Опрос: немецкие автомобили - наименее надежные
Немецкие машины признаны наименее надежными - в противоположность японским маркам, заслужившим наибольшее количество положительных отзывов, свидетельствуют данные опроса британских автомобилистов.
Авторы исследования опросили 50 тысяч владельцев машин в Британии и составили рейтинг надежности.
Несмотря на распространенное мнение о том, что продукция немецких автомобилестроителей одна из самых качественных, германские автомобили заняли в рейтинге шесть последних мест. Лидерами зачета стали японские машины.
Автомобили компании Bentley (на самом деле британской, но вошедшей в 1998 году в состав немецкого концерна Volkswagen Group), которая производит машины люкс-класса, были признаны самыми ненадежными из 37 торговых марок.
Опрос автовладельцев проводился по заказу журнала What Car? и компании Warranty Direct, специализирующейся на предоставлении гарантийного обслуживания автомобилей.
Mercedes, Audi и Porsche также оказались на нижних позициях рейтинга.
|Наиболее надежные машины
|Место
|Производитель
|Показатель надежности (чем меньше баллов, тем надежнее)
|1
|Honda
|41
|2
|Suzuki
|48
|3
|Toyota
|66
|4=
|Chevrolet
|82
|4=
|Mazda
|82
|6
|Ford
|85
|Источник: What Car?/ Warranty Direct
|Возраст машин - от 3 до 8 лет
Ведущее место по качеству производимых машин заняла японская Honda.
"Успех компании Honda по показателям надежности объясняется низким числом технических неполадок, - говорит главный редактор журнала What Car? Джим Холдер. - Кроме того, их ремонт обходится сравнительно недорого".
Индекс надежности высчитывается на основании числа и стоимости ремонтов, которым подвергалась машина.
Поэтому автомобили класса "люкс" могут занимать низкие позиции из-за высокой стоимости запасных частей.
Компания Bentley заявила, что проведенный опрос является несправедливым, так как он охватил всего 4% автомобилей компании, находящихся в эксплуатации, и не включал другие машины этого класса, например, фирмы Rolls Royce, принадлежащей концерну BMW.
Однако проводившие опрос журналисты заявили, что машин марки Rolls Royce слишком мало, чтобы включать их в исследование.
|Наименее надежные машины
|Место
|Производитель
|Индекс надежности (чем больше баллов, тем менее надежная машина)
|32
|Mercedes Benz
|215
|33
|Chrysler
|221
|34
|Audi
|223
|35
|Jeep
|227
|36
|Porsche
|380
|37
|Bentley
|637
|Источник: What Car?/ Warranty Direct
|Возраст машин - от 3 до 8 лет