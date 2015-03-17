Китай - мировой лидер сверхскоростных поездов

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Футуристические проекты поездов всегда привлекали внимание

В 2007 году, когда в Великобритании уже завершалось строительство первой линии скоростной железной дороги, в Китае еще, что называется, конь не валялся.

Спустя восемь лет Британия может похвастаться все тем же единственным 109-километровым скоростным участком, а Китай построил у себя самую развитую в мире сеть таких железных дорог.

Их общая протяженность в Поднебесной составляет 12 тысяч километров, это вдвое больше, чем в Европе и Японии вместе взятых.

Так что, если вы хотите получить представление о будущем скоростных железнодорожных перевозок, Китай для этого - самое подходящее место.

Вакуумные поезда

Железнодорожные технологии за последние десятилетия изменились мало.

Недавно Британия закупила у Японии новейший суперэкспресс производства Hitachi, способный развивать скорость до 225 км/час. Однако даже этот поезд вряд ли можно назвать гигантским шагом вперед.

Любимый британскими пассажирами InterCity 125 еще в 70-х оправдывал свое название, передвигаясь со скоростью 125 км/час. Французский TGV и испанский AVE развивают скорость более 190 км/час.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Самый быстрый паровоз в мире "Маллард" в 1938 году достиг скорости в 203 км/час

Но когда же мы увидим по-настоящему скоростные поезда, пулей летящие по железнодорожному полотну, развивая скорость в сотни километров в час?

К сожалению, обычный поезд на такое не способен, для суперскоростных поездов нужны принципиально новые решения.

В Китае и других странах большие надежды возлагаются на ETT, так называемую "технологию транспортировки по вакуумной трубе".

Трение – враг скорости, и трение воздуха по мере увеличения скорости возрастает по экспоненте. Это означает, что предел скорости обычного железнодорожного состава составляет примерно 400 км/час.

Если поместить поезд в вакуумную трубу и заставить его левитировать над железнодорожным полотном на магнитной подушке (технология "Маглев"), теоретически сопротивление будет сокращено до нуля.

Такие поезда смогут развивать скорость выше 1000 км/час.

В последнее время много говорят о проекте Hyperloop компании Tesla Motors и SpaceX Элона Маска, которые в будущем году пройдут испытания в Калифорнии. Но Китай уже опережает эти разработки.

Доктор Дэн Цзыган из Лаборатории сверхпроводимости китайского университета транспорта Цзяотун уже построил такую систему - вакуумный туннель диаметром 6 метров – и начал его испытания.

Нереальные планы?

Но реализация китайского проекта еще только начинается. Как сообщается, небольшие поезда Дэн Цзыгана пока что достигли скорости лишь в 25 км/час, и многие скептики выражают серьезные сомнения в том, что эта идея когда-либо воплотится в жизнь.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Проект Hyperloop в следующем году пройдет испытания в Калифорнии

"Общественный транспорт – это больше, чем эксперименты", - говорит профессор Сунь Чжань, эксперт по железным дорогам из шанхайского университета Тонгжи.

"Конструкция должна быть доступной, должны быть гарантии безопасности, и, кроме того, нужно не забывать о цене вопроса", - говорит он.

"Так что, по моему мнению, на данной стадии это всего лишь теория", - заключает специалист.

Эксперт британского Института инженерных технологий Джереми Эклэм согласен с тем, что сочетание вакуумных технологий и магнитной подушки сделает перевозки чрезвычайно дорогостоящими.

"Мы должны спросить себя, сколько мы готовы платить за высокую скорость", - говорит он.

Технология "Маглев" - дорогостоящая, потому что система электромагнитов расходует очень много электроэнергии, а железнодорожное полотно для поездов "Маглев" является намного более сложной конструкцией, чем обычные рельсы и шпалы.

"Добиться вакуума на большой дистанции – это сложная инженерная задача", - добавляет он.

Кроме того, возникает множество эксплуатационных вопросов, связанных с безопасностью. Например, как будут эвакуировать пассажиров, если вакуумный поезд остановится в трубе? Как к нему доберутся ремонтные бригады и спасатели?

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption В 1868 году Альфред Бич предложил проект пневматического поезда в Нью-Йорке

К тому же многим может не понравиться путешествовать в поезде без окон, движущемся по трубе.

Можно, конечно, повесить на стены телеэкраны, но и к ним пассажирам нужно будет привыкать.

Однако, несмотря на все эти проблемы, как считает Джереми Эклэм, наступило время для поездов будущего.

Волшебство "Маглев"?

Тем временем Япония активно осваивает технологию "Маглев".

В октябре был одобрен проект создания самой скоростной железнодорожной линии в мире. Согласно планам, суперскоростной поезд из Токио в Нагою понесется со скоростью более 500 км/час.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Экспериментальный японский поезд на трассе Токио-Нагоя будет развивать скорость в 500 км/час

Строительство первой в мире магистрали на магнитной подушке обойдется более чем в 50 млрд долларов, но если этот проект будет успешным, путешествие между этими двумя городами будет занимать не 1 час 40 минут, как сейчас, а всего лишь 40 минут.

Правда, у Китая уже есть своя железнодорожная линия на магнитной подушке, соединяющая Шанхай с аэропортом Пудонг.

Но этот проект часто приводят в пример не в качестве блестящего примера инноваций, а в качестве бессмысленности идеи, воплощенной в жизнь без учета реальной ситуации.

Сверхскоростной поезд на самом деле довозит пассажиров из аэропорта в город чрезвычайно быстро. Но проблема в том, что вокзал для него построили в самом неподходящем месте, откуда пассажирам приходится еще долго добираться окольными путями до центра города.

А теперь, когда в аэропорт идет метро, многие предпочитают этот, пусть и не сверхскоростной, но надежный, дешевый и удобный транспорт.

Тысячи километров дорог

Так что, пока мы ждем новых удивительных поездов на магнитной подушке, нам приходится довольствоваться обычными поездами, которые, хоть и не летят пулей, но развивают приличную скорость.

Китай тем временем, как лидер в этой технологии, становится желанным партнером для многих стран.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Япония уже давно славится своими поездами "Синкансэн"

Ни в одной другой стране мира общественный транспорт не развивается так стремительно.

В следующие пять лет Китай планирует удвоить протяженность своих железных дорог. Недавно китайские власти подтвердили свои планы построить скоростную магистраль до Москвы стоимостью в 242 миллиарда долларов.

Подобные проекты привлекают в китайскую экономику значительные инвестиции. Кроме того, сокращение времени перевозок в такой большой стране как Китай также приносит большую пользу бизнесу.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Поезд Пекин - Гуанчжоу проезжает 2298 км за восемь часов

Путешествие из Пекина в Гуанчжоу по самой протяженной на сегодняшний день в мире скоростной железнодорожной ветке длиной 2298 километров занимает сейчас всего 8 часов вместо прежних 20-ти и стоит чуть больше 100 долларов.

Главный вопрос для Китая – является ли коммерчески оправданным такое масштабное строительство.

"Мы все еще наблюдаем значительный рост воздушных и железнодорожных перевозок в мире, - говорит Джереми Эклэм. - В цифровую эпоху, судя по всему, нужда в путешествиях и перевозках не сокращается. А бизнес всегда требует большей и большей скорости"