сидеть в своем ноутбуке, проверяя электронную почту и отвечая на письма, которые покажутся ей важными или срочными.

"Это всегда ваше осознанное решение, - пишет Стелла.- Я одна из тех, кто не может полностью отключиться".

В эпоху глобальных круглосуточных коммуникаций и смартфонов мы соединены с миром, где бы мы ни находились, даже в полете. Позволительно ли в такой ситуации отключиться от своих коллег и подчиненных, за работу которых вы отвечаете?

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Собрались в отпуск? Деловой костюм можно оставить дома, вам не надо будет ходить по совещаниям

В большой степени это зависит от того, как хорошо организован рабочий процесс в ваше отсутствие и насколько необходимо ваше вмешательство в кризисной ситуации.

Британская организация Career Coach, консультирующая по вопросам карьеры, опросила экспертов и руководителей в разных странах мира, пытаясь узнать их мнение по поводу того, может ли начальник позволить себе исчезнуть в отпуске, должен ли он поддерживать связь с подчиненными и как найти баланс между необходимостью отдохнуть и ответственностью за дела фирмы.

Договоритесь обо всем заранее

"Если вы можете обойтись без ноутбука, оставьте его дома", - предлагает Роберт Хоскинг, исполняющий директор калифорнийской компании OfficeTeam, специализирующейся на организации работы офисов.

Такое отношение более распространено в Европе, где отпуск – дело святое. Но и в США сейчас без ноутбука вы не окажетесь на курорте белой вороной.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Не беспокойтесь, и без ноутбука на пляже вы не будете выглядеть белой вороной

Согласно опросу компании Robert Half Management Resources, в последние годы процент американских менеджеров, не контактирующих со своими сотрудниками во время отпуска, значительно возрос. В 2005 году таких было 21%. Спустя пять лет их оказалось уже 26%, а к 2012 году таких стало больше половины (51%).

Если в течение дня вы несколько раз порываетесь проверить, все ли в порядке на работе, как считает Хоскинг, это может быть признаком того, что свой отпуск вы запланировали на неудачное время. В противном случае, как он пишет, "вам нужно просто расслабиться и перестать беспокоиться".

Роберт Хоскинг советует составить план и придерживаться его. Но вместо того, чтобы заранее планировать, что в отпуске вы будете держать руку на пульсе и периодически проверять, как идут дела, лучше готовьтесь к нему так, как будто достать вас там не будет никакой возможности, советует он. Это, впрочем, совсем не означает, что вы должны полностью отрезать себя от дел.

"Если вам действительно надо регулярно общаться с офисом, договоритесь с коллегами о конкретных днях и часах, когда вы будете на связи. Это позволит избежать ситуации, когда вам могут позвонить в любой момент", - пишет Хоскинг.

А если вы на всякий случай оставляете коллеге свой мобильный номер или адрес электронной почты, обговорите с ним заранее, что таким случаем является, а что нет. Составьте список ситуаций, разрешить которые можно и без вас, с помощью других менеджеров - и определите этих менеджеров.

Пусть подчиненные проявят себя

Для старшего вице-президента по финансам международной компании CGG Анны Фриш полное отсутствие связи с ее парижским офисом во время отпуска - это отличная возможность для подчиненных проявить себя.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Отложите в сторону планшет, ваши подчиненные разберутся без вас

Ее работа четко структурирована: в конце каждого месяца Анна подводит баланс и готовит финансовые отчеты. Таких отчетов в году у нее 12, и ей нравится один из них поручать своей команде.

"Это добавляет им уверенности, помогает увидеть полную картину и учит их брать на себя ответственность, - говорит Анна Фриш. – Выполняя за меня эту работу, они учатся общаться со старшим руководством, и руководство их чаще замечает".

Подобный подход может быть очень полезен для сотрудников, которые временно остались в офисе без своего начальника, пишет Джим Линк, руководитель отдела Северной Америки компании Randstad, занимающейся вопросами подготовки кадров.

"В большинстве случаев такая явная демонстрация доверия вдохновляет подчиненных и в итоге показывает, насколько руководитель их ценит и уважает", - считает Джим Линк.

Важна каждая мелочь

Вот вам еще один ключ к успеху: не ждите того момента, когда вы уже в аэропорту, чтобы сообщить коллегам, что связи с вами в ближайшее время не будет.

Меган Фитцджеральд, специалист по вопросам карьеры, работающая в Сингапуре, предлагает более оптимальный вариант. "Объясните своим подчиненным заранее, что вам будет не дозвониться, и наделите конкретных сотрудников возможностями и полномочиями, необходимыми для разрешения ситуаций, которые могут возникнуть", - пишет она.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Не забудьте сообщить коллегам, когда вы вернетесь

"Если вы этого не делаете, вы, по сути, приглашаете людей вам звонить и обращаться с вопросами по любым ситуациям, которые могут возникнуть", - говорит Меган Фитцжеральд.

"Даже мелочи имеют значение, когда вы в отпуске", - считает Джим Линк. Не забудьте включить сообщение в вашей электронной почте о том, что вы не в офисе, советует он.

Замените сообщение в автоответчике вашего телефона, чтобы люди знали, когда вы снова будете доступны. И, конечно, вы должны оповестить коллег и всех, с кем вы контактируете, о том, куда вы уезжаете и когда вернетесь.

Имейте в виду, что необходимость поддерживать связь с офисом зависит от продолжительности вашего отпуска. "Если вы уезжаете на неделю, почти все может подождать, - написала нам Марта Эскью, эксперт по вопросам карьеры из Атланты. - Если вас не будет месяц, составьте список приоритетных проблем, по которым к вам можно обращаться".

Не стесняйтесь отдыхать!

Даже если отдых в полной мере заслужен, многие руководители иногда чувствуют себя неловко, просто уезжая в запланированный отпуск. Что уж тут говорить о том, чтобы полностью забыть о работе! Более четверти сотрудников американских компаний испытывают чувство вины от того, что едут отдыхать. Об этом свидетельствует проведенный в 2014 году опрос компании Randstad.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Хотите подзарядить батареи? Забудьте о работе!

Но иметь возможность полностью отвлечься на какое-то время от работы очень важно. Исследования показывают, что, возвращаясь из отпуска в офис, отдохнувшие сотрудники намного больше готовы со свежими силами приступить к реализации крупных проектов.

Не нужно винить себя в том, что вы уезжаете отдыхать. Для этого нет никаких оснований, утверждает Марта Эскью.

"Я считаю, что отпуск просто необходим для нашего психологического и душевного здоровья. Нам всем необходимо это время для того, чтобы подзарядить батареи, - написала она. - Отпуск дает мне возможность подумать о том, что в моей работе действительно важно - для меня самой, для моих клиентов и для моего бизнеса".

Комментарий редакции: Марта Эскью переписывалась с BBC Capital, находясь на пляже во Флориде, где она проводит свой отпуск. Career Coach пытался связаться с исследователем проблем счастья Шоном Анкором, но тот был в отпуске и "недоступен, за исключением экстренных случаев".

Об авторе. Элизабет Гарон – бывший колумнист Career Q&A и Wall Street Journal, сейчас фрилансер, живет в Калифорнии.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.