Тейлор Свифт изъяла свой альбом из сервиса Apple Music
Американская певица Тейлор Свифт заявила в своем блоге, что ее новый альбом "1989" будет недоступен в новом сервисе Apple Music.
В открытом письме, адресованном Apple, певица говорит, что отказывает корпорации в праве распространять этот альбом, так как в течение первых трех месяцев та ничего не платит музыкантам.
"Я не уверена, что вы об этом знаете, но Apple Music не будет платить авторам песен, продюсерам или исполнителям в течение первых трех месяцев [после выпуска альбома]", - пишет поп-звезда.
Apple Music предлагает бесплатное использование сервиса в течение 3 месяцев для тех, кто подпишется на его услуги.
По словам Свифт, это несправедливо, так как у Apple, по ее мнению, достаточно денег для того, чтобы покрыть расходы, связанные с этим предложением новым пользователям.
"Это не жалоба избалованного, капризного ребенка. Это то, что чувствует каждый исполнитель, автор песен и продюсер в моем окружении, которые боятся публично об этом заявить, так как мы столь уважаем Apple", - пишет в своем блоге Тейлор Свифт.
"Мы знаем, что Apple астрономически успешная компания, и мы знаем, что у этой компании есть деньги для того, чтобы расплатиться с исполнителями, авторами песен и продюсерами за этот трехмесячный период, даже если пользователи за эти три месяца ничего не платят".
"Три месяца – это слишком долгий срок для работы задаром, и это несправедливо", - говорит Тейлор Свифт.
Бесплатные iPhone
Она заканчивает свое обращение к Apple просьбой изменить эту корпоративную политику, и обещает, что разрешит Apple Music распространять ее альбом, если компания начнет платить музыкантам.
"Мы не просим у вас бесплатных "айфонов". Пожалуйста, не просите нас отдавать вам музыку бесплатно", - заключила певица.
Apple пока никак не прокомментировала это заявление Свифт.
Сервис Apple Music будет запущен 30 июня. Все остальные песни Тейлор Свифт, кроме тех, что вошли в альбом "1989", будут на нем доступны.
Музыкальные компании и исполнители до сих пор поддерживали Apple за то, что компания предлагает онлайн-пользователям свою огромную музыкальную библиотеку. Apple заявляет, что 70% доходов от нового сервиса будут переданы владельцам прав на эту музыку.
Тейлор Свифт уже не первый раз выступает против потоковой передачи музыки. В ноябре она сняла все свои песни со Spotify, и отказывается выставить альбом "1989" на любой потоковый сервис, так как, по ее словам, подобная услуга резко сократила продажу альбомов.
В 2014 году альбом "1989" стал одним из наиболее популярных в мире. Лишь в США было продано более 4,9 миллионов копий.