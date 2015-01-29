Авиапассажирам предложат шлемы виртуальной реальности

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Qantas не сомневается, что новая технология предложит новые впечатления во время полета

Авиакомпания Qantas в ближайшем будущем сможет предложить пассажирам первого класса на рейсах между Австралией и США шлем виртуальной реальности.

Это совместный проект Qantas и Samsung. Программы, которые пассажиры смогут просмотреть при помощи шлема Samsung Gear VR, будут трехмерными.

Авиакомпания не сомневается, что новая технология позволит испытать новые впечатления во время полета.

"Эта технология открывает новые возможности. Пассажир, например, сможет совершить виртуальный тур по новой зоне ожидания для пассажиров первого класса в Лос-Анджелесе или воочию увидеть приземление аэробуса А-380 на взлетную полосу", - сказала представительница Qantas Оливия Уирт.

Она также отметила, что с помощью новой технологии пассажирам продемонстрируют направления, в которых летает авиакомпания, и подскажут новые идеи для отдыха.

По словам Уирт, пассажиры смогут посмотреть любимые голливудские фильмы, хотя насколько широким будет их выбор, она не сообщила.

Qantas заявила, что работает с компанией Jaunt по созданию контента для устройства.

"Это раздражает"

Директор исследований в консалтинговой компании CCS Insight Бен Вуд сказал в интервью, что главной задачей проекта станет обеспечение широкого выбора программ. Также он считает, что самолет – не самое лучшее место для виртуальной реальности.

"Нет ничего хуже, чем сидеть рядом с человеком, который пользуется подобным шлемом. Он будет ерзать в кресле, жестикулировать и постоянно вертеть головой. Это раздражает", - отметил он.

Правообладатель иллюстрации QANTAS Image caption Пассажирам продемонстрируют направления, в которых летает авиакомпания, и подскажут новые идеи для отдыха

Также Вуд не уверен в безопасности их использования.

"Создается настолько полный эффект присутствия, что люди не будут знать о происходящем вокруг. Насколько я понимаю, система не будет демонстрировать объявления о правилах безопасности в полете", - сказал Вуд.

Технология пройдет трехмесячные испытания на некоторых рейсах между Австралией и Лос-Анджелесом с середины марта. Также с февраля шлем виртуальной реальности появятся в зонах ожидания для пассажиров первого класса в аэропортах Мельбурна и Сиднея.