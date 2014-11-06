Bio-Rad Lab заплатит штраф в $55 млн за взятки в России

Правообладатель иллюстрации Getty

Американская медицинская компания Bio-Rad Laboratories, базирующаяся в городе Геркулес (штат Калифорния), согласилась выплатить властям США штраф в сумме 55 млн долларов за подкуп российских, вьетнамских и таиландских чиновников.

Взамен Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерство юстиции США согласились не привлекать компанию к суду, отметив, что та добровольно сообщила властям о нарушениях закона и своих собственных внутренних правил и активно сотрудничала со следствием.

"Проявления, которые мы обнаружили, категорически противоречат нашим понятиям, ценностям и этическим стандартам ведения бизнеса!" - заявил президент Bio-Rad Норман Шварц.

Закон США запрещает американским компаниям дачу взяток за границей "с целью получения и удержания контрактов".

Компания заявила, что ее внутреннее расследование выявило нарушения закона в 2010 году. Как отмечала на этой неделе газета Wall Street Journal, в таких случаях американские компании стоят перед выбором: либо без лишнего шума решить проблему самим в надежде избежать изрядных штрафов, либо бежать сдаваться властям в надежде на снисхождение.

Bio-Rad предпочла второй вариант, и власти ей это засчитали, согласившись уладить дело без суда. Грозившее компании уголовное дело касалось подкупа чиновников министерства здравоохранения РФ.

Как Bio-Rad подкупала российских чиновников

Из документов SEC и ФБР явствует, что подкупом занимался Bio-Rad SNC, филиал компании во Франции, где производилось диагностическое оборудование, продававшееся в Россию. Он нанял две российские компании, имевшие связи в минздраве РФ, и платил им комиссию в размере 15-30% от суммы контракта якобы за услуги, касавшиеся поставок оборудования в Россию.

На самом деле, утверждают власти США, эти компании имели фиктивные московские адреса и офшорные банковские счета и не обладали ни штатом сотрудников, ни возможностью предоставлять эти услуги, а просто играли роль посредников, через которых платились взятки.

Благодаря этим взяткам Bio-Rad выигрывала конкурсы госзакупок.

Как сообщает РИА Новости, в министерстве здравоохранения России отмежевались от обвинений в коррупции, заявив, что в тот период, когда платились взятки, это ведомство называлось по-другому.

Как заявил агентству пресс-секретарь Минздрава Олег Сагалай, "речь в данном решении идет о периоде с 2005 по 2010 год, когда Минздрава РФ в его нынешнем виде не существовало, а функции федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения принадлежали Минздравсоцразвития России".

Ряд топ-менеджеров Bio-Rad знал об истинном назначении этих посредников, говорится в пресс-релизе сан-францисского отделения ФБР, но все равно санкционировал выплату им комиссий, которые маскировались в бухгалтерских ведомостях компании.

В течение пятилетнего периода Bio-Rad заплатила чиновникам в России, Таиланде и Вьетнаме взятки в сумме 7,5 млн долларов. Полученных таким образом контракты в общей сложности принесли ей прибыль в 35 млн долларов.

В частности, российские посредники получили 4,6 млн долларов и помогли Bio-Rad поставить в Россию товар на 38,6 млн. Когда отношения с посредниками были прерваны в 2010 году, подразделение компании лишилось своего первого контракта с правительством России.

Взятки в Таиланде составляли 708 тыс. долларов и помогли Bio-Rad заручиться контрактами на 5,5 млн долларов.