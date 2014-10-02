В телефонных будках Лондона можно будет зарядить телефон

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Еще пять будок введут в эксплуатацию к апрелю 2015 года

Вышедшим из употребления телефонным будкам в Лондоне нашли новое применение: их превращают в зарядные станции для мобильных телефонов, работающие от энергии солнца.

Первую из шести таких будок представили на этой неделе на улице Тотенхем-Корт-роуд в центре столицы.

Воспользоваться зарядкой в будке можно бесплатно, но, пока телефон будет заряжаться, придется посмотреть рекламу.

Известные по всему миру красные телефонные будки в Великобритании выходят из употребления, некоторые из них переделывают в библиотеки или устанавливают в них медицинское оборудование.

Для этого проекта будку выкрасили в зеленый цвет, а на крыше установили 85-сантиметровую солнечную панель.

Внутри установлено несколько зарядных устройств для разных моделей телефонов, а также экран, специальным образом защищенный от вандалов, на котором показывают рекламу.

Проект студентов географии

Будки открыты в дневное время, на ночь их закрывают. Проект придумали два бывших студента географии, ставшие предпринимателями, - Гарольд Крастон и Кирсти Кенни.

Они учились в Лондонской школе экономики и политологии и думали над тем, как по-новому можно использовать общественные места.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption С ростом смартфонов знаменитыми красными будками пользуются все меньше

"Я жил рядом с телефонной будкой во время второго года обучения в университете и проходил мимо нее каждый день. Я подумал - 8000 этих будок в Лондоне не используют, и у нас должно получиться найти им применение", - объясняет Крастон.

Solarbox может зарядить до 100 телефонов в день, за 10 минут в будке можно зарядить батарею стандартного телефона примерно на 20%.

По данным основателя проекта, с момента открытия будкой пользуются около шести человек в час.

Разрядка батареи - это извечная проблема для пользователей смартфонов. Еще пять будок введут в эксплуатацию к апрелю 2015 года.

Среди компаний, рекламу которых показывают в Solarbox, - мобильные приложения для знакомств Tinder и приложение для вызова такси Uber.

30% рекламы в Solarbox отведено под социальные проекты.