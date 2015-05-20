Как начальство выживает талантливых сотрудников

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Какова истинная причина, по которой талантливые люди расстаются с прекрасной работой? Как правило, это начальник.

Руководители способны превратить работу как в праздник, так и в кошмар. Этого они добиваются как своим поведением, так и высказываниями во всеуслышание. Конечно, в равной степени проблемы создает и то, что они не делают: например, не обеспечивают профессиональную учебу и не продвигают наиболее достойных людей на повышение.

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Участники сообщества LinkedIn Influencers, объединяющего профессионалов, желающих и умеющих оказывать влияние на людей, обсудили эту проблему. Вот некоторые из высказанных мнений.

О чем умный начальник промолчит

Манера общения босса с его или ее командой – это самое важное. Хотя "эффективная коммуникация – это улица с двусторонним движением, планку для управляющих и других руководителей следует устанавливать выше: они должны осознавать свою ответственность за то, что они служат образцом поведения на рабочем месте", - написал Брайн де Хаафф, глава компании Aha! ("облачные" технологии) в своем посте, озаглавленном "Три вещи, о которых умные начальники никогда не говорят подчиненным".

Управляющие и лидеры должны подавать положительный пример, думая, прежде что-то сказать, и тщательно подбирая слова, написал он. Де Хаафф привел три фразы, которые никогда не должен произносить умный руководитель.

"Угадайте, что мне рассказали!". Порой человек наверху может чувствовать себя одиноким, и тогда менеджеры начинают обмениваться сплетнями с сотрудниками, поскольку хотят быть с ними запанибрата. Однако работа – это не место для сплетен, даже если они помогают установлению товарищеских отношений, - пишет де Хаафф. – Распространение слухов подрывает доверие, которого вы пытаетесь достичь в рядах своей команды, и показывает вашу общую незрелость". "Что происходит с Адамом?" Иногда, хотя и редко, бывает так, что менеджер может попытаться получить информацию о ком-то из сотрудников, поскольку искренне беспокоится за определенного человека... Но когда вы выуживаете сведения, чтобы удовлетворить собственное любопытство, вы ставите коллег этого сотрудника в неловкое положение. Поведение такого рода демонстрирует слабость лидерских качеств", - утверждает де Хаафф. "Я не хочу этого слышать!" Когда вы произносите эту фразу, вы просто лишаете себя всякой разумной возможности понять, что вы могли быть не правы, а другой человек, напротив, мог быть прав. "Такая инстинктивная реакция на плохие новости перекрывает каналы коммуникации и посылает окружающим четкий сигнал о том, что вы недоступны и не гибки".

Как разогнать всех талантливых сотрудников

"Что может быть более существенным для успеха организации и что лежит в основе корпоративной культуры, как не талант? – задается вопросом Мишель М.Смит, вице-президент по маркетингу в компании OCTanner(консалтинг в области управления) в посте "Десять простых шагов, ведущих к потере лучших сотрудников". – И тем не менее, многие люди оказываются на обочине, ими пренебрегают".

"Ни одна из корпоративных функций так катастрофически не отстает от требований времени, как управление сотрудниками, за которых мы несем ответственность", - написала Смит, ссылаясь на результаты исследований профессора одной из школ бизнеса.

Если компаниям не терпится потерять своих лучших сотрудников, они должны неизменно повторять те действия, которые позволят выжить самых одаренных людей с наиболее высоким потенциалом. Например, такие:

" Выдвигайте ничтожеств на руководящие посты . Поощряйте старомодный, авторитарный стиль управления, который душит неортодоксальное, творческое мышление и чувствует угрозу для себя со стороны свежих идей, энергии и динамизма".

. Поощряйте старомодный, авторитарный стиль управления, который душит неортодоксальное, творческое мышление и чувствует угрозу для себя со стороны свежих идей, энергии и динамизма". " Ведите учет рабочего времени, а не результатов . Займите делом дорогостоящую ораву надсмотрщиков, и пусть они надзирают за всеми и каждым. Проводите облавы в социальных сетях. Запретите все личные дела в рабочее время, даже в тех случаях, когда, как вы ожидаете, работа будет продолжаться и в выходные дни".

. Займите делом дорогостоящую ораву надсмотрщиков, и пусть они надзирают за всеми и каждым. Проводите облавы в социальных сетях. Запретите все личные дела в рабочее время, даже в тех случаях, когда, как вы ожидаете, работа будет продолжаться и в выходные дни". " Не морочьте себе голову профессиональной учебой . Пусть лучше ваши сотрудники выполняют одни и те же задачи снова и снова по раз и навсегда установленному образцу".

. Пусть лучше ваши сотрудники выполняют одни и те же задачи снова и снова по раз и навсегда установленному образцу". "Завалите формирование команд. Старайтесь не смешивать в коллективе людей разного возраста с разным набором навыков. Вместо этого, группируйте подобных с подобными, и пусть они выдают замшелые предсказуемые решения, которые будут безопасны и никого не заставят волноваться".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.