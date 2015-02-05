Как не заснуть на рабочем совещании

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Рабочие встречи вызывают у вас такой энтузиазм, что хоть спички в глаза вставляй? Еженедельные монотонные рассуждения коллег о стратегии развития и продажах убаюкивают вас не хуже колыбельной?

Не будем кривить душой: мало найдется людей, которые хотя бы раз не уносились бы в мечтах со скучных рабочих собраний на солнечные пляжи.

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Мы обратились к сайту вопросов и ответов Quora, чтобы собрать лучшие практические советы на тему того, как не терять интерес и концентрацию во время продолжительных деловых совещаний. Само собой, для начала нужно быть хорошо выспавшимся, но респонденты дали и другие полезные рекомендации, отмечает корреспондент BBC Capital.

Определите, что заслуживает вашего внимания

Совещания бывают самые разные, и относиться к ним тоже нужно по-разному. На первый взгляд, понятно, почему они обычно не вызывают у нас энтузиазма. "Есть совещания о политике, о продажах, периодические плановые, чрезвычайные, мозговые штурмы, встречи с клиентами, - перечисляетСубраманиям Пидапартхи. - Но среди них попадаются встречи, на которых решается наша судьба и определяется дальнейшая карьера".

По мнению Ричарда Кариги, стоит разобраться в политике проведения совещаний, принятой в вашей компании, и в соответствии с этим распределять ваши ментальные ресурсы – это позволит вам собираться с мыслями в нужные моменты. "Концентрация и внимание требуют усилий, - пишет он. - Если тратить их на ерунду, то у вас останется меньше сил на важные вещи".

Карига советует решить для себя, какие совещания не заслуживают траты умственной энергии. Он составил классификацию деловых встреч и распределил их по степени важности.

К примеру:

Совещание, на котором взявший слово решил полюбоваться собой и показать, какой он прекрасный . Если этот человек не оказывает непосредственного влияния на вас и вашу работу, смело включайте в голове шумовой фильтр и игнорируйте его разглагольствования.

. Если этот человек не оказывает непосредственного влияния на вас и вашу работу, смело включайте в голове шумовой фильтр и игнорируйте его разглагольствования. Совещание, на котором вам пытаются что-то впарить. Мотивационные собрания, пересмотры корпоративных задач, обсуждения прогресса и другие подобные сборища, устраиваемые за пределами офиса, на конференциях или в домах отдыха, придуманы для того, чтобы подсластить вам трудовую пилюлю. Постоянно повторяющиеся лозунги дадут вам понять, чего от вас хотят. Запомните парочку, чтобы позже ввернуть при случае.

Мотивационные собрания, пересмотры корпоративных задач, обсуждения прогресса и другие подобные сборища, устраиваемые за пределами офиса, на конференциях или в домах отдыха, придуманы для того, чтобы подсластить вам трудовую пилюлю. Постоянно повторяющиеся лозунги дадут вам понять, чего от вас хотят. Запомните парочку, чтобы позже ввернуть при случае. Совещание, на котором ваш начальник решил поразмышлять вслух. Приберегите ментальную энергию как раз для таких моментов.

Записывайте и задавайте вопросы

Отправляясь на совещание, возьмите блокнот и делайте заметки – это помогает сконцентрироваться на обсуждаемой теме. Рисовать тоже не мешает, считает Марианна Бейкер.

"Записывать – это хорошая практика, и даже рисовать какие-нибудь маленькие диаграммы (особенно если вы мыслите визуальными образами). Это поможет вам лучше понять услышанное, не отвлекаться и лучше запоминать, - советует Бейкер. - В том же блокноте можно заранее сделать какие-то заметки, обозначить вопросы и темы, которые вы хотели бы обсудить. Не лезьте в обсуждение сразу, послушайте и подождите – возможно, ваши темы будут подняты, или вы почувствуете подходящий момент для вопроса. Если вы активно пытаетесь получить эту информацию, то меньше шансов, что вы отвлечетесь".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Спать хочется... А рисовать пробовали?

Еще один респондент, Кит Лавимодьер, считает, что лучший способ не заснуть на совещании – придумать себе увлекательный формат усвоения информации.

Он советует:

Если вы любите слова, отмечайте услышанные интересные выражения и коротко записывайте главные мысли.

Если вам больше нравятся цифры, записывайте ключевые данные.

Если вы мыслите визуально, попробуйте изобразить изложенные идеи в картинках.

Другие респонденты рекомендуют садиться в первый ряд или стоять у дальней стены, попивать воду и даже рисовать карикатуры на выступающих (только не стоит их показывать).

Зов сердца

Если вы уже пользуетесь всеми вышеприведенными советами и все равно клюете носом на совещаниях, то, возможно, вам следует сменить сферу деятельности, считает Бейкер.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Совещания не зажигают? Подумайте о другой работе

"В жизни есть множество мелких факторов, влияющих на способность к концентрации, но, по большому счету, если я всерьез чем-то увлечена, то я могу фокусироваться на этой теме бесконечно, и моя энергия не иссякает, - пишет она. - Поэтому если вы никак не можете собраться с мыслями на рабочих встречах, возможно, стоит задуматься и найти то дело, которое вас по-настоящему зажигает".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.