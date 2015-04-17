Опрос: немецкие автомобили - наименее надежные

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Porsche оказался среди наименее надежных машин, согласно опросу 50 тысяч британских автомобилистов

Немецкие машины признаны наименее надежными - в противоположность японским маркам, заслужившим наибольшее количество положительных отзывов, свидетельствуют данные опроса британских автомобилистов.

Авторы исследования опросили 50 тысяч владельцев машин в Британии и составили рейтинг надежности.

Несмотря на распространенное мнение о том, что продукция немецких автомобилестроителей одна из самых качественных, германские автомобили заняли в рейтинге шесть последних мест. Лидерами зачета стали японские машины.

Автомобили компании Bentley (на самом деле британской, но вошедшей в 1998 году в состав немецкого концерна Volkswagen Group), которая производит машины люкс-класса, были признаны самыми ненадежными из 37 торговых марок.

Опрос автовладельцев проводился по заказу журнала What Car? и компании Warranty Direct, специализирующейся на предоставлении гарантийного обслуживания автомобилей.

Mercedes, Audi и Porsche также оказались на нижних позициях рейтинга.

Наиболее надежные машины Место Производитель Показатель надежности (чем меньше баллов, тем надежнее) 1 Honda 41 2 Suzuki 48 3 Toyota 66 4= Chevrolet 82 4= Mazda 82 6 Ford 85 Источник: What Car?/ Warranty Direct Возраст машин - от 3 до 8 лет

Ведущее место по качеству производимых машин заняла японская Honda.

"Успех компании Honda по показателям надежности объясняется низким числом технических неполадок, - говорит главный редактор журнала What Car? Джим Холдер. - Кроме того, их ремонт обходится сравнительно недорого".

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Автомобили японской компании Honda признаны наиболее надежными

Индекс надежности высчитывается на основании числа и стоимости ремонтов, которым подвергалась машина.

Поэтому автомобили класса "люкс" могут занимать низкие позиции из-за высокой стоимости запасных частей.

Компания Bentley заявила, что проведенный опрос является несправедливым, так как он охватил всего 4% автомобилей компании, находящихся в эксплуатации, и не включал другие машины этого класса, например, фирмы Rolls Royce, принадлежащей концерну BMW.

Однако проводившие опрос журналисты заявили, что машин марки Rolls Royce слишком мало, чтобы включать их в исследование.