Нужны ли амбиции для успеха в карьере?
Откуда берутся амбиции и нужны ли они в современной жизни, пытается разобраться корреспондент BBC Capital.
Майк Кони всегда был амбициозным, сколько себя помнит.
В юности он с удовольствием вставал в пять утра, чтобы поработать на семейной ферме в Линвуде, штат Вашингтон, США. После школы Майк пошел служить в американскую армию и записался на двухлетний курс по криптографическим методам ведения войны, который закончил с отличием – после чего быстро получил повышение.
Кони сложно сформулировать, как он стал таким пробивным. Отец показал ему на собственном примере, как надо упорно трудиться – он всегда рано вставал, чтобы покормить лошадей и позаботиться о них, а также поддерживал в чистоте и порядке три домика, которые сдавал в аренду. К тому же, по мнению Кони, в его характере всегда было генетически заложено стремление к успеху.
"Не существует секретной формулы, универсального решения для всех, - говорит Майк Кони. - Просто это прописано у меня в ДНК".
Чаще всего проявление амбиций для достижения успеха в бизнесе считается приметой западной культуры. В США и Канаде подобное поведение, как правило, вызывает одобрение, а вот в некоторых азиатских культурах напористость не поощряется. Одна из ист покоряет вершинусамых известных японских поговорок гласит: "Торчащий гвоздь всегда забивают". Тем не менее, амбиции приводят к успеху везде, просто они проявляются немного по-разному.
Почему некоторые люди, такие как Майк Кони, стараются стать руководителями, а других вполне устраивает многолетняя работа на одной и той же должности и медленное продвижение по карьерной лестнице?
Частично дело в том, кто вы по характеру – командный игрок или человек с неистребимым желанием преуспеть.
Определение амбициозности
Два американских профессора в своем исследовании попытались дать определение амбициям и выяснить, почему у одних людей они есть, а у других - нет. Согласно этому исследованию, проведенному в 2012 году, амбициозность предполагает в первую очередь стремление к статусу и достижениям.
"Дело не только в том, насколько напряженно вы трудитесь, - считает Джон Каммейер-Мюллер, доцент школы менеджмента Карлсона в Миннесотском университете. - Речь о достижении поставленных целей и получении соответствующего статуса".
Амбициозные люди не обязательно хотят возглавить компанию, добавляет он. Некоторые просто хотят стать лучшими в продажах или лучшими инженерами – таких работников Каммейер-Мюллер называет "костяком исполнителей". Однако существуют и те, кто хочет карабкаться по корпоративной лестнице - это в первую очередь относится к людям со стремлением руководить.
Неодобрение
По словам Джона Каммейера-Мюллера, многие считают амбициозность недостатком. Существует мнение, что амбициозные люди эгоистичны и всегда недовольны, потому что постоянно хотят добиться большего.
Так думают представители многих культур, однако в некоторых странах амбиции вызывают неодобрение чаще, чем в других.
Например, в Японии человек, слишком явно демонстрирующий свои амбиции, рискует оказаться в изоляции на работе. На это указывает Сэм Гриффитс, управляющий директор рекрутинговой компании Ambition Group в Токио.
Впрочем, намечаются и некоторые изменения. Так, исторически в Китае власти обеспечивали граждан работой на всю жизнь, однако теперь китайская экономика стала более открытой и быстро развивается, поэтому люди легче меняют работу и делают карьеру.
Увеличение заработной платы и ясные карьерные перспективы – вот две основные причины, по которым жители континентального Китая переходят с одной работы на другую. Об этом говорится в докладе, подготовленном в 2014 году пекинским рекрутинговым агентством MRI China Group, которое специализируется на найме руководителей. Выходит, амбиции стали играть большую роль в карьере китайцев.
"Люди ожидают от нынешних или будущих работодателей определенных карьерных перспектив", - считают авторы доклада.
Вера в себя
Существует несколько факторов, влияющих на амбициозность человека, однако один из важнейших – самооценка, говорит Нассир Гаэми, профессор психологии и фармакологии Медицинского центра Тафтс (Бостон).
По его словам, исследования показали, что люди с высокой самооценкой более амбициозны, чем те, у кого она низкая.
Человек с высоким мнением о себе не обязательно сделает блестящую карьеру, однако "чем выше ваша самооценка, тем более вы амбициозны, поскольку вы считаете, что многое можете, - утверждает Гаэми. - Наличие способностей, необходимых для достижения поставленных целей, менее важно, чем ваша вера в то, что вы сможете их добиться".
Важна также семейная история, считает Джон Каммейер-Мюллер, причем это актуально для большинства культур. Если у человека успешные родители или бабушки с дедушками, он, скорее всего, тоже окажется амбициозным.
Такие люди считают, что от них по умолчанию ждут успеха.
"Поскольку их родители стали успешными, они тоже считают, что принадлежат к классу людей, которые многого в жизни добиваются, - говорит Каммейер-Мюллер. - Их логика такова: "Этого от меня ожидают, я такой человек. Я способный и должен попасть на престижную работу".
В западных странах еще одним существенным фактором является характер самого человека, полагает Каммейер-Мюллер. Согласно его наблюдениям, люди высоко сознательные и экстраверты чаще других стремятся преуспеть в жизни.
Экстраверты любят признание со стороны других, оно делает их более энергичными, отмечает эксперт. Интроверты менее озабочены тем, хорошо ли думают о них другие люди, и им не нужно одобрение, чтобы быть довольными собой.
Впрочем, не везде любят экстравертов. Так, в Японии работодатели заинтересованы в скромных сотрудниках, которые могут приспособиться к корпоративным стандартам компании. Об этом говорит Дэниэл Долан, профессор бизнес-коммуникации в магистратуре токийского Университета Васэда по бухгалтерскому делу. Как это выяснить? Наниматели смотрят на образование соискателя – а именно, где он учился.
"В компаниях считают, что нанять искреннего и вежливого выпускника одного из лучших университетов – лучшая стратегия, чем выбрать более талантливого, толкового и амбициозного выпускника менее престижного вуза", - поясняет Долан.
Одни амбиции полезнее других
С точки зрения организации существует два вида амбиций: личные и коллективные. Многим компаниям, вне зависимости от страны, нравится второй тип, говорит Марк Квинн, возглавляющий подразделение рекрутинга в лондонском отделении кадрового консалтингового агентства Mercer. Бизнесу нужны амбициозные лидеры, однако их целеустремленность, по мысли руководства, должна быть направлена на благо компании.
"Амбиции – это прекрасно, если направить их в нужное русло, - считает Квинн. - Личные амбиции за счет организации или за счет других сотрудников не принесут пользы компании".
Дэвида Макдональда, директора Softchoice в Торонто (его компания поставляет технические решения для бизнеса), также можно назвать амбициозным руководителем, однако, по его собственным словам, он никогда не стремился попасть в кресло начальника.
Как утверждает Макдональд, он всегда хотел быть успешным и наслаждаться сопутствующими успеху привилегиями, но двигался по карьерной лестнице исключительно благодаря тому, что всегда был предан интересам компании.
"Я всегда концентрировался на своей работе, - говорит он. - Я много работал и старался сделать так, чтобы со мной было легко трудиться и чтобы люди могли на меня положиться".
Если с вами легко найти общий язык и вы хорошо работаете в команде, вы сможете продвинуться дальше, чем на одних амбициях, уверен Нассир Гаэми.
Люди на верхушке корпоративного мира, как правило, достаточно уравновешенны. Им необходимо располагать к себе других людей, быть общительными и трудолюбивыми, но важнее другое: им нужно быть как можно более нормальными.
"Успешный руководитель, как правило, во всем похож на среднестатистического человека, - поясняет Гаэми. - Его должны очень любить, но при этом он конформист. Он не слишком творческая натура, не особенно производителен и не слишком любит нововведения. Он просто должен быть верным своей организации".
Хотя Майк Кони не согласен с Гаэми: "Я говорю своим сотрудникам, что они должны быть особенными". Он признает, что стал директором в основном потому, что делал требуемое от него, и лишь в меньшей степени – благодаря своему стремлению к успеху.
"Я не играл в политику и не шел по головам, - рассказывает Кони. - У меня не было намерения стать главой компании. Я попал туда, куда я попал, благодаря успешному опыту продаж".
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.