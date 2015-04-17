Опрос: немецкие автомобили - наименее надежные

  • 17 апреля 2015
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Image caption Porsche оказался среди наименее надежных машин, согласно опросу 50 тысяч британских автомобилистов

Немецкие машины признаны наименее надежными - в противоположность японским маркам, заслужившим наибольшее количество положительных отзывов, свидетельствуют данные опроса британских автомобилистов.

Авторы исследования опросили 50 тысяч владельцев машин в Британии и составили рейтинг надежности.

Несмотря на распространенное мнение о том, что продукция немецких автомобилестроителей одна из самых качественных, германские автомобили заняли в рейтинге шесть последних мест. Лидерами зачета стали японские машины.

Автомобили компании Bentley (на самом деле британской, но вошедшей в 1998 году в состав немецкого концерна Volkswagen Group), которая производит машины люкс-класса, были признаны самыми ненадежными из 37 торговых марок.

Опрос автовладельцев проводился по заказу журнала What Car? и компании Warranty Direct, специализирующейся на предоставлении гарантийного обслуживания автомобилей.

Mercedes, Audi и Porsche также оказались на нижних позициях рейтинга.

Наиболее надежные машины
Место Производитель Показатель надежности (чем меньше баллов, тем надежнее)
1 Honda 41
2 Suzuki 48
3 Toyota 66
4= Chevrolet 82
4= Mazda 82
6 Ford 85
Источник: What Car?/ Warranty Direct Возраст машин - от 3 до 8 лет

Ведущее место по качеству производимых машин заняла японская Honda.

"Успех компании Honda по показателям надежности объясняется низким числом технических неполадок, - говорит главный редактор журнала What Car? Джим Холдер. - Кроме того, их ремонт обходится сравнительно недорого".

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Image caption Автомобили японской компании Honda признаны наиболее надежными

Индекс надежности высчитывается на основании числа и стоимости ремонтов, которым подвергалась машина.

Поэтому автомобили класса "люкс" могут занимать низкие позиции из-за высокой стоимости запасных частей.

Компания Bentley заявила, что проведенный опрос является несправедливым, так как он охватил всего 4% автомобилей компании, находящихся в эксплуатации, и не включал другие машины этого класса, например, фирмы Rolls Royce, принадлежащей концерну BMW.

Однако проводившие опрос журналисты заявили, что машин марки Rolls Royce слишком мало, чтобы включать их в исследование.

Наименее надежные машины
Место Производитель Индекс надежности (чем больше баллов, тем менее надежная машина)
32 Mercedes Benz 215
33 Chrysler 221
34 Audi 223
35 Jeep 227
36 Porsche 380
37 Bentley 637
Источник: What Car?/ Warranty Direct Возраст машин - от 3 до 8 лет

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