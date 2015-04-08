Сможет ли Кремль удвоить долю малого бизнеса?

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Путин сформулировал задачу правительства поэтически: "Главное - дать гражданам свободу, возможность реализовать себя"

Президенту России Владимиру Путину предложили комплекс мер по развитию малого и среднего бизнеса, который, по замыслу властей, за пять лет должен привести к увеличению доли таких предприятий в российском ВВП вдвое.

В настоящее время доля малого и среднего бизнеса в российском ВВП составляет 21%, но к 2020 году она должна составить 45-50%, заявил глава рабочей группы, губернатор Тульской области Владимир Груздев.

Главный пункт в пакете предложенных мер - создание единой структуры для поддержки малого и среднего бизнеса на базе Агентства кредитных гарантий и "МСП Банка". Правительство готовит предложения по созданию этого института в форме акционерного общества, сказал Груздев.

В числе других предложений - упрощение процедуры регистрации и ослабление налоговой нагрузки, а также передача части налогов в региональные бюджеты, чтобы те могли увеличивать программы для поддержки предпринимателей.

Президент России Владимир Путин одобрительно отозвался о большинстве мер, предложенных рабочей группой, однако поручил доработать инициативу о предоставлении разовых "налоговых каникул" физическим лицам.

Организации, которые представляют интересы бизнеса, сочли представленный на Госсовете план позитивным шагом. Однако, как считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, эти меры, многие из которых действительно необходимы, в условиях кризиса не обеспечат российским властям желаемого результата по структуре ВВП.

Как в США?

С появлением единого института развития малого и среднего бизнеса процесс распределения государственной поддержки должен стать более эффективным, считают в рабочей группе.

Сообщения о готовящемся слиянии АКГ и "МСП Банка" появились в феврале. Минэкономразвития поручило АКГ подготовить предложения по интеграции, что в банке восприняли без энтузиазма, заявив, что предложение не проработано и чревато значительными издержками для бизнеса.

Теперь в руководстве банка говорят, что идея объединить различные формы поддержки на одной платформе - "абсолютно правильная". При этом досконально эта идея пока не проработана, и полноценной концепции новой структуры пока никто не видел, заявил Би-би-си председатель правления Сергей Крюков.

"Если представлять эту задачу как просто объединение Агентства кредитных гарантий и МСП-банка - это ничего не даст, и это мы всегда критиковали, - подчеркнул он. - Мы говорим, что должны быть единые критерии, понятные правила для всех участников рынка и для всех институтов".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Основа малого бизнеса в России - торговля, но государство готово помогать в первую очередь производственному бизнесу, которого в МСП менее 10%, отмечает Сергей Крюков

Сторонники этой инициативы ссылаются на существование подобных структур в других странах - в частности, Администрации по малому бизнесу в США. Подобные организации соединяют задачу поддержки с задачей регулирования госполитики в отношении этого сектора экономики, отметил вице-президент общественной организации "Опора России" Владислав Корочкин.

"В большинстве стран, в принципе, этого достаточно - если эта структура подчинена высшему руководству страны, если она может действовать достаточно автономно, если обладает достаточным политическим весом в правительстве с точки зрения принятия решений", - добавил Корочкин.

В свою очередь Игорь Николаев из ФБК считает создание новой структуры "организационно-штатным мероприятием", которое вряд ли существенно повлияет на ситуацию. Вместо этого следовало бы пойти на другие меры, например, обратить внимание на налоговую нагрузку в разных регионах.

"Антикризисный план у нас предусматривает предоставление права регионам снижать налоги на малый бизнес. Но это только "предоставить право", а будут ли регионы снижать налоги - это еще вопрос. Пункт плана может быть выполнен, но малый бизнес этого не почувствует. Это направление гораздо более перспективное, но заниматься каждым регионом - это занятие тяжелое и муторное", - отметил эксперт.

На тещу и на шурина

Рабочая группа во главе с Груздевым предложила разрешить гражданам, начинающим малый бизнес, покупать патент, не регистрируясь предварительно как индивидуальный предприниматель.

"Человек, который хочет попробовать быть предпринимателем, сможет купить патент, год поработать. Получилось - хорошо. Если нет, то, когда патент закончился, вам не надо сниматься с учета. Это удобно для начинающих", - объяснил агентству ТАСС Андрей Никитин, гендиректор Агентства стратегических инициатив, чьи эксперты участвовали в подготовке предложений.

Эту инициативу Путин одобрил, но другое послабление, которое Никитин назвал одним из самых важных, - "налоговые каникулы" для физлиц при регистрации компании - вызвало у него критику. В настоящее время такие "каникулы" введены только для индивидуальных предпринимателей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В настоящее время малый и средний бизнес приносит экономике лишь 21% ВВП

По замыслу рабочей группы, учредителю малого или среднего бизнеса такое послабление будет даваться раз в жизни, на что Путин возразил: "Сегодня создал [предприятие] на себя, завтра - на вас, послезавтра - на тещу, еще через два года - на шурина".

"Надо это проработать, понимаете? Это же не потому, что у нас любят жульничать. Но если закон дает такую возможность, то почему же ею не воспользоваться?" - заметил российский президент.

Эксперты соглашаются, что пока не вполне ясно, как эта инициатива будет воплощаться в жизнь. "Голь на выдумки хитра. Как узнать, один раз зарегистрировали или нет? Я здесь, скорее соглашусь, что мера такая, что ее проконтролировать будет сложно", - подчеркнул Николаев.

В свою очередь Корочкин заявил, что если новым предприятиям действительно обнулят налоги, это позволит сократить издержки на администрирование. Однако, по его словам, существует возможность, что, несмотря на освобождение от налогов, за ними сохранят обязанность вести все тот же объем отчетности, что очень дорого для начинающего бизнеса.

Дать гражданам свободу?

Президент России так сформулировал главную задачу в сфере малого бизнеса: "Главное сейчас - дать гражданам свободу, возможность реализовать себя, поддержать их стремление обустраивать свою собственную жизнь и приносить пользу стране".

По словам Груздева, минимальная цель, которую должно поставить перед собой российское правительство - это двукратный рост показателя занятости малого и среднего бизнеса до конца 2020 года.

"У нас есть такая возможность. Задача максимум – это 40 миллионов человек на ту же дату. Тогда мы сможем увеличить вклад этого сектора ВВП страны с 21%, который он дает сейчас, до 45-50 процентов", - сказал он.

"Я знаю, что есть коллеги-скептики, которые не верят, что это все сработает. Я - верю", - заключил Груздев.

Как отмечает Николаев, план властей за "пятилетку" удвоить долю малого и среднего бизнеса в ВВП был бы реальным, если бы экономическая ситуация в России была стабильной.

"Меры, конечно, неплохие, но в наше время к достижению поставленной цели не приведут, - отметил экономист. - Мы сейчас с перекошенной экономикой: доля малого бизнеса - 20%, а остальное - большой бизнес, который представлен в основном сырьедобывающими компаниями. Получается, что если сейчас мы попытаемся за счет малого бизнеса выйти из кризиса, то даже по логике вещей это вряд ли получится, его доля слишком мала, чтобы вытянуть экономику".

Российское правительство активно ищет новые меры для улучшения ситуации и в контексте опыта западных стран поддержка малого бизнеса кажется идеей, лежащей на поверхности. Однако в нынешней ситуации нужно выходить из кризиса другими способами, а уже затем заниматься развитием малого бизнеса, считает Николаев.

В свою очередь глава "МСП Банка" Крюков предположил, что последовательная реализация намеченных мер - например, стабильный налоговый режим на протяжении нескольких лет - "даст должный эффект".

По мнению Владислава Корочкина, в правительстве, минэкономразвития и администрации президента весьма серьезно настроены на выполнение задач по поддержке малого бизнеса. Кризис 2008-2009 также способствовал принятию решений, которые до этого рассматривались годами, отметил он.