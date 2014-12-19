Фондовая биржа Нью-Йорка растет рекордными темпами

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Промышленный индекс Dow Jones вырос более чем на 400 пунктов

На Нью-йоркской фондовой бирже зафиксирован рекордный рост: промышленный индекс Dow Jones вырос в четверг более чем на 400 пунктов. Это рекордный показатель за последние три года.

Цены на акции стали расти после того, как глава Федеральной резервной системы США (центрального банка страны) Джанет Йеллен объявила об укреплении экономики страны.

Она также отметила, что нет никакой необходимости торопиться с подъемом процентных ставок.

Инвесторы опасались, что ФРС повысит свои краткосрочные процентные ставки, которые со времен финансового кризиса 2008 года находятся на минимальных отметках, иногда достигая 0%.

Однако в связи с тем, что экономика США начала выходить из кризиса, Федеральная резервная система начала постепенно пересматривать меры, принятые для поддержки экономики.

В октябре ФРС прекратила программу закупки облигаций, известной под названием "количественное смягчение", что привело инвесторов к выводу, что процентные ставки по федеральным фондам могут быть вскоре повышены.

Глава ФРС Джанет Йеллен заявила однако, что вопрос о повышении ставок, скорее всего, не будет рассматриваться в ходе ближайших двух заседаний совета ФРС.

Это означает, что если ставки повысятся, то это произойдет не ранее апреля 2015 года.

Однако большинство обозревателей отмечают, что в предыдущих заявлениях ФРС говорилось, что ставки не будут подняты в течение "значительного периода времени", и считают, что они повысятся не ранее середины 2015 года.

Аналитики также подчеркивают, что ФРС намеренно использует расплывчатые фразы по вопросу о сроках повышения ставок, чтобы дать себе наибольшую свободу действий в зависимости от текущего состояния экономики США.