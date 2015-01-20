МВФ: в мире - замедление роста, в России - падение ВВП

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Главный экономист МВФ Оливье Бланшар охарактеризовал перспективы российской экономики как "довольно мрачные"

Международный валютный фонд понизил свой прогноз мирового экономического роста на 2015 и 2016 годы. При этом самое резкое сокращение экономики предсказывается в России, где, по мнению МВФ, в 2015 году объем ВВП понизится на 3%, а в следующем году – еще на 1%.

Как считает МВФ, это - результат падения цен на нефть и проблем, связанных с украинским кризисом, прежде всего – введенных против России международных санкций.

Главный экономист МВФ Оливье Бланшар, руководивший подготовкой отчета, на пресс-конференции в Пекине охарактеризовал перспективы российской экономики как "довольно мрачные".

Замедление темпов роста российской экономики предсказывают все крупнейшие международные и российские эксперты, однако количественные оценки разнятся.

19 января Европейский банк реконструкции и развития предсказал в 2015 году падение ВВП РФ до 5%.

Эксперты Всемирного банка предрекли России снижение ВВП на 2,9% в течение 2015 года.

По расчетам Минэкономразвития России, ВВП в 2015 году может упасть на 5% при цене нефти 40 долларов за баррель. Курс доллара при этом будет колебаться в пределах 60-70 рублей.

Медленный рост в мире

При этом в целом в мире, по мнению Международного валютного фонда, будет по-прежнему наблюдаться глобальный рост экономики, который составит 3,5%.

Это, однако, на 0,3% меньше предыдущего прогноза фонда, опубликованного в октябре.

В 2016 году, по прогнозам МВФ, мировая экономика вырастет на 3,7%.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption По расчетам Минэкономразвития России, её ВВП в 2015 году может упасть на 5% при цене нефти 40 долларов за баррель

Пересмотр в сторону снижения произошел, несмотря на резкое снижение цен на нефть, которое благотворно влияет на экономику большинства стран.

МВФ считает, что дешевую нефть перевешивают негативные факторы, прежде всего – низкая инвестиционная активность.

Это, в свою очередь, снижает ожидания экономического роста во многих развитых и развивающихся странах в течение ближайших лет.

В ситуации замедления роста экономики сокращаются объемы продаж товаров и услуг, что приводит к снижению стимулов для инвестиций.

Опасения дефляции

В еврозоне, по прогнозам МВФ, продолжится экономический рост, но он будет довольно медленным – примерно 1,2% в текущем году и 1,4% в 2016.

Приоритетом для Европейского центрального банка является дефляция, представляющая собой снижение цен, которое уже наблюдается в Европе.

Оливье Бланшар сказал в интервью Би-би-си, что дефляция – нежелательное и тревожное явление, но, по его словам, это "не смертельно". Дефляция сама по себе, считает эксперт, не способна остановить восстановление экономики.

Однако главный экономист МВФ признал, что дефляция может привести к долговому кризису в Европе. Падающие цены – проблема для должников, потому что их прибыль падает, а долги меньше не становятся.

Замедление в Китае

Еще одна причина пересмотра прогноза МВФ – замедление темпов экономического роста в Китае. Во вторник были опубликованы официальные показатели роста ВВП в Китае, показавшие, что китайская экономика выросла в 2014 году на 7,4%. Это на 0,3% меньше, чем годом раньше.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Темпы роста китайской экономики, оставаясь высокими, замедляются, несмотря на дешевую нефть

МВФ прогнозирует рост китайской экономики в следующем году на 6,3%. Это означает заметное замедление деловой активности в Китае, где за последние 30 лет до 2010 года средний рост ВВП составлял 10%.

По словам Бланшара, МВФ "достаточно уверен в том, что это будет упорядоченное замедление роста". В отчете организации утверждается, тем не менее, что снижение темпов роста китайской экономики серьезным образом скажется на развивающихся экономиках азиатских стран.

Еще одна страна, темпы роста ВВП в которой снижены в прогнозе МВФ – это Нигерия, также как и Россия являющаяся экспортером нефти.

Однако даже пониженный прогноз для Нигерии составляет 4,8% роста в 2015 году, что, по мнению МВФ, является весьма впечатляющим показателем.

Рост в США

Одним из исключений на фоне общего снижения прогнозов экономического роста являются Соединенные Штаты, экономика которых в 2015 году вырастет на 3,6% , а в следующем – на 3,3%.

Это значительно ниже китайских показателей, но, как подчеркивают эксперты, вполне ожидаемо. Развивающиеся экономики способны расти быстрее, потому что они могут внедрять новые для них технологии, уже применяемые в развитых странах.

Прогноз МВФ роста британской экономики в текущем году остался неизменным – он должен составить 2,7%

Оливье Бланшар считает, что ситуация в британской экономике сейчас благоприятная, хотя экономические проблемы еврозоны могут тормозить ее рост.

Главный экономист МВФ говорит, что спустя шесть лет после глобального финансового кризиса многие страны, в том числе и США, успешно преодолели его последствия.

Однако остаются государства с чрезвычайно высоким внешним долгом, для избавления от которого потребуется долгое время. Среди таких стран Оливье Бланшар отмечает, в первую очередь, Японию.