Покупать ли начальнику подарок на день рождения?

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В очередной колонке из рубрики "Деловая этика" корреспондент BBC Capital пробует найти ответ на непростой вопрос: что делать с начальником, который вымогает подарки.

Вопрос: На собрании коллектива наша начальница заявила сотрудникам, что скоро ее день рождения, и можно покупать ей подарки. На последующих собраниях, несколько недель подряд, она повторяла это. Конечно, в итоге я ей что-то подарила. Но вот вопрос: не воспользовалась ли она своим положением, чтобы (за неимением лучшего термина) вымогать у нас эти подарки?

Ответ: Да, похоже, ваш руководитель пытается заставить подчиненных делать ей подарки. Может, она просто их любит - или же пытается устроить в коллективе состязание, чтобы вы старались перещеголять друг друга. Если бы так себя повела ваша подруга, то это наверняка охладило бы ваши отношения.

"Возможно, ей эта затея кажется чем-то вроде игры, но подобные неуместные "игры" зачастую представляют собой разные формы травли на рабочем месте, - поделился своим мнением с Би-би-си профессор Дэлиан Кейн. Он преподает в Йельской школе менеджмента в Коннектикуте, США, где ведет курс под названием "Деловая этика и поведенческая экономика".

Подобные манипуляции не ограничиваются днями рождения. Сотрудникам порой приходится расшифровывать намеки начальства на подарки молодоженам или будущей матери. Иногда босс заявляется с пачкой флаеров на концерт своей музыкальной группы. И даже малолетняя дочка начальника, вполне искренне пришедшая в офис собирать средства на благотворительность, может поставить коллектив в неудобное положение.

Если вам все надоело и вы намерены прямо поговорить с менеджером на этот счет, профессор Кейн предлагает обсудить возможные сценарии развития событий с вашими друзьями (эту идею он позаимствовал у своей коллеги Мэри Джентайл, профессора этики в американском Бэбсон-колледже). Возможно, вы придете к совместному выводу, какой реакции ожидать от босса.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Возможно, вашей начальнице просто захотелось человеческого внимания...

Но для начала попробуйте спросить себя, что заставило вашего руководителя так поступить. Осознает ли начальница, что она манипулирует сотрудниками? Или же она просто пытается наладить дружеские отношения, полагая, что друзья обычно обмениваются подарками?

Такие соображения вообще полезно взвесить в любой ситуации, когда вы чувствуете, что вас принуждают дарить подарки, тратить свои деньги или время.

"Как ни странно, исследования показывают, что начальственные полномочия мешают оценить вещи в правильном контексте, - говорит Кейн. - Возможно, власть развращает именно таким образом: ваш руководитель вовсе не считает, что ей все позволено, она просто не видит в этом никакой проблемы".

Это не оправдание для нее, подчеркивает Кейн, а лишь способ понять ее мотивы, прежде чем судить чересчур строго.

В практическом же плане есть два варианта: сообщить в отдел кадров, который скорее всего прямо объяснит менеджеру, что так вести себя не надо, или же забыть о происшествии, решив, что начальнице просто захотелось человеческого внимания.

А ваш начальник просит дарить ему (ей) подарки? Или, может быть, намекает на это? Поделитесь вашим опытом!

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.