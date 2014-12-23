Худший новогодний подарок от фирмы

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption На что больше похож ваш праздничный бонус - на сияющий бриллиант или истлевший уголек?

Ничто так не поднимает праздничное настроение, как новогодний подарок от работодателя: в идеале - в денежной форме. Но что если подарок, несмотря на все благие намерения, оказался бесполезным или даже оскорбительным? С помощью сайта вопросов и ответов Quora корреспондент BBC Capital попробовала выяснить, какой подарок от работодателя претендует на звание худшего.

(Похожие статьи из раздела "Журнал")

Вот тебе, Дэнни, свиной окорок

За годы работы в доме престарелых Дэвид Гуд собрал целую коллекцию “худших из худших” подарков от своего работодателя:

Как-то раз каждый сотрудник получил в подарок свиной окорок. Я вообще не ем мясо, а многие из моих коллег - иудеи, и им не дозволяется употреблять в пищу свинину. Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Работодатель должен знать своих сотрудников, иначе можно подарить окорок вегетарианцу

Мне на дом прислали толстовку с эмблемой компании - она была велика на четыре размера, к тому же один рукав у нее был сантиметров на 15 длиннее другого.

Благодарственное письмо от начальника - он умудрился переврать мое имя, хотя я работал в компании уже много лет и сотрудников у нас было немного. И это была не опечатка - в письме он дважды назвал меня “Дэнни”.

Купон на бесплатный обед в доме престарелых, где я работал... поваром и где мы и так всегда питались бесплатно.

Конверт, набитый брошюрами для желающих похудеть, - без каких-либо пояснений.

Купон на бензин на сумму в 15 долларов, действовавший на заправочной станции, которая уже полгода как была закрыта.

Дешево и сердито

Пожалуй, еще хуже, когда работодатель, казалось бы, дарит нечто в денежной форме, но на поверку оказывается, что это лишь видимость. Представьте себе, как обрадовался Джей Баззиноти, получив на Рождество запечатанный конверт из отдела кадров с надписью: “Мотивационный пакет от компании. Благодарим вас за прекрасную работу!”

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Иные бонусы бывают столь же бессмысленны и бесполезны, как сдувшиеся воздушные шарики

К своему возмущению, в конверте он обнаружил пачку купонов. “Самое ужасное, что поскольку у компании было два офиса, а конверт готовили в калифорнийском отделении, почти все купоны в Бостоне были недействительны, - рассказал Баззиноти. - Я здорово разозлился и сразу выкинул всю пачку в мусорное ведро. Сам удивляюсь, как я мог наивно верить в то, что эта компания может повести себя по-человечески и сделать своим сотрудникам приятный и по-настоящему полезный подарок”.

Энди Уорвик, который составил программу курсов английского языка для своей компании, не мог поверить своим глазам, получив от работодателя подарок к празднику - 20-процентную скидку на корпоративные курсы английского языка для своих детей.

“У меня нет детей, - возмущается Уорвик. - Наверное, для китайских сотрудников это был приятный сюрприз, но не для таких, как я”. [Впоследствии Уорвик удалил эту запись].

Почтовых работников в Великобритании тоже обидели. “Королевская почта отметила достижение рекордной прибыли в размере 100 млн фунтов стерлингов (156,6 млн долларов США), сделав каждому из своих сотрудников поистине ‘королевский’ подарок - пакетик цветочных семян, - рассказал Джо Джеронимо Мартинес. - В магазинах такие продаются примерно по 30 пенсов”.

А Марисса Луиз из Сингапура как-то получила в подарок проездной на общественный транспорт “на сумму 3 (да, ТРИ!) доллара, оформление для которого придумывала семилетняя дочь начальника, - негодует женщина. - У нас все сотрудники либо граждане, либо постоянные жители Сингапура, и у всех, естественно, есть долгосрочные проездные. Мы же не туристы, приехавшие в город на один день, чтобы дарить нам одну-две поездки на метро!”

Праздничное угощение

Чего только ни получали наши респонденты в качестве подарка от фирмы: буррито, фисташки, шоколадные батончики, фруктовые пироги... Но некоторые съедобные подарки особенно запомнились.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Что бы вы сказали, получив к празднику вместо настоящей индейки ее рисунок, причем неумелый?

Корри Хаусман, которая теперь работает специалистом по подбору персонала и управлению кадрами, вспоминает свою прежнюю работу в магазине с полным набором неудобств: удлиненной сменой, короткими перерывами и недовольными клиентами.

“К нашему удивлению, мы получили от фирмы подарок на Рождество! - пишет она. - Из головного офиса пришла коробка. В ней лежало печенье (в общей сложности шесть штук на 25 сотрудников магазина), каталог всего того печенья, которое нам не прислали, и письмо от руководства с призывом работать еще усерднее. И знаете, что самое смешное? Во время перевозки все шесть печений раскрошились на мелкие кусочки”.

Получив в подарок от компании индейку и коробку апельсинов, Дана Понсле сначала обрадовалась. Но “потом я обнаружила, что при расчете зарплаты стоимость подарков была включена в мой налогооблагаемый доход”.

Что ж, ей, по крайней мере, досталась индейка. Стив Джонсон, который работает на военной базе в качестве подрядчика, получал к празднику индейку в течение 15 лет - эта традиция пережила три различных подрядных организации.

“Потом госконтракт получила… самая дешевая компания в мире, - рассказывает Джонсон. - В первый же год к Рождеству они СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО, честное слово, вручили сотрудникам распечатки силуэта индюшки - даже не изображение настоящей птицы, а нечто наподобие того, что калякают детишки в садике, только еще и не цветное. Просто черно-белый силуэт индейки. Некоторые потом повесили эти рисунки на дверь в офисе”.

Что же дальше? “В следующем году мы не получили даже рисунков”.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.