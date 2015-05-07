Как мы обманываем себя и что с этим делать

Правообладатель иллюстрации Judith Collins Alamy Image caption Стакан наполовину пуст? Или все-таки наполовину полон?

Как по поведению большого начальника угадать, о чем он думает? На самом деле, это не так сложно, как кажется - даже если лицо у него совершенно каменное, утверждает колумнист BBC Capital.

Я как-то сидел в кабинете у главы одной компании, размышляющего о возможном крупном приобретении. Он пересматривал разнообразные отчеты и аналитические записки от своих сотрудников, а также рекомендации крупной консультационной фирмы, которую подрядили для предоставления "объективной информации". Но мне было понято, каким будет его решение, еще до того, как он его объявил.

Как я угадал? Я просто следил за данными. А конкретней - за теми данными, на которые глава компании обращал внимание.

Не вся информация одинаково важна, и человек постоянно оценивает, какие сведения представляют для него больший интерес, чем другие. Мы склоняемся к той точке зрения, которая подтверждает уже сложившееся у нас мнение, и зачастую игнорируем данные, идущие вразрез с нашими представлениями о правильном и неправильном.

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Так размышляют не только главы корпораций. Известное выражение "он слышит лишь то, что хочет услышать" на самом деле очень хорошо отражает действительность.

Когда в США наметилась тенденция к снижению оценок на вступительных экзаменах в юридические вузы, организация, занимающаяся экзаменовкой, сочла, что это отражает снизившийся уровень преподавания. В ответ на критику деканы 80 юридических вузов заявили, что экзамен неверно оценивает подготовленность их студентов. Само собой, у деканов не возникало никаких вопросов к этому экзамену в прошлые годы, когда его результаты в среднем были лучше. Но вместо того, чтобы прислушаться к неприятной информации, они предпочли искать в ней погрешности.

Ничем не лучше и тенденция ссылаться на результаты одного или двух исследований в попытке оправдать свой образ питания - будь то много или мало соли, много или мало жира. Вокруг достаточно информации, способной подтвердить любую теорию, просто настоящий шведский стол исследований на выбор - поэтому всегда можно сказать: "А вот ученые выяснили, что..."

Такое небрежное обращение с информацией может иметь и более катастрофические последствия.

Когда в 2005 году к Новому Орлеану и его окрестностям шел ураган "Катрина", департамент внутренней безопасности США, следивший за его приближением и принимавший решения о необходимых мерах, проигнорировал важнейшие топографические параметры и совершил ошибку.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Вы, конечно, можете бесконечно обманывать свой мозг, но принесет ли это пользу?

"Катрина" была признана обычным ураганом, которые в изобилии обрушиваются на Флориду каждое лето. Размышляя в этом ключе, отставной генерал морской пехоты, возглавлявший группу оценки риска, интерпретировал поступающие к нему данные в соответствии со своими сложившимися представлениями, не обращая внимания на важную информацию. Вместо того, чтобы воспринять новости о прорывах дамб как руководство к немедленным действиям и к смене чрезвычайного плана, он счел эти сведения сомнительными и неполными. Когда генерал увидел по Си-эн-эн репортаж из Французского квартала Нового Орлеана, где люди как ни в чем не бывало устраивали уличные вечеринки, он заключил (как позже рассказал на слушаниях в Конгрессе), что "Катрина" вряд ли способна нанести большой вред.

А что же пошло не так? Дело в том, что большая часть Нового Орлеана расположена ниже уровня моря. Французский же квартал - это один из немногих районов в городе, которое лежит выше уровня моря. А значит, наводнения ему не очень страшны.

В такую ловушку может попасть кто угодно. Начальники, генералы, деканы, все те, кто сидит на диетах, как и вообще все читающие эту статью, очень по-человечески хотят оказаться правыми и ищут способы подтвердить свою правоту окружающим и самим себе.

За это порой наступает расплата. Главы корпораций принимают неверные решения, руководство вузов закрывает глаза на структурные проблемы, сидящие на диетах гробят свой организм, а генералы оказываются беспомощными перед лицом катастроф - вот какие последствия бывают у интеллектуального соблазна покривить душой перед собой.

С человеческой природой бороться сложно, но кое-какие меры все же можно предпринять. Есть способы победить свою информационную слепоту.

Во-первых, спросите мнение человека, которому вы доверяете и который не боится говорить вам правду в лицо. Разрешите этому человеку разбирать ход ваших мыслей критически, задавать вопросы и выяснять, почему вы решили полагаться на те или иные данные.

Во-вторых, будьте честными сами с собой. Да, возможно, это не на сто процентов реализуемо, но мне все же кажется, что мы умеем распознавать некоторые приемы самообмана. Неплохо для начала спросить себя, где в ваших рассуждениях может быть ошибка, и почему вы исходите именно из того исследования, которое подтверждает вашу точку зрения.

Дайте себе шанс видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким вы хотели бы его видеть.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.