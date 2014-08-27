Нужны ли амбиции для успеха в карьере?

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Откуда берутся амбиции и нужны ли они в современной жизни, пытается разобраться корреспондент BBC Capital.

Майк Кони всегда был амбициозным, сколько себя помнит.

В юности он с удовольствием вставал в пять утра, чтобы поработать на семейной ферме в Линвуде, штат Вашингтон, США. После школы Майк пошел служить в американскую армию и записался на двухлетний курс по криптографическим методам ведения войны, который закончил с отличием – после чего быстро получил повышение.

Кони сложно сформулировать, как он стал таким пробивным. Отец показал ему на собственном примере, как надо упорно трудиться – он всегда рано вставал, чтобы покормить лошадей и позаботиться о них, а также поддерживал в чистоте и порядке три домика, которые сдавал в аренду. К тому же, по мнению Кони, в его характере всегда было генетически заложено стремление к успеху.

"Не существует секретной формулы, универсального решения для всех, - говорит Майк Кони. - Просто это прописано у меня в ДНК".

Чаще всего проявление амбиций для достижения успеха в бизнесе считается приметой западной культуры. В США и Канаде подобное поведение, как правило, вызывает одобрение, а вот в некоторых азиатских культурах напористость не поощряется. Одна из ист покоряет вершинусамых известных японских поговорок гласит: "Торчащий гвоздь всегда забивают". Тем не менее, амбиции приводят к успеху везде, просто они проявляются немного по-разному.

Почему некоторые люди, такие как Майк Кони, стараются стать руководителями, а других вполне устраивает многолетняя работа на одной и той же должности и медленное продвижение по карьерной лестнице?

Частично дело в том, кто вы по характеру – командный игрок или человек с неистребимым желанием преуспеть.

Определение амбициозности

Два американских профессора в своем исследовании попытались дать определение амбициям и выяснить, почему у одних людей они есть, а у других - нет. Согласно этому исследованию, проведенному в 2012 году, амбициозность предполагает в первую очередь стремление к статусу и достижениям.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Амбициозные люди не всегда метят в начальники, они просто хотят стать лучшими

"Дело не только в том, насколько напряженно вы трудитесь, - считает Джон Каммейер-Мюллер, доцент школы менеджмента Карлсона в Миннесотском университете. - Речь о достижении поставленных целей и получении соответствующего статуса".

Амбициозные люди не обязательно хотят возглавить компанию, добавляет он. Некоторые просто хотят стать лучшими в продажах или лучшими инженерами – таких работников Каммейер-Мюллер называет "костяком исполнителей". Однако существуют и те, кто хочет карабкаться по корпоративной лестнице - это в первую очередь относится к людям со стремлением руководить.

Неодобрение

По словам Джона Каммейера-Мюллера, многие считают амбициозность недостатком. Существует мнение, что амбициозные люди эгоистичны и всегда недовольны, потому что постоянно хотят добиться большего.

Так думают представители многих культур, однако в некоторых странах амбиции вызывают неодобрение чаще, чем в других.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Японцы предпочитают скромных и лояльных работников

Например, в Японии человек, слишком явно демонстрирующий свои амбиции, рискует оказаться в изоляции на работе. На это указывает Сэм Гриффитс, управляющий директор рекрутинговой компании Ambition Group в Токио.

Впрочем, намечаются и некоторые изменения. Так, исторически в Китае власти обеспечивали граждан работой на всю жизнь, однако теперь китайская экономика стала более открытой и быстро развивается, поэтому люди легче меняют работу и делают карьеру.

Увеличение заработной платы и ясные карьерные перспективы – вот две основные причины, по которым жители континентального Китая переходят с одной работы на другую. Об этом говорится в докладе, подготовленном в 2014 году пекинским рекрутинговым агентством MRI China Group, которое специализируется на найме руководителей. Выходит, амбиции стали играть большую роль в карьере китайцев.

"Люди ожидают от нынешних или будущих работодателей определенных карьерных перспектив", - считают авторы доклада.

Вера в себя

Существует несколько факторов, влияющих на амбициозность человека, однако один из важнейших – самооценка, говорит Нассир Гаэми, профессор психологии и фармакологии Медицинского центра Тафтс (Бостон).

По его словам, исследования показали, что люди с высокой самооценкой более амбициозны, чем те, у кого она низкая.

В [японских] компаниях считают, что нанять искреннего и вежливого выпускника одного из лучших университетов – лучшая стратегия, чем выбрать более талантливого, толкового и амбициозного выпускника менее престижного вуза Дэниэл Долан, <p>профессор бизнес-коммуникации

Человек с высоким мнением о себе не обязательно сделает блестящую карьеру, однако "чем выше ваша самооценка, тем более вы амбициозны, поскольку вы считаете, что многое можете, - утверждает Гаэми. - Наличие способностей, необходимых для достижения поставленных целей, менее важно, чем ваша вера в то, что вы сможете их добиться".

Важна также семейная история, считает Джон Каммейер-Мюллер, причем это актуально для большинства культур. Если у человека успешные родители или бабушки с дедушками, он, скорее всего, тоже окажется амбициозным.

Такие люди считают, что от них по умолчанию ждут успеха.

"Поскольку их родители стали успешными, они тоже считают, что принадлежат к классу людей, которые многого в жизни добиваются, - говорит Каммейер-Мюллер. - Их логика такова: "Этого от меня ожидают, я такой человек. Я способный и должен попасть на престижную работу".

В западных странах еще одним существенным фактором является характер самого человека, полагает Каммейер-Мюллер. Согласно его наблюдениям, люди высоко сознательные и экстраверты чаще других стремятся преуспеть в жизни.

Экстраверты любят признание со стороны других, оно делает их более энергичными, отмечает эксперт. Интроверты менее озабочены тем, хорошо ли думают о них другие люди, и им не нужно одобрение, чтобы быть довольными собой.

Впрочем, не везде любят экстравертов. Так, в Японии работодатели заинтересованы в скромных сотрудниках, которые могут приспособиться к корпоративным стандартам компании. Об этом говорит Дэниэл Долан, профессор бизнес-коммуникации в магистратуре токийского Университета Васэда по бухгалтерскому делу. Как это выяснить? Наниматели смотрят на образование соискателя – а именно, где он учился.

"В компаниях считают, что нанять искреннего и вежливого выпускника одного из лучших университетов – лучшая стратегия, чем выбрать более талантливого, толкового и амбициозного выпускника менее престижного вуза", - поясняет Долан.

Одни амбиции полезнее других

С точки зрения организации существует два вида амбиций: личные и коллективные. Многим компаниям, вне зависимости от страны, нравится второй тип, говорит Марк Квинн, возглавляющий подразделение рекрутинга в лондонском отделении кадрового консалтингового агентства Mercer. Бизнесу нужны амбициозные лидеры, однако их целеустремленность, по мысли руководства, должна быть направлена на благо компании.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Иногда за собственными амбициями нелегко успеть

"Амбиции – это прекрасно, если направить их в нужное русло, - считает Квинн. - Личные амбиции за счет организации или за счет других сотрудников не принесут пользы компании".

Дэвида Макдональда, директора Softchoice в Торонто (его компания поставляет технические решения для бизнеса), также можно назвать амбициозным руководителем, однако, по его собственным словам, он никогда не стремился попасть в кресло начальника.

Как утверждает Макдональд, он всегда хотел быть успешным и наслаждаться сопутствующими успеху привилегиями, но двигался по карьерной лестнице исключительно благодаря тому, что всегда был предан интересам компании.

"Я всегда концентрировался на своей работе, - говорит он. - Я много работал и старался сделать так, чтобы со мной было легко трудиться и чтобы люди могли на меня положиться".

Если с вами легко найти общий язык и вы хорошо работаете в команде, вы сможете продвинуться дальше, чем на одних амбициях, уверен Нассир Гаэми.

Люди на верхушке корпоративного мира, как правило, достаточно уравновешенны. Им необходимо располагать к себе других людей, быть общительными и трудолюбивыми, но важнее другое: им нужно быть как можно более нормальными.

"Успешный руководитель, как правило, во всем похож на среднестатистического человека, - поясняет Гаэми. - Его должны очень любить, но при этом он конформист. Он не слишком творческая натура, не особенно производителен и не слишком любит нововведения. Он просто должен быть верным своей организации".

Хотя Майк Кони не согласен с Гаэми: "Я говорю своим сотрудникам, что они должны быть особенными". Он признает, что стал директором в основном потому, что делал требуемое от него, и лишь в меньшей степени – благодаря своему стремлению к успеху.

"Я не играл в политику и не шел по головам, - рассказывает Кони. - У меня не было намерения стать главой компании. Я попал туда, куда я попал, благодаря успешному опыту продаж".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.