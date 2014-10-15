Apple предложила сотрудницам заморозить свои яйцеклетки

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Компании предлагают своим сотрудницам откладывать деторождение до более позднего возраста

Руководство крупных IT-компаний, включая Facebook и Apple, предлагает сотрудницам новую льготу - бесплатное замораживание их яйцеклеток.

Компания Facebook предлагает эту услугу своим сотрудницам в США с начала этого года.

Эта политика направлена на привлечение и удержание талантливых сотрудниц, чтобы помочь им избежать трудного выбора между профессиональной карьерой и деторождением.

Компания Apple начнет предоставлять эту услугу с января 2015 года.

"Мы продолжаем расширять число льгот для женщин, в том числе за счет новых более продолжительных отпусков по беременности и родам, а также заморозке и хранению яйцеклеток в рамках нашей программы поддержки лечения бесплодия", - говорится в заявлении компании.

Обе компании предлагают до 20 тысяч долларов своим американским сотрудницам в рамках их корпоративных страховых полисов на процедуру по извлечению яйцеклеток и их хранению.

"Мы стремимся к тому, чтобы позволить нашим сотрудницам успешно сочетать семейные интересы с профессиональным ростом", - говорится в заявлении компании Apple.

Жизнь под контролем

Конкуренция в сфере поиска талантливых сотрудников в Силиконовой долине крайне остра, и новая политика рассчитана на привлечение самых лучших кандидатов на вакантные должности.

Гигантские корпорации, работающие в сфере информационных технологий, испытывают всё большее давление со стороны феминистских и правозащитных организаций, критикующих их за то, что мужчины занимают в них доминирующее положение.

Дженнифер Тай, глава отдела маркетинга компании Glow, которая предлагает женщинам услуги в области репродуктивного здоровья, приветствует новые инициативы.

"Замораживание яйцеклеток предоставляет женщинам новую степень контроля над своей жизнью, - говорит она. - Когда мне исполнилось 30 лет, я осознала, что мои биологические часы тикают, но что делать в связи с этим, я не понимала".

В тоже время другие комментаторы замечают, что технологическим компаниям вместо этого следовало бы уделять больше внимания улучшению систем социальной помощи молодым родителям.