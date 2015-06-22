Тейлор Свифт изъяла свой альбом из сервиса Apple Music

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Альбом Тейлор Свифт "1989" стал одним из самых популярных в прошлом году

Американская певица Тейлор Свифт заявила в своем блоге, что ее новый альбом "1989" будет недоступен в новом сервисе Apple Music.

В открытом письме, адресованном Apple, певица говорит, что отказывает корпорации в праве распространять этот альбом, так как в течение первых трех месяцев та ничего не платит музыкантам.

"Я не уверена, что вы об этом знаете, но Apple Music не будет платить авторам песен, продюсерам или исполнителям в течение первых трех месяцев [после выпуска альбома]", - пишет поп-звезда.

Apple Music предлагает бесплатное использование сервиса в течение 3 месяцев для тех, кто подпишется на его услуги.

По словам Свифт, это несправедливо, так как у Apple, по ее мнению, достаточно денег для того, чтобы покрыть расходы, связанные с этим предложением новым пользователям.

"Это не жалоба избалованного, капризного ребенка. Это то, что чувствует каждый исполнитель, автор песен и продюсер в моем окружении, которые боятся публично об этом заявить, так как мы столь уважаем Apple", - пишет в своем блоге Тейлор Свифт.

"Мы знаем, что Apple астрономически успешная компания, и мы знаем, что у этой компании есть деньги для того, чтобы расплатиться с исполнителями, авторами песен и продюсерами за этот трехмесячный период, даже если пользователи за эти три месяца ничего не платят".

"Три месяца – это слишком долгий срок для работы задаром, и это несправедливо", - говорит Тейлор Свифт.

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Она заканчивает свое обращение к Apple просьбой изменить эту корпоративную политику, и обещает, что разрешит Apple Music распространять ее альбом, если компания начнет платить музыкантам.

"Мы не просим у вас бесплатных "айфонов". Пожалуйста, не просите нас отдавать вам музыку бесплатно", - заключила певица.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Тейлор Свифт говорит, что не хочет работать задаром

Apple пока никак не прокомментировала это заявление Свифт.

Сервис Apple Music будет запущен 30 июня. Все остальные песни Тейлор Свифт, кроме тех, что вошли в альбом "1989", будут на нем доступны.

Музыкальные компании и исполнители до сих пор поддерживали Apple за то, что компания предлагает онлайн-пользователям свою огромную музыкальную библиотеку. Apple заявляет, что 70% доходов от нового сервиса будут переданы владельцам прав на эту музыку.

Тейлор Свифт уже не первый раз выступает против потоковой передачи музыки. В ноябре она сняла все свои песни со Spotify, и отказывается выставить альбом "1989" на любой потоковый сервис, так как, по ее словам, подобная услуга резко сократила продажу альбомов.

В 2014 году альбом "1989" стал одним из наиболее популярных в мире. Лишь в США было продано более 4,9 миллионов копий.