Виски из Японии признан лучшим в мире

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Справочник "Библия виски - 2015" назвал односолодовый "Ямадзаки" творением гения

Лучшим виски в мире признан японский односолодовый "Ямадзаки", вызревший в бочках из-под хереса и разлитый в 2013 году.

Таков вердикт авторитетного справочники "Библия виски-2015" Джима Мюррея, который назвал этот напиток "почти невероятным творением гения".

"Ямадзаки" набрал 97,5 пунктов из 100.

В этом году справочник не отвел ни одного места в первой пятерке рейтинга шотландским сортам виски.

Второе, третье и четвертое места получили бурбоны (ячменный виски) из США. Это Willam Larue Weller, 18-летний Sazerac Rye и Four Roses.

Лучшим европейским виски года признан напиток, производимый в Англии, Chapter 14 Not Peated.

Шотландские сорта признавались лучшими в мире дважды за последние три года: Glenmorangie Ealanta в 2014 и 21-летний Old Pulteney’s в 2012 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Производитель виски-победителя – старейшая японская винокурня Santory

Виски "Ямадзаки" 2013 года выпущен ограниченной партией в 18 тысяч бутылок и продается в розницу в Британии по цене в 100 фунтов (более 160 долларов) за бутылку.

В 2014 году этот холдинг приобрел почти за 16 млрд долларов американскую компанию Jim Beam, выпускающую бурбоны.