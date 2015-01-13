"АвтоВАЗ" и УАЗ повышают цены из-за падения рубля

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Цены на Lada Granta выросли меньше всего, поскольку "АвтоВАЗ" заинтересован в сохранении позиций этой модели

Российский концерн "АвтоВАЗ" и Ульяновский автомобильный завод объявили о повышении цен на свои автомобили из-за падения рубля.

"АвтоВАЗ" повышает отпускные цены в среднем на 9%. Рост курса доллара и евро стал одной из главных причин, заявил президент концерна Бу Андерссон.

При этом высокая степень локализации производства позволяла "АвтоВАЗу" во второй половине 2014 года сохранять цены на уровне марта, подчеркнул он.

В свою очередь Ульяновский автозавод повысил цены на внедорожники на 30-70 тысяч рублей, сообщается на сайте компании.

Компании с производствами в России, прежде всего концерн Renault с подконтрольным ему "АвтоВАЗом", меньше пострадают от кризиса, чем те, кто импортирует в Россию автомобили, произведенные в других странах, отмечают эксперты.

В целом, ожидается, что 2015 год станет тяжелым для отрасли: после ажиотажного спроса в конце года, по мнению экпертов, авторынок ждет серьезный спад.

Выгода локализации

"Несмотря на то, что одной из главных причин повышения цен на LADA стал рост курса доллара и евро, автомобили LADA сохраняют конкурентоспособность в сравнении с импортными автомобилями. Уровень локализации LADA в среднем составляет 81%, и мы продолжаем работу по повышению рублевой составляющей'', - цитирует Андерссона сайт концерна.

Меньше всего цены поднимутся на Lada Granta - лидера продаж на российском рынке. Базовая стоимость седана этой модели увеличилась на 5,8% до 311,6 тысяч рублей, лифтбека - на 5,4% до 332,8 тысяч рублей.

"АвтоВАЗ заинтересован в сохранении передовых позиций данной модели", - говорится на сайте концерна.

При этом хэтчбек Lada Kalina подорожал на 8,3% до 361,3 тысяч (та же модель в кузове универсал - на 9%), а седан Lada Priora - на 8,8% до 420 тысяч. Больше всего подорожает фургон Lada Largus - на 12,9% до 417 тысяч.

Предыдущее повышение цен на автомобили АвтоВАЗа произошло в марте и составило в среднем 2,8%. В начале декабря компания заявила, что поднимет цены только после нового года.

Этому решению способствововало продление программы утилизации, позволяющей получить скидку на приобретение нового автомобиля, собранного в России, и призванной стимулировать российский автопром.

Даже девятипроцентное повышение меньше инфляции, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов. Продажам также должна помочь новая модель - Lada Vesta, которая должна появиться на рынке в 2015 году.

"Я думаю, что положение "АвтоВАЗа" в 2015 году будет лучше, чем на рынке в целом. Ну а какой будет рынок - сейчас сказать сложно. Если рынок провалится очень сильно, процентов на 20, то "АвтоВАЗ" будет в минусе, если падение будет небольшим - 5-10%, то "АвтоВАЗ" будет близок к нулю", - говорит Беспалов.

Лихорадка?

В свою очередь повышение цен на машины Ульяновского автозавода, который входит в структуру автомобильного концерна Sollers, составило в среднем 3-5%, сообщили в компании.

Так, минимальная цена UAZ Patriot поднялась с 649 тысяч рублей до 679 (с полным набором опций и дизельным мотором он будет стоить уже 870 тысяч), а UAZ Pickup подорожал до 639 тысяч.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Ульяновский автозавод поднял цены на свои внедорожники на 3-5%

UAZ Hunter с бензиновым мотором пока доступен по прошлогодней цене - 480 тысяч рублей, но версия с турбодизельным двигателем теперь стоит 570 тысяч, то есть на 50 тысяч выше прежней цены. При этом 2015 год станет последним для производства этой модели.

В отличие от "АвтоВАЗа" УАЗ чаще повышал цены в течение прошлого года, отмечает Беспалов.

"Просто они делают это чаще, а "АвтоВАЗ" сделал существенное разовое повышение. Это вопрос стратегии конкретного производителя", - говорит он.

При этом президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владимир Моженков считает повышение цен отечественных производителей проявлением "лихорадки", спровоцированной финансовым кризисом.

"Какая-то в стране лихорадка. Даже те, кто не зависит напрямую от евро и от доллара, как-то подвержены этой лихорадке все равно... Есть правильная теория, что в годы кризиса лучше продавать больший объем, но с меньшей доходностью", - сказал Моженков Би-би-си.

По его словам, хотя у обоих производителей есть импортные комплектующие, у них появился шанс "резко увеличить свою долю рынка и даже резко увеличить число продаваемых автомобилей".

"Этот кризис очень больно ударил по среднему классу. Эти клиенты будут переходить на машины массового сегмента. Человек, который раньше покупал Volkswagen, Nissan или Toyota, не сможет пересесть на такой же автомобиль, и возможно, будет пересаживаться на Renault, Citroen или даже ВАЗ", - отметил Моженков.

Резкий спад

Итоговых данных по продажам легковых автомобилей в России в 2014 году пока нет, но предварительно этот показатель составляет 2,3 млн. В 2015 году продажи могут упасть до 1,8-1,5 млн, считают эксперты.

В конце года рынок пережил ажиотажный спрос: обеспокоенные падением рубля россияне пытались вложить свои средства, а некоторые производители приостанавливали продажи, не успевая пересматривать цены.

Так, компания Kia приостановила прием оплат за отгруженные дилерам автомобили. В экстремальных случаях покупатели не могли получить даже уже полностью оплаченные машины, что вызвало особое беспокойство у тех, кто покупал машины в кредит.

К концу года некоторые из тех, с кем говорила Би-би-си, все же получили свои автомобили, но сообщения возмущенных покупателей продолжают появляться на страницах компании в соцсетях.

По мнению экспертов, в 2015 году с российского авторынка могут уйти компании, которые не сумеют составить конкуренцию массовому сегменту, а также те, у кого нет производства в России.

Как заявлял в декабре вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев, безопасно себя могут чувствовать только альянс Renault-Nissan, который включает в себя и российский "АвтоВАЗ", Volkswagen и группа Kia-Huyndai и другие компании, у которых есть заводы в России.

Некоторые могут попытаться использовать кризисную ситуацию для расширения своей доли на рынке, считает Владимир Беспалов.

"У кого-то даже по иномаркам цены выросли только на 3-5%. Некоторые игроки хотят завоевать долю рынка, и в ущерб рентабельности поддерживают продажи. Идея заключается в том, что чем больше продажи, тем больше впоследствии будет рынок комплектующих и сервисных услуг. На этом рынке делают больше денег, чем на первичных продажах автомобилей", - отмечает он.