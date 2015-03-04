Валютная ипотека в России: хроника отчаяния

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Валютные ипотечники не выдвигают политических лозунгов, но митингуют регулярно

Депутаты законодательного собрания Петербурга обратились к правительству России с просьбой полностью запретить валютную ипотеку в стране, а также до 2018 года наложить мораторий на изъятие квартир у должников по таким кредитам.

Это уже не первая попытка российских депутатов помочь заемщикам в иностранной валюте, но характерно, что на этот раз инициатива исходит от членов фракции "Единой России", пусть и на региональном уровне.

За три месяца движение в защиту "валютных ипотечников", которое начиналось с одиночных пикетов у здания Госдумы в Москве, достигло всероссийского масштаба и обратило на себя внимание СМИ и политического истеблишмента.

В поддержку заемщиков высказалась Общественная палата и часть российских сенаторов. В Государственной думе подготовили сразу четыре законопроекта. Однако решения ни по одной из инициатив нет: ни один из законопроектов так и не включен в повестку заседаний Думы, хотя для валютных заемщиков каждый день на счету.

Молчит и Центробанк, который разве что порекомендовал банкам перевести валютные ипотечные кредиты в рубли по курсу на 1 октября 2014 года (эту рекомендацию банки проигнорировали) и усложнил выдачу новых таких займов, удвоив обязательные резервы для банков с 1 апреля (банки и так сейчас почти не выдают таких кредитов, а заемщики не берут).

Почему же власти после стольких заявлений о помощи валютным заемщикам и по прошествии трех месяцев с момента возникновения проблемы ничего не сделали?

Начало конца

Первые признаки надвигающейся финансовой катастрофы "валютные ипотечники" почувствовали еще летом, но тогда никто не предполагал, что в декабре за день доллар может подорожать до 80 рублей. С тех пор он откатился до 61 рубля, однако от этого заемщикам не легче.

У многих ежемесячный платеж сравнялся с зарплатой, в результате чего люди уже просто не могут платить за взятые квартиры. Общая просрочка по валютным ипотечным взносам в России по итогам 2014 года превысила 17 млрд рублей.

"За март я уже физически не смогу заплатить в полном объеме банку, потому что при текущем курсе доллара ежемесячный взнос у меня практически равен зарплате", - рассказала Би-би-си участница инициативной группы Всероссийского движения валютных заемщиков Ирина Сафьянова.

Взяв в декабре 2007 года у банка 130 тыс. долларов, она к настоящему моменту выплатила больше 100 тыс. и остается должна 92 тыс. долларов.

Если сейчас она даже откажется от квартиры, то продав ее за рубли, выручит сумму, которой будет недостаточно для погашения долларового кредита. Другими словами, она потеряет квартиру, деньги, семь лет, в течение которых погашала задолженность перед банком, и еще останется ему должна.

В схожей ситуации находятся не менее 30 тыс. россиян, взявших ипотечные кредиты в валюте. У кого-то ситуация более отчаянная, у кого-то менее. При этом общее число граждан, так или иначе затронутых этой проблемой, может быть гораздо больше. Ведь у валютных заемщиков есть супруги и дети, которые тоже страдают в сложившейся ситуации.

Поэтому сами валютные заемщики и сочувствующие им аналитики говорят о 100 тысячах пострадавших.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В конце декабря валютные заемщики вышли на митинг с черными шариками, на которых было написано слово "ипотека"

С ноября прошлого года они развили активную деятельность в социальных сетях, а затем и на улицах Москвы: в декабре провели согласованный с властями двухтысячный митинг рядом с парком Горького, в январе организованно подошли к зданию Центробанка и бросили на порог связки ключей в знак того, что их лишают их же собственных квартир.

В конце февраля при поддержке Общества защиты прав потребителей заемщики подали иск к Центральному банку в Мещанский суд Москвы. В комментарии ОЗПП отмечается, что "своим бездействием Центробанк нарушил права огромного количества семей" на жилье.

О популизме и "огромных убытках"

Объяснить то, что решение этого вопроса так затягивается, можно лишь многомерностью проблемы, которая лежит на пересечении сразу нескольких измерений: политического, экономического и даже морально-этического. С какой точки зрения ни посмотри, всюду противоречия и отсутствие однозначности. Не говоря уже о времени возникновения проблемы - в самый разгар кризиса, когда со всех сторон обложеннная санкциями страна пытается залатать бюджетные дыры от падения нефтяных цен.

С точки зрения государства, проблемы 1% от общего числа ипотечных заемщиков не представляются масштабными и требующими немедленного разрешения. Кроме того, если руководствоваться исключительно логикой популизма, то помощь категории населения с доходами выше средних (а именно к такой категории относятся валютные заемщики) - дело, конечно, желательное, но вряд ли имеющее большой электоральный потенциал.

Однако и совсем "замять" эту проблему у государства вряд ли получится, учитывая то, что валютные заемщики представляют активную часть общества: хорошо осведомленную, а зачастую напрямую связанную со сферой финансов и журналистики (благодаря навыкам работы с информацией им и удалось развернуть довольно успешную кампанию по защите собственных интересов).

С экономической точки зрения проблема тоже неоднозначна. С одной стороны, банки настаивают на том, что если они пойдут хотя бы на те условия, которые рекомендованы Центробанком (перевод кредитов в рубли по курсу на 1 октября), их потери будут огромными.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Новые значения обменных курсов поставили мечту валютных ипотечников о своем жилье на грань краха

Так, аналитики ВТБ 24 утверждали, что в этом случае одномоментные убытки банка составят треть выручки за 2014 год.

С другой стороны, независимые эксперты небезосновательно указывают на то, что банкам совсем недавно выделили на докапитализацию 1 трлн рублей и обещали еще полтриллиона: можно было бы при желании направить часть этих средств на реструктуризацию, приемлемую для заемщиков.

Тем более что, по оценке депутатов от "Справедливой России", внесших в январе в Госдуму законопроект о реструктуризации валютных ипотечных кредитов, предполагаемые затраты федерального бюджета на эти цели могут составить 20 млрд рублей. Вроде бы и много, и в то же время по сравнению с полутора триллионами на докапитализацию, не слишком.

"Безответственные люди"

Именно на этот законопроект, внесенный на рассмотрение Государственной думы группой депутатов во главе с Андреем Крутовым и Оксаной Дмитриевой, валютные заемщики возлагали больше всего надежд.

Он предусматривает перевод валютных кредитов в рубли по курсу на дату заключения договора при льготной ставке за пользование кредитом в 12,2% годовых.

Документ был зарегистрирован сразу же после новогодних праздников, 16 января, однако в конце месяца решением совета Госдумы возвращен авторам в связи с отсутствием заключения правительства. Дело в том, что законопроекты, предполагающие расходование бюджетных средств, должны проходить экспертизу чиновников правительства.

Когда мы брали ипотеку, то обращались не в шарашкины конторы, а к банкам, деятельность которых регулируется Центробанком Ирина Сафьянова, Всероссийское движение валютных заемщиков

В Белом доме над этой законодательной инициативой долго ломали голову. В феврале в минэкономразвития Би-би-си говорили, что законопроект получил отрицательный отзыв минфина, а в минфине заверяли, что ничего об этом не знают и никаких решений пока не принимали.

Проблема валютных ипотечников к тому моменту получила широкий резонанс; об этом депутаты Госдумы пытали на правительственном часе в январе председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину. Было очевидно, что ситуация требует скорейшего разрешения. Но с другой стороны, в кризисное время каждый бюджетный миллиард на счету.

Поэтому власти заняли двойственную позицию: признавая необходимость помощи валютным заемщикам, они упирают на этический аспект проблемы. Мол, "валютные ипотечники" знали, что рискуют - и почему теперь им нужно помогать больше, чем рублевым заемщикам, которые платили по более высоким ставкам?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первый вице-премьер России Игорь Шувалов, говоря о решении вопроса с валютными заемщиками, призвал "создавать стимулы, чтобы больше не порождать безответственных людей"

"Нужно не забывать, что люди несут ответственность за решения, которые они принимают, и за то, какие риски на себя берут. Через СМИ мы на протяжении долгих лет доводили информацию, что если зарабатываете в рублях, то и банковские продукты должны быть в рублях", - укоряла "валютных ипотечников" в конце января Эльвира Набиуллина.

Первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов пошел дальше и обвинил их в безответственности (правда, при этом пообещал не бросать в беде).

"Давайте обсуждать, как людям помочь. Только помните о тех миллионах, которые взяли ипотеку в рублях и понимали, что это более высокие проценты и им придется это бремя нести. Они пошли на это осознанно. Надо слушать всех и создавать стимулы, чтобы мы не порождали снова безответственных людей", - подчеркнул Шувалов.

"По сравнению с теми, кто брал в одно время со мной рублевую ипотеку, я уже переплатила около 1 млн рублей", - парирует Ирина Сафьянова из Всероссийского движения валютных заемщиков.

"Когда мы брали ипотеку, то обращались не в шарашкины конторы, а к банкам, деятельность которых регулируется Центробанком. И если они давали нам валютные кредиты, то почему мы должны были сомневаться в надежности этих инструментов?" - риторически спрашивает она.

Сафьянова, как и многие другие валютные заемщики сейчас, ссылается на 75 статью Конституции, в которой указывается одна из главных функций ЦБ: поддержание стабильности национальной валюты. С этой задачей, подчеркивает она, регулятор не справился, допустив обесценение рубля и резкие колебания курса.

"Но если ЦБ не справился со своими конституционными обязанностями, почему за это должны отвечать мы?" - заключает она.