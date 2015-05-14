В каких случаях не стоит менять работу

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Некоторым людям вовсе не хочется повышения по службе...

В чем секрет постоянного удовольствия от работы? Ключом к этому, по мнению большинства консультантов по вопросам карьеры, являются регулярные перемены. Смена задач, смена команды, даже смена работы в целом. Но что если вам хорошо на вашем привычном месте? – задается вопросом корреспондент BBC Capital.

Многие люди проводят на одной и той же должности по десять лет или даже дольше и не стремятся к повышению или к переходу в другую компанию. Могут ли и они тоже быть довольны и успешны в карьере?

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Вопреки советам консультантов, вполне возможно оставаться на одной той же работе и при этом быть счастливым. Но для этого недостаточно просто приходить в офис каждый день и делать одно и то же. Нужно внести кое-какие стратегические изменения и откровенно поговорить с начальством - это поможет сохранить любимое место и получать больше удовольствия от рабочего процесса.

Однолюбы

Некоторые люди способны заниматься одним и тем же всю жизнь. Если вы из этой редкой породы, то вам действительно лучше оставаться на одном месте. Однако в таком случае очень важно регулярно беседовать со своим руководством, чтобы оно понимало, какую пользу вы приносите компании. Другими словами, не расслабляйтесь.

"Очень здорово найти работу, которая позволяет вам самореализоваться и испытывать удовлетворение", - написала в ответ на наш вопрос по электронной почте Бонни Маркус из американского Коннектикута, президент компании Women’s Success Coaching, оказывающей консультационные услуги в области найма. Если вы продолжаете ощущать интерес к работе, сконцентрируйтесь на том, чтобы делать ее как можно лучше, советует Маркус.

Проследите за тем, чтобы ваше начальство знало ваши сильные стороны, и постоянно демонстрируйте, что вы не останавливаетесь на достигнутом, советует Марихо Бос, управляющий директор бизнес-консалтинговой фирмы Bos Advisors, имеющей отделения в Мадриде и Майами.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Даже если вас полностью устраивает ваша работа, расслабляться не стоит

"Вам, вне всякого сомнения, придется расширять арсенал ваших навыков, ментальных инструментов и даже стилей поведения - чтобы всегда превышать набор требований для должности, на которой вы решили задержаться", - говорит она. И предупреждает, что если вы будете чувствовать себя чересчур комфортно или привычно, то можете скатиться в рутину, предсказуемость и начать принимать предвзятые решения.

"Если ваша задача - остаться на одном месте и не подниматься по карьерной лестнице, то вам нужно постоянно подвергать сомнению предпосылки, из которых вы исходите, и продолжать учиться", - считает Бос.

Карин Хант, глава компании Let’s Grow Leaders из американского Балтимора, тоже считает, что нет ничего плохого в том, чтобы не стремиться к повышению - по крайней мере, в том случае, если вы продолжаете ставить перед собой сложные рабочие задачи.

"Есть немало людей, которые любят свою работу и приносят наибольшую пользу [своей компании] за счет своего личного вклада", - пишет Хант. Но, как и Бос, она предостерегает от излишней самоуспокоенности: "Если вы давно себя не чувствовали так, будто только что прыгнули с парашютом, то вам, возможно, нужна встряска. Постоянно ищите способы лучше делать свою работу, расширяйте набор ваших навыков".

С этой целью можно браться за специальные проекты, переходить на аналогичные должности в других отделах или обучать новых сотрудников. "Есть большая разница между тем, чтобы 20 лет заниматься интересным делом, и тем, чтобы 20 лет делать одно и то же", - замечает консультант.

Действуйте осторожно

Если вы через какое-то время передумаете и решите, что настала пора занять пост повыше или заняться чем-то другим, то, по словам Маркус, ваши шансы на успех будут ниже, если вы слишком долго почивали на лаврах.

"Для того, чтобы принимать взвешенные решения по поводу своих перспектив, стоит определить ваши карьерные цели и составить стратегический план по их достижению. Это поможет вам не терять направления и развивать карьеру", - считает она.

Если вдруг появляется перспектива повышения, не отвергайте ее сразу. Подумайте над тем, какое положительное влияние этот шаг может оказать на вас и на вашу карьеру - а также на долгосрочные перспективы.

"Если вам предлагают более высокий пост в той области, которую вы хорошо освоили, а вы отказываетесь от него, то у ваших менеджеров, скорее всего, могут появиться сомнения в вашей долгосрочной ценности как сотрудника, в вашей заинтересованности и приверженности своему делу", - считает консультант по вопросам образа жизни и карьеры Донна Селлерс из американского Сиэтла.

Всегда ориентируйтесь на деловую культуру, принятую в вашей компании. "В некоторых организациях отказ от повышения сразу означает увольнение (к примеру, это характерно для карьерной лестницы в аудиторских фирмах), а в других - не обязательно", - отмечает специалист.

Спросите себя: что вам приносит радость в настоящий момент? Какие карьерные подвижки могут что-то изменить в этом уравнении, добавить в него или из него вычесть? Селлерс советует взвесить любой потенциальный карьерный шаг: "Что это - компромисс, возможность чему-то научиться или повлиять на более крупную часть организации за счет собственной "формулы счастья?"

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.