"Макдоналдс" в России: бизнес-империя под ударом

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В России работают 435 "Макдоналдсов" в 85 городах

"Макдоналдс" в России с самого начала был больше, чем "Макдоналдс". Это первое крупное западное предприятие общепита, пришедшее в СССР - немудрено, что в общественном сознании оно стало символом "перестройки" и предвестником свободы. У этой свободы был привкус жареной картошки, но именно эта кулинарно-политическая смесь позволила компании занять прочные позиции на российском рынке.

Временное закрытие нескольких ресторанов сети, инициированное проверками Роспотребнадзора, - хороший повод вспомнить, как компания завоевывала российского покупателя.

Многие помнят многотысячные толпы у первого ресторана сети на Пушкинской площади в Москве в день его открытия. Тогда, 31 января 1990 года, заведение обслужило около 30 тысяч человек (в два раза больше, чем рассчитывало).

Но мало кто знает, что открытию первого "Макдоналдса" на Пушкинской предшествовало более 10 лет переговоров. В 1976 году в канадском Монреале проходила Олимпиада. Там-то и пересеклись пути советской олимпийской делегации и канадского бизнесмена Джорджа Кохона, который пятью годами раньше возглавил канадский McDonald’s.

Он решил, что неплохо бы распространить сеть закусочных и на территорию СССР, тем более что через четыре года там должна была пройти следующая летняя Олимпиада. Однако только в 1987 году возглавляемый Кохоном канадский McDonald’s сумел договориться с Мособщепитом о создании совместного предприятия, в котором советской стороне принадлежала доля в 51%.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Чтобы открыть первый "Макдоналдс" на Пушкинской площади в Москве понадобилось больше 10 лет переговоров

Особенности работы в России

Ввиду советской специфики уже тогда в российской стратегии McDonald’s появились две главные особенности, актуальные и сегодня.

Поскольку сеть поддерживает единые стандарты производства и качества предлагаемых блюд, ей были необходимы продукты, обработанные строго определенным образом. В СССР с этим было сложно, поэтому McDonald’s инвестировал миллионы долларов в создание в Подмосковье производственного комплекса, который поставляет полуфабрикаты ресторанам сети.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Официанты первого ресторана "Макдоналдс" прошли 1000-часовой курс обучения в Канаде

Вторая особенность - это форма собственности. Дело в том, что из 32 тысяч ресторанов McDonald’s, открытых по всему миру, подавляющее большинство - 25,5 тысяч - работают по принципу франчайзинга (данные за 2009 год). То есть американский McDonald’s находит партнеров в какой-либо стране, передает им оборудование, технологии, права на использование бренда, помогает с обучением персонала, но сам предприятием не владеет.

В России, учитывая особенности прихода сети в страну, компания работает через свои дочерние предприятия. Одно из них ведает московскими закусочными: это ЗАО "Москва-Макдоналдс" (наследник того самого первого совместного предприятия). Вторая "дочка" - ООО "Макдоналдс", управляющая региональной сетью ресторанов.

Доходы и студенты

В частности, закусочные "Макдональдса" есть в Подмосковье, в Чувашии, в Татарстане, в Краснодарском крае, в Башкортостане. Всего, как сообщается на сайте компании, рестораны сети присутствуют более чем в 80 российских городах.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Сейчас права на бренд имеют три компании в России, две из которых - "дочки" заокеанского McDonald's

Весной 2013 года McDonald’s впервые применила к России и франчайзинговую модель бизнеса, подписав с российским ресторанным холдингом "Росинтер" (управляет ресторанами IL Патио, "Планета Cуши" и другими) соглашение об открытии закусочных в ряде транспортных узлов. Первый такой ресторан открылся в декабре 2013 года в новом терминале петербургского аэропорта "Пулково".

Финансовые результаты ЗАО "Москва-Макдоналдс" и ООО "Макдоналдс" выглядят довольно оптимистично. У обеих компаний выручка последние годы растет: по итогам 2013 года выручка московской сети ресторанов составила 13,2 млрд рублей, у региональной сети - 50,08 млрд рублей. То есть в общей сложности за 2013 год они заработали 1,74 млрд долларов (по данным СПАРК-Интерфакс).

Трудятся на этой гигантской "фабрике" общественного питания в России 37 тысяч человек, из которых 75% - студенты. Они успевают обслужить за сутки в среднем 950 тысяч клиентов.