Как покончить с офисной тоской: три важных шага

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Два года назад Лукас Донат решил избавиться от несчастливых людей в своем рекламном агентстве Tiny Rebellion. Кислым физиономиям и людям, излучающим негатив, решил он, в его компании не место. Что из этого получилось, рассказывает корреспондент BBC Capital.

Несчастливые люди, как считал Донат, отравляли творческую атмосферу в его фирме, расположенной в живописном калифорнийском городке Санта-Моника. Для того, чтобы решить эту проблему раз и навсегда, Лукас пригласил консультанта, которому предстояло решить, от кого из сотрудников необходимо избавиться.

Но совет консультанта в итоге оказался неожиданным. "Однажды он вошел ко мне в кабинет и сказал: "Нам надо поговорить о проблеме лидерства", - вспоминает Лукас Донат. Как оказалось, проблема была не в мрачных сотрудниках, а в самом Лукасе.

"Он помог мне осознать, что если я хочу создать в офисе позитивную атмосферу, я должен начать с себя", - рассказывает он.

Лукас вспомнил, как он бродил по коридорам своей конторы, в которой работают 40 его подчиненных. "Действительно ли я создаю имидж довольного, позитивно настроенного менеджера?"- подумал он. Пристального взгляда в зеркало оказалось достаточно, чтобы понять, насколько этот вопрос был актуальным.

Поэтому Лукас Донат никого не уволил. Вместо этого он полностью поменял свое поведение и отношение к людям. Вместо угрюмого и находящегося под постоянным стрессом босса он решил попытаться стать позитивным, улыбчивым руководителем.

"Если вы сегодня зайдете в мое агентство, - говорит он, - вы увидите коллектив счастливых людей".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Повалять дурака иногда очень полезно

Лукас попытался создать позитивную атмосферу в офисе не только для того, чтобы в нем было приятно работать. Счастливые сотрудники более продуктивны, об этом свидетельствует множество исследований. Но что еще более важно, довольные сотрудники качественнее выполняют свою работу.

В 1995 году было проведено исследование, в ходе которого две группы врачей-интернов попросили поставить диагноз и выработать курс лечения. Одной группе пообещали по завершению работы конфеты. Как вы уже догадались, эта группа справилась с заданием в два раза быстрее - не столько из-за конфет, сколько из-за того, что у них поднялось настроение.

В 2008 году бухгалтерская фирма KPMG попросила группу своих специалистов по налогам каждый день уделять несколько минут чему-нибудь смешному и веселому - например, отправить другу какое-нибудь позитивное послание или повалять дурака, занимаясь каким-нибудь физическими упражнениями. Не удивительно, что их настроение и производительность заметно возросли по целому ряду индикаторов счастья.

Часто нами движут не те вещи, о которых думают менеджеры Доктор Тимоти Лау, <p>Университет Оттавы

Но, несмотря на все исследования, счастье редко становится предметом обсуждения в качестве стимулирующего фактора в офисе. Менеджеры часто не задумываются о собственном счастье, не говоря уже о счастье других, говорит Томас Джули, консультант по менеджменту в Хайдельберге, Германия.

"Когда люди вспоминают о счастье, чаще всего они думают: "Вот как стану успешным, так и счастье привалит". Но они редко достигают этой цели", - говорит Томас Джули.

Работая с компаниями, Томас часто просит менеджеров подумать, что способно принести им счастье. Мало кто может сразу ответить. “У людей нет ответа на этот вопрос, потому что они не знают, что делает их счастливыми", - говорит Томас Джули.

Иногда ответ очень прост. Томас однажды работал над проектом с партнером, которому очень нужно было уходить с работы каждый день в пять вечера, чтобы забирать из школы сына. Когда Томас с этим согласился, его партнер тут же почувствовал себя более довольным жизнью, и его более высокая отдача на работе смогла компенсировать более ранний конец рабочего дня.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Довольный начальник - счастливый коллектив. И наоборот

Простой вопрос о том, что делает сотрудников более счастливыми и довольными, во многих компаниях даже не обсуждается. В таких странах, как Германия, Китай и Япония от работников часто ждут полной и безусловной отдачи. И в такой ситуации вопрос о том, доволен сотрудник своей работой или нет, не находится в числе приоритетов.

В качестве основного стимула такие компании используют повышения по службе и прибавки к зарплате. Но это редко делает сотрудника счастливее, утверждает доктор Тимоти Лау из Университета Оттавы.

"Часто нами движут не те вещи, о которых думают менеджеры", - говорит он.

Вместо бонусов, как считает Тимоти Лау, менеджеры могут более эффективно стимулировать своих сотрудников, налаживая с ними личные контакты. Если сотрудники знают, что они являются частью единой команды, у которой есть общая цель, у них будет больше шансов добиться успеха, чем если им просто пообещают деньги.

Как сделать офис счастливым местом Представьте себе, что вам осталось жить три года. Жесткое условие, согласен. Но то, как вы провели бы оставшееся вам время, покажет вам, как на самом деле вам нужно жить сейчас. Определите маленькие шажки к тому месту, которое сделает вас счастливее. По пути к нему работайте над тем, чтобы сделать счастливее других людей, потому что это - самый верный способ сделать счастливее вашу собственную жизнь.

"В рабочих коллективах чувство счастья возникает от осознания своей причастности и общей цели, а не в результате обещанной награды", - говорит Лау.

Лукас Донат нашел, как поощрить сотрудников своего рекламного агентства. Год, проведенный с консультантом, выявил для него главную причину недовольства подчиненных: из-за большой загрузки на работе у его молодых сотрудников не было времени и возможности заниматься фитнесом.

И тогда Лукас организовал обеденную фитнес-группу. Теперь два или три раза в неделю в обеденный перерыв они отправляются в парк с видом на океан, расположенный в двух кварталах от офиса. После занятий и быстрой пробежки группа возвращается в офис, готовая ко второй половине рабочего дня.

"Недостаточно просто заявить: "Давайте-ка создадим творческую атмосферу, чтобы всем было хорошо", - говорит Лукас Донат. - Как и во всем, над этим надо работать".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.