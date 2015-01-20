МВФ: в мире - замедление роста, в России - падение ВВП

  • 20 января 2015
  • kомментарии
Оливье Бланшар Правообладатель иллюстрации AP
Image caption Главный экономист МВФ Оливье Бланшар охарактеризовал перспективы российской экономики как "довольно мрачные"

Международный валютный фонд понизил свой прогноз мирового экономического роста на 2015 и 2016 годы. При этом самое резкое сокращение экономики предсказывается в России, где, по мнению МВФ, в 2015 году объем ВВП понизится на 3%, а в следующем году – еще на 1%.

Как считает МВФ, это - результат падения цен на нефть и проблем, связанных с украинским кризисом, прежде всего – введенных против России международных санкций.

Главный экономист МВФ Оливье Бланшар, руководивший подготовкой отчета, на пресс-конференции в Пекине охарактеризовал перспективы российской экономики как "довольно мрачные".

Замедление темпов роста российской экономики предсказывают все крупнейшие международные и российские эксперты, однако количественные оценки разнятся.

19 января Европейский банк реконструкции и развития предсказал в 2015 году падение ВВП РФ до 5%.

Эксперты Всемирного банка предрекли России снижение ВВП на 2,9% в течение 2015 года.

По расчетам Минэкономразвития России, ВВП в 2015 году может упасть на 5% при цене нефти 40 долларов за баррель. Курс доллара при этом будет колебаться в пределах 60-70 рублей.

Медленный рост в мире

При этом в целом в мире, по мнению Международного валютного фонда, будет по-прежнему наблюдаться глобальный рост экономики, который составит 3,5%.

Это, однако, на 0,3% меньше предыдущего прогноза фонда, опубликованного в октябре.

В 2016 году, по прогнозам МВФ, мировая экономика вырастет на 3,7%.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti
Image caption По расчетам Минэкономразвития России, её ВВП в 2015 году может упасть на 5% при цене нефти 40 долларов за баррель

Пересмотр в сторону снижения произошел, несмотря на резкое снижение цен на нефть, которое благотворно влияет на экономику большинства стран.

МВФ считает, что дешевую нефть перевешивают негативные факторы, прежде всего – низкая инвестиционная активность.

Это, в свою очередь, снижает ожидания экономического роста во многих развитых и развивающихся странах в течение ближайших лет.

В ситуации замедления роста экономики сокращаются объемы продаж товаров и услуг, что приводит к снижению стимулов для инвестиций.

Опасения дефляции

В еврозоне, по прогнозам МВФ, продолжится экономический рост, но он будет довольно медленным – примерно 1,2% в текущем году и 1,4% в 2016.

Приоритетом для Европейского центрального банка является дефляция, представляющая собой снижение цен, которое уже наблюдается в Европе.

Оливье Бланшар сказал в интервью Би-би-си, что дефляция – нежелательное и тревожное явление, но, по его словам, это "не смертельно". Дефляция сама по себе, считает эксперт, не способна остановить восстановление экономики.

Однако главный экономист МВФ признал, что дефляция может привести к долговому кризису в Европе. Падающие цены – проблема для должников, потому что их прибыль падает, а долги меньше не становятся.

Замедление в Китае

Еще одна причина пересмотра прогноза МВФ – замедление темпов экономического роста в Китае. Во вторник были опубликованы официальные показатели роста ВВП в Китае, показавшие, что китайская экономика выросла в 2014 году на 7,4%. Это на 0,3% меньше, чем годом раньше.

Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Темпы роста китайской экономики, оставаясь высокими, замедляются, несмотря на дешевую нефть

МВФ прогнозирует рост китайской экономики в следующем году на 6,3%. Это означает заметное замедление деловой активности в Китае, где за последние 30 лет до 2010 года средний рост ВВП составлял 10%.

По словам Бланшара, МВФ "достаточно уверен в том, что это будет упорядоченное замедление роста". В отчете организации утверждается, тем не менее, что снижение темпов роста китайской экономики серьезным образом скажется на развивающихся экономиках азиатских стран.

Еще одна страна, темпы роста ВВП в которой снижены в прогнозе МВФ – это Нигерия, также как и Россия являющаяся экспортером нефти.

Однако даже пониженный прогноз для Нигерии составляет 4,8% роста в 2015 году, что, по мнению МВФ, является весьма впечатляющим показателем.

Рост в США

Одним из исключений на фоне общего снижения прогнозов экономического роста являются Соединенные Штаты, экономика которых в 2015 году вырастет на 3,6% , а в следующем – на 3,3%.

Это значительно ниже китайских показателей, но, как подчеркивают эксперты, вполне ожидаемо. Развивающиеся экономики способны расти быстрее, потому что они могут внедрять новые для них технологии, уже применяемые в развитых странах.

Прогноз МВФ роста британской экономики в текущем году остался неизменным – он должен составить 2,7%

Оливье Бланшар считает, что ситуация в британской экономике сейчас благоприятная, хотя экономические проблемы еврозоны могут тормозить ее рост.

Главный экономист МВФ говорит, что спустя шесть лет после глобального финансового кризиса многие страны, в том числе и США, успешно преодолели его последствия.

Однако остаются государства с чрезвычайно высоким внешним долгом, для избавления от которого потребуется долгое время. Среди таких стран Оливье Бланшар отмечает, в первую очередь, Японию.

Новости по теме