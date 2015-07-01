Можно ли вас подкупить ужином в ресторане?

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В колонке "Трудовая этика" на сайте BBC Capital рассматриваются этические и межличностные дилеммы, с которыми сталкиваются наемные работники. Ситуация, которая обсуждается сегодня, должно быть, знакома многим из нас.

Вопрос: В моей компании действует строгое правило: сотрудникам запрещено принимать от поставщиков и деловых партнеров любые подарки дороже шариковой ручки или фирменной футболки. Единственное исключение - совместное посещение ресторана, но и в этом случае нам полагается расплачиваться за себя корпоративной кредитной картой. Я понимаю, что это вопрос корпоративной этики, но правило кажется мне немного глупым. Какая разница, кто оплатил мой счет в ресторане? Неужели люди настолько склонны к коррупции, что даже скромный подарок может повлиять на их дальнейшее поведение? Почему бы не разработать более разумную корпоративную политику?

Ответ: Можно смеяться над корпоративными правилами, но они существуют неспроста - очень часто их подкрепляют научные данные. Пусть на сознательном уровне вы и убеждены в том, что скромный сувенир или оплаченный кем-то ужин никак на вас не повлияют, подсознательно вы можете воспринимать такие знаки внимания по-другому.

"Согласно многочисленным исследованиям в области психологии убеждения, люди восприимчивы даже к самым символическим подаркам", - свидетельствует Стивен Джиллиланд, исполнительный директор Центра деловой этики в аризонском колледже менеджмента имени Эллера (США).

Он приводит в пример исследования психолога Роберта Чалдини, который, помимо прочего, выяснял, как небольшие подарки от заведения влияют на размер чаевых, оставляемых посетителями ресторанов. Как оказалось, пары крошечных леденцов и нарисованной на счете улыбающейся рожицы было достаточно для того, чтобы клиент оставил официанту более крупное вознаграждение. Таким образом, даже незначительный подарок вызывает у того, кому его вручают, чувство, что он чем-то обязан дарящему.

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"Даже если вы убеждены в том, что не имеет значения, кто оплачивает счет, такой жест может побудить вас к тому, чтобы впоследствии сделать что-то для этого человека", - говорит Джиллиланд.

Еще одна проблема, связанная с подарками от поставщиков и деловых партнеров, заключается в том, как это выглядит со стороны, продолжает он: "Даже если факт оплаты счета в ресторане не повлияет на ваше отношение к сотрапезнику, другие могут воспринять его как пример неподобающего поведения".

Вам может казаться, что чей-то подарок не оказал на вас ровным счетом никакого влияния, но что вы скажете, если ваш конкурент пригласит кого-нибудь в ресторан, а впоследствии выиграет крупный контракт?

Если в вашей компании нет правил, запрещающих подобное поведение, сторонние наблюдатели могут решить, что вы пробиваете себе путь к успеху при помощи взяток. Хуже того, коллеги могут последовать вашему примеру, ослабить личную дисциплину и расшатать этические устои корпоративной политики.

"Восприятие собственных поступков и поступков других играет очень важную роль", - заключает Джиллиланд.

Оригинал этой статьи на английском языке можно прочитать на сайте BBC Capital.