Как пережить уход любимого начальника и не поругаться с новым

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Расставаться всегда нелегко. Особенно когда начальство вами дорожило, пылинки с вас сдувало и вдруг объявило, что переходит на другую работу в другую компанию.

Редко когда можно легко привыкнуть к новому начальству, но ситуация может оказаться еще сложнее, если вы были любимчиком предыдущего. Корреспондент BBC Capital рассказывает, как вам действовать.

Начните сначала

Предполагается, что в идеальном мире ваши отношения с предыдущим менеджером плавно перетекают в такие же с новым. Но вряд ли подобное случается на самом деле. "Прогнозы здесь бессмысленны, даже если вы были в любимчиках у прежнего босса. Вам придется снова доказывать свою ценность на деле", - считает Шефер.

По мнению психолога и бизнес-тренера Джанет Скарборо-Гивителли из Остина (Техас), если вы произведете плохое впечатление в самом начале, это может спутать ваши карты или вообще поставить под угрозу вашу работу. "Как можно скорее выясните, чего ожидает от вас новое начальство, и постарайтесь соответственно выстроить свои приоритеты, – пишет она. - Выясните, каких достижений в следующие три месяца ожидает от вас новый начальник. Избегайте лишних разговоров о том, как все было раньше. Сейчас настал новый день".

Для подготовки к новым отношениям Шефер предлагает написать список того, что вам нравилось в работе с предыдущим менеджером – и вообще с другим начальством – наряду со списком того, что бы вам хотелось изменить. Удивительно, но такие заметки могут вам помочь заново воссоздать то, что вы любили в прежних отношениях на работе. Например, если вам нравилась готовность начальства обучать вас, но при этом вы терпеть не могли его тенденцию все объяснять долго и занудно, то ясное понимание того, что помогало и что мешало в работе, намного облегчит вам первое рабочее совещание с новым начальством.

С правильной ноги

На новой работе в первый день тяжело всем - и новому боссу в том числе. "Обязательно представьтесь новому начальнику в первый день его/ее появления на работе. Сделайте так, чтобы человек почувствовал радушный прием. Улыбнитесь", - советует Анна Вейзер из бизнес-школы Darla Moore при университете американского штата Южная Каролина.

"Действуйте дальновидно, опережая события, и давайте начальнику полезную информацию, помогающую ему побыстрее акклиматизироваться на новом месте", – советует Вейзер. В первую неделю полезно предоставить начальнику схему организационной структуры вашего коллектива, ваше резюме и биографические сведения об остальных сотрудниках отдела вместе с экземпляром документа о ваших целях на год и о текущем прогрессе в достижении этих целей. Не забудьте приложить для нового босса краткое дружелюбное приветствие от отдела.

Назначьте встречу с глазу на глаз

"Даже если вы с самого начала сработаетесь с новым боссом, не принимайте все как само собой разумеющееся, - советует Шефер. - На самом деле именно сейчас, пока все спокойно, самое время узнать друг о друге получше и обсудить ожидания друг друга".

Начните регулярно назначать встречи с глазу на глаз. Постарайтесь не просить о встрече в первую неделю, пока начальник входит в курс дела - это отнимает у него много времени.

Шефер рекомендует на первой встрече охватить такие вопросы:

рабочие предпочтения нового менеджера (например, что считать чрезвычайной ситуацией, требующей звонка менеджеру домой);

чего вам следует ожидать (например, каким способом менеджер любит давать отзыв о вашей работе, хочет ли менеджер получать встречные комментарии от вас);

какой представляется новому менеджеру ваша роль.

"Начиная дискуссию с глазу на глаз, покажите, что вы не пожалеете усилий для достижения более высокого уровня ответственности и продвижения вперед; что вы заботитесь о своей карьере; что заинтересованы трудиться наилучшим образом в интересах своих, своего босса и своей организации", - советует Шефер.

Заведите дневник успехов

Парижский тренер по карьерному продвижению Лионель Анселет советует своим клиентам вести дневник карьеры. "Записывайте - хотя бы ежеквартально, а в идеале ежемесячно - свои достижения за истекший период, - рекомендует он. - Таким образом вы сможете документально подтвердить свои слова". Когда наступит время для вашего очередного собеседования один на один с начальником, вы будете лучше подготовлены. К тому же, вам легче будет обновлять ваше резюме, отмечает Анселет.

У начальства тоже есть чувства

Говоря о высших эшелонах руководства, легко забыть, что у боссов тоже есть чувства и что у каждого своя особая манера общения, подчеркивает Анселет. "Может, это человек, который смотрит в перспективу, или, наоборот, любит вникать в детали. Может, он ориентируется на задачу. А может, на отношения, - пишет он. - В любом случае важно понять, как работает его голова, и быть в состоянии общаться с ним на его волне".

Для этого не нужно проводить тестирование личности, достаточно просто внимательно наблюдать. "Слушайте, что он говорит, на чем делает акценты, какие вопросы задает, - говорит Анселет. - Если вы сможете адаптировать ваш стиль общения к его стилю, вы сможете построить доверие".

Постарайтесь избежать этих распространенных ошибок

Нельзя поливать грязью компанию или бывшее начальство. "Не делайте и не говорите ничего такого, из-за чего можете заслужить репутацию негативного или проблемного работника", - говорит Анна Вейзер, инструктор по карьерному росту из Южной Каролины.

"Не делайте и не говорите ничего такого, из-за чего можете заслужить репутацию негативного или проблемного работника", - говорит Анна Вейзер, инструктор по карьерному росту из Южной Каролины. Нельзя допытываться о слишком личном. Лучше задавать вопросы типа: "Какие у вас первые впечатления от работы?" и "Могу ли я помочь, ответив на любые вопросы о компании и нашем отделе?"

Лучше задавать вопросы типа: "Какие у вас первые впечатления от работы?" и "Могу ли я помочь, ответив на любые вопросы о компании и нашем отделе?" Нельзя смешивать работу и досуг. Не пытайтесь зафрендить новое начальство в "Фейсбуке", но присоедините его к списку контактов на LinkedIn, XING и Twitter.

Не пытайтесь зафрендить новое начальство в "Фейсбуке", но присоедините его к списку контактов на LinkedIn, XING и Twitter. Нельзя заваливать начальство электронными посланиями. Пусть ваши письма будут краткими и по делу. Конкретизируйте тему с помощью заголовка. "Придирчиво подходите к тому, что вы посылаете под грифом "К вашему сведению", – говорит Мери Шефер, бизнес-тренер из Филадельфии. - Новое начальство наверняка уже и так завалено письмами".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.