Памятка туристам: что нужно знать, отправляясь на отдых в Грецию

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Одномоментно в Греции находятся несколько десятков тысяч российских туристов

Греческие курорты в этом году по-прежнему популярны среди российских туристов - в основном из-за того, что цены на туры ниже, чем в традиционные Турцию и Египет.

По подсчетам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Греции одномоментно находятся несколько десятков тысяч российских туристов. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе признается, что этот сезон будет непредсказуемым, но не из-за внутригреческих проблем, а из-за подорожания валюты. "В прошлом году спрос был - больше миллиона, в этом году, по самым приблизительным подсчетам, ожидаем около 700 тысяч, то есть падение составит около 30%", - говорит Ломидзе.

По данным Ассоциации, прошлогодние цены на туры в Грецию в пересчете на рубли получаются все равно в два раза дешевле, чем в этом году.

Туроператоры в один голос утверждают, что никаких проблем кризис в Греции для туристов не создает, однако сами отдыхающие сообщают об отсутствии денег в банкоматах и проблемах с бензином. Русская служба Би-би-си отвечает на самые распространенные вопросы об отдыхе в Греции.

Можно ли платить по карте?

Туроператоры утверждают, что карты продолжают принимать. В то же время российский турист Максим Николаев, отдыхающий на Крите, рассказал Русской службе Би-би-си, что в основном карты не принимают.

По словам другого туриста, находящегося в городе Салоники, в магазинах карты по-прежнему принимают. "Правда, терминалы попрятали под прилавок", - добавляет он.

Ещё один россиянин Александр Мазунин рассказывает такую историю: он самостоятельно забронировал отель на острове Наксос через один из популярных сервисов: "За три недели до заезда пришло письмо, что бронирование отменено. Без объяснения причин. Деньги не списывались и не блокировались. Оплата должна была быть в отеле, но, судя по всему, карты у них не проходят, поэтому просто отменили. На вопрос - можно ли перебронировать - сказали, что нет", - говорит Мазунин.

Можно ли снять деньги в банкоматах?

Туристы на местах сообщают о проблемах со снятием наличных в банкоматах. Для граждан Греции в настоящее время действует лимит на снятие наличных - 60 евро, однако ограничение не распространяется на туристов. Впрочем, многие жалуются как на закрытие банкоматов, так и на отсутствие в оставшихся открытыми наличных денег.

"Наши туристы, только что вернувшиеся из Греции, не подтверждают, что были проблемы с получением наличных в банкоматах. Правда, говорят о том, что часть банкоматов просто закрылась. То есть выбор просто стал меньше, но он есть", - поясняет Майя Ломидзе.

В основном туристы это подтверждают: "Отдыхаем сейчас на Крите. Банкоматы работают. Снять можно, сколько позволяет банк, выпустивший карту", - пишет на форуме российский турист.

В то же время находящийся на Крите россиянин Максим Николаев утверждает, что накануне гид предупредила группу, что денег в банкоматах нет.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Для туристов не действует лимит на снятие наличных, но денег в банкоматах может просто не оказаться, или может не оказаться купюр нужного номинала

Можно ли взять машину в аренду?

Можно, крупнейшие компании по аренде автомобилей продолжают работать и утверждают, что принимают как наличные, так и платежи по картам. Однако некоторые туристы сообщают, что в салонах просят платить наличными.

Проблемы могут возникнуть не при аренде автомобиля, а при попытке его заправить. Туристы, отдыхающие на Крите, утверждают, что на большинстве заправок бензин закончился: "Хозяин апартаментов предупредил, что в течение следующих нескольких дней могут быть проблемы на заправках. Поехал, залил полный бак - все работает, очередей нет, карты принимают", - пишут на форумах.

Другие туристы утверждают, что в районе города Айос-Николаос (Крит) еще в понедельник на заправках закончился весь бензин.

В Салониках, по заверениям туристов, бензин есть: АИ-95 - по 1,5-1,65 евро. Очередей нет.

Если Греция покинет еврозону, будут ли принимать евро к оплате?

Представитель британского сервиса Travel Money, позволяющего менять валюту в почтовых отделениях, Эндрю Браун призывает туристов не волноваться: если Греция и покинет еврозону, переход на драхму, использовавшуюся до 2002 года, займет до 18 месяцев. В течение этого времени Греция продолжит параллельно принимать евро.

В компании Visa Би-би-си заявили, что в случае непредвиденных обстоятельств готовы работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы переход к новой валюте прошел с минимальными рисками для потребителей.

Самостоятельно или по турам?

Этот вопрос никак не связан с ситуацией в Греции, а скорее является вечным спором самостоятельных путешественников и туроператоров. В компаниях утверждают, что летящие по турам значительно более защищены: "Они знают, к кому обратиться, а дальше это становится головной болью туроператоров".

Любители самостоятельно организовать отпуск спорят: "Турист, купивший путевку у туроператора, зависит от туроператора. Тот, в свою очередь, зависит от своего партнера в Греции. Если греческий туроператор снял бабло со счета и свалил жрать апельсины на Карибские острова или если российский туроператор закрыл свою контору и пустился в бега, крайним будет турист. Когда самостоятельно покупаешь авиабилет или бронируешь жильё - ты имеешь прямые отношения с компанией, которая предоставляет услуги. Без слабого звена - посредника", - утверждает создатель форума самостоятельных путешественников Сергей Винский.

Что делать?