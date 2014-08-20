Осторожно: злой начальник

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У большинства из нас хотя бы раз в жизни был злой начальник - чудовище, которое мнит себя пупом земли и деморализует персонал. Одного лишь появления такого босса в офисе или просто звуков его голоса на лестнице достаточно, чтобы сотрудники съеживались от ужаса.

Но значит ли это, что он неэффективный руководитель? Или, может быть, синдром "злого начальника" проявляется только в тех случаях, когда глава коллектива и кто-либо из сотрудников не сходятся характерами?

Чтобы узнать, существуют ли злые начальники, мы обратились на сайт вопросов и ответов Quora - и вот что по этому поводу думают некоторые респонденты.

Борьба за власть

"Конечно, существуют! Начальники вообще почти все злые, - убежден Ал Нельсон. - Это, как правило, властолюбивые и агрессивные или самовлюбленные и самоуверенные "альфа-вожаки", которые берут либо силой, либо харизмой".

Злые начальники существуют, потому что “большинство людей не выдерживает испытания властью, - добавляет Роберт Невилл. - Некоторых нельзя даже близко подпускать к власти - они сразу превращаются в психов”.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Сколько раз в своем воображении вы делали это со своим боссом?

По мнению Невилла, для того чтобы стать хорошим начальником, нужен сильный характер. "Конечно, идеальных людей не бывает, но начальникам требуются хотя бы такие простые качества, как порядочность, умение сочувствовать и профессионализм. В конечном счете компания отражает личность своего руководителя. Если у руля стоит лживый, коварный и наглый тип, то и другие руководящие должности в этой компании займут ему подобные".

Характерные черты

Итак, что же отличает злого начальника? Джефф Шаффзин сформулировал простое определение: "Злой начальник - это тот, с кем вам категорически не хочется работать (и кто, скорее всего, отвечает вам взаимностью)".

Однако есть определенные черты характера, которые некоторым сотрудникам кажутся неприемлемыми, а других совершенно не беспокоят. "Например, не слишком ли дотошен ваш начальник? Некоторые обожают, чтобы за них все решали и кормили их с ложечки. А кому-то (в том числе мне) хочется иметь возможность предложить свое собственное решение и покрасоваться.

Часто ли ваш начальник кричит на подчиненных? Некоторые люди (они однозначно нуждаются в помощи психотерапевта) видят в повышенном тоне признак того, что начальнику не безразлично происходящее. У других такое поведение вызывает огорчение и возмущение.

Некоторые люди (они однозначно нуждаются в помощи психотерапевта) видят в повышенном тоне признак того, что начальнику не безразлично происходящее. У других такое поведение вызывает огорчение и возмущение. Есть ли у вашего начальника любимчики? Если вы не попали в число этих счастливчиков, разумеется, вас это будет раздражать, потому что в таком случае вы вряд ли будете получать все, что вам требуется для работы. Но те, кто удостоился этой чести (во всех смыслах этого слова), благодаря благосклонности руководителя могут осмелеть и раскрыть свои таланты".

Если злой начальник - вы

Не каждый может быть хорошим начальником для всех, считает Эшвин Рамеш, которому за время его карьеры доводилось не только принимать на работу сотни людей, но и увольнять некоторых из них. Если вы ненавидите компанию, в которой работаете, скорее всего, вам ненавистен и ваш начальник, рассуждает он, признавая, что и его называли злым начальником.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Некоторым начальникам необходимо все время демонстрировать, кто здесь босс

"Если начальник часто повышает голос, это ужасно, - полагает Рамеш. - Я и сам раньше орал на подчиненных, но уже перестал. Отучился за годы работы. Криком ничего не добьешься, только расстроишь человека. Если ваш начальник срывается на крик, ему либо не хватает опыта (как когда-то мне), либо, что еще хуже, требуется психологическая, а то и психиатрическая помощь".

По определению Рамеша, злой начальник - это "тот, кто:

не знает потенциала, сильных и слабых сторон своего коллектива;

зациклен на себе и не слушает своих подчиненных;

не любит брать на работу умных людей".

"Злые начальники существуют и наносят серьезный урон своим работодателям, - добавляет он, - и выясняется это слишком поздно, когда множество прекрасных сотрудников уже навсегда потеряны для компании".

Некоторые думают, что "наводящие ужас начальники - это хорошие руководители, которые добиваются от своих подчиненных результата (вспомните Стива Джобса), - пишет Росс Мэтьюз. - Они ставят сжатые сроки, требуют от своих сотрудников невозможного и даже грозят увольнением. Но как показывают результаты исследований, такие жесткие методы руководства не всегда бывают эффективными. Их следствием может стать не всегда удачный выбор, недостаточно творческий подход и в итоге - заведомо отрицательный результат". "Если вы относитесь к людям так, как будто они плохо работают, скорее всего, они и будут плохо работать", - заключает Мэтьюз.

Что же делать?

По мнению Джеффа Шаффзина, есть три варианта:

проглотить обиду и смириться

уволиться

возразить начальнику и принять последствия этого шага.

Еще можно попробовать перейти в другой отдел в рамках компании. "Выберите начальника типа "бета" - они поспокойнее, ценят творческое начало и склонны к самоанализу, - советует Нельсон. – Такие люди привыкли руководить, исходя из компетентности и способностей".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Руководители типа "бета" спокойнее и ценят ваше творческое начало

Невилл соглашается: "Если вам повезло оказаться под началом хорошего руководителя, вы увидите, что в вашей компании много хороших начальников. Я убежден, что правильное руководство и правильная корпоративная культура - это и есть ключ к успеху, превосходящему все ожидания".

Приходилось ли вам работать у злого начальника? Поделитесь с нами своим опытом и размышлениями!

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.