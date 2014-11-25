Деофшоризация России: власти замахнулись на святое

Image caption Российские власти задумались над тем, как превратить налоговый рай в ад

Российский президент подписал нашумевший закон о деофшоризации экономики. Сотни тысяч офшорных компаний, созданных россиянами по всему миру, должны теперь "выйти из сумрака" и превратиться в добросовестных налогоплательщиков. Впрочем, в том, что это произойдет, сомневаются даже разработчики поправок в Налоговый кодекс.

Суть новаций, если не углубляться в тонкости, сводится к следующему. В законе появляется новое понятие - контролируемая иностранная компания: это такая компания, которая более чем на 25% принадлежит гражданину России или российскому юридическому лицу

Если условие соблюдается, то фирма должна отчислять налоги в российский бюджет, в какой бы части света она ни находилась. При этом необходимость делиться с российским бюджетом наступает в том случае, если ее прибыль (доходы минус расходы) превышает 10 млн рублей.

На ближайшие три года устанавливается переходный период: в это время и доля участия в иностранной компании, влекущая за собой признание ее контролируемой, будет выше (50%), и облагаемая налогом прибыль больше (50 млн рублей в следующем году, 30 млн - в 2016 году).

Некоторые компании еще до подписания закона Владимиром Путиным поспешили вписаться в новые правовые рамки. Холдинг Mail.Ru Group, контролируемый миллиардером Алишером Усмановым, решил перевести свои крупнейшие активы - социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также игровой проект Mail.Ru Games - на российское юридическое лицо. В настоящий момент ресурсы принадлежат компаниям, зарегистрированным в Британии и на Кипре.

Но ожидать того, что в ближайшем будущем мы увидим, как другие российские компании с тем же энтузиазмом последуют примеру Mail.Ru Group, не приходится. И причин тому немало.

Как объять необъятное

Во-первых, бизнес по определению не может радоваться поправкам в законодательство, которые повышают так или иначе налоговое бремя.

Понятно, что главная функция офшоров - оптимизация налогов. С начала 1990-х годов российский бизнес весьма в этом преуспел, аккумулируя на иностранных счетах огромные средства.

По данным международной некоммерческой организации Tax Justice Network, в 1990-2010 годах накопленный объем российского капитала в офшорных юрисдикциях составил почти 800 млрд долларов. Для сравнения - весь федеральный бюджет России равен в этом году 314 млрд долларов.

Именно офшоры инвестируют в российскую экономику больше всего средств (Кипр - 21% от общего объема накопленных иностранных инвестиций, по данным Росстата на 1 января 2013 года) - и туда же уходит большая часть инвестиций из России (на первом месте Нидерланды с 26% от объема российских инвестиций за границу).

Другими словами, российская экономика - особенно в части крупных государственных компаний и корпораций - насквозь пронизана офшорными структурами. Отсюда вытекает вторая трудность в применении закона: невозможность объять необъятное.

Всевидящее око СКР

Отчасти это признают и должностные лица, имеющие непосредственное отношение к разработке и принятию закона.

Самое плохое, чего можно ждать, - это то, что закон будет работать выборочно. Следственный комитет, который имеет право возбуждать уголовные дела по налогам без налоговых органов, по сути, может применять этот закон так, как ему будет интересно Дмитрий Квитко, IPT Group

"Закон сложный, он вызовет определенную реакцию правоохранительных органов. СКР будет вынужден выхватывать отдельных лиц, потому что всех не сможет достать. А у нас опять будет повод говорить о том, что закон применяется выборочно", - считает Сергей Шугаев, возглавляющий экспертную группу по разработке законодательства о деофшоризации в Совфеде.

Эти опасения он высказал на конференции по деофшоризации российской экономики в Москве 25 ноября. С этой точкой зрения согласны и независимые эксперты.

"Самое плохое, чего можно ждать, - это то, что закон будет работать выборочно. Следственный комитет, который имеет право возбуждать уголовные дела по налогам без налоговых органов, по сути, может применять этот закон так, как ему будет интересно", - тревожится директор департамента международных корпоративных финансов IPT Group Дмитрий Квитко.

О том, что СКР действительно не дремлет и намерен использовать все имеющиеся у него механизмы по преследованию налоговых уклонистов, заявил на днях глава ведомства Александр Бастрыкин. Он отметил, что прибыль, получаемая российскими компаниями, должна оставаться в России.

"Поэтому Следственный комитет предложил целый ряд новелл, которые направлены на то, чтобы в значительной степени затормозить процесс вывода капиталов из России", - сказал Бастрыкин. Неизвестно, какие конкретно меры он имел в виду. Пока что уголовная ответственность за нарушение антиофшорного закона не предусмотрена.

Непросчитанный закон?

Но даже если СКР задействует все свои ресурсы для выявления недобросовестных бизнесменов, сделать ему это не удастся без содействия со стороны Запада. А здесь, в условиях наложенных на Россию санкций и общего охлаждения отношений, рассчитывать на легкое взаимопонимание вряд ли стоит.

"Без четкой системы международного взаимодействия в налоговой сфере (которое сейчас маловероятно) - очень просто обойти эти законы. Пока "раскроются" только те, про которых знают и те, кому нечего терять. Остальные будут прятаться и выжидать", - отметил в интервью Би-би-си Дмитрий Гололобов, принципал частной практики Gololobov and Co, в прошлом возглавлявший правовое управление компании ЮКОС.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Без помощи западных партнеров России не обойтись, уверены эксперты

Наконец, еще одно обстоятельство, которое делает массовое возвращение бизнеса под российскую юрисдикцию проблематичным, - сложности с администрированием нового закона.

"Насколько мне известно, не были просчитаны расходы на налоговое администрирование. Во всех зарубежных странах для того, чтобы внедрять аналогичные меры, создается специальный аппарат в налоговой службе, который занимается исключительно сбором информации о контролируемых иностранных компаниях. Тогда этот закон работает", - говорит Дмитрий Квитко из IPT Group.

"Причем расходы могут превышать те дополнительные выгоды, которые получит государство от введения этих норм", - продолжает эксперт.

Молчи, скрывайся и таи...

Российские власти довольно расплывчато оценивают суммы, которые поступят в бюджет в результате исполнения нового закона. Так, замминистра финансов Сергей Шаталов заявил, что введение налогообложения контролируемых иностранных компаний принесет казне до 20 млрд рублей в год. А заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров надеется на дополнительные 150-200 млрд рублей налоговых поступлений.

При этом только в этом году отток капитала из страны составит, по разным оценкам, от 130 до 200 млрд долларов.

Впрочем, многие эксперты видят в принятии этих поправок в Налоговый кодекс не столько стремление государства заработать (хотя и это не лишнее в условиях замедления экономики), сколько желание действительно взять под контроль иностранные компании, де-факто принадлежащие российским структурам.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption "Дружба дружбой, а табачок врозь", - предупреждал Владимир Путин бизнесменов в 2002 году. В те времена, когда Джордж Буш еще видел в его глазах душу

О том, что российская экономика слишком зависит от офшоров, президент Путин говорил еще на заре своего длительного политического поприща. В 2002 году он в свойственной ему манере увещевал бизнесменов не прятать доходы за границей - и иметь в виду, что эти средства в конечном счете могут быть заморожены западными правительствами.

"Я прошу извинить меня за простоту выражений: замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытке разморозить эти средства", - заявил он. В ответ бизнесмены продолжили выводить средства из России, ненадолго притормозив в 2006 и 2007 годах.

Лишь в последние четыре года власти перешли от громких деклараций к действиям, вводя уголовные статьи за фирмы-однодневки и усиливая штрафы за нераскрытие информации о конечных бенефициарах.