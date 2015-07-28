Офисный сексизм - как его победить?

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Необходимо начать бороться с разъедающим индустрию сексизмом, решил Дэн Шапиро в 2012 году.

Эта мысль снизошла на него как озарение на конференции в одном из самых престижных технических вузов мира, Массачусетском технологическом институте (MIT), США. Шапиро был приглашен участвовать в дискуссии как эксперт по снижению риска капиталовложений. Ведущий дискуссии перечислил успехи Шапиро, в том числе сотрудничество с компаниями Microsoft и Google, а также успешные запуски нескольких новых компаний в технологической отрасли.

Затем ведущий представил модератора. Она была опытной предпринимательницей, экспертом по стартапам. Но о ней ведущий отозвался совсем иначе. По его словам, раньше она была "сексапильной незамужней женщиной, но не так давно вышла замуж и превратилась в сексапильную замужнюю женщину".

"Его слова меня просто шокировали, - вспоминает Шапиро. - Я осознал, что сексизм является важной проблемой в моей отрасли, и если я не начну решать эту проблему, то сам стану ее частью".

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Шапиро был полон решимости осуществить перемены в своей компании для создания атмосферы, приемлемой для всех. Как директор и основатель Glowforge, молодой компании по производству лазерных 3-D принтеров в Сиэттле, Шапиро ко всему подходит с одной простой меркой: можем ли мы создать в офисе обстановку без предрассудков?

Если ему это удастся, он окажется в меньшинстве. В этом году были опубликованы данные нового исследования, показывающие, что работодатели до сих пор полны предрассудков в отношении женщин (по сравнению с мужчинами), особенно если выясняется, что работнику необходимо время по уходу за детьми.

Предвзятое отношение к работающим матерям

По данным исследования Робина Эли, профессора Гарвардской школы бизнеса в США, начальство как правило считает, что сотрудницы, которым необходимо время для ухода за детьми, недостаточно заинтересованы в своей работе. Это означает, что у женщины вряд ли есть шансы на продвижение по службе - просто потому что она мама, даже если и посвящает себя работе не меньше, чем коллеги-мужчины.

"Зачастую личные предубеждения людей влияют на формирование их ожиданий и стереотипов, - утверждает Эли. - Женщине [на том или ином этапе карьеры] приходится смотреть за детьми, и ее не считают идеальной работницей".

Но этот стереотип далек от правды, считает Эли. Женщины часто так же преданы работе, как и их коллеги-мужчины, а мужчины часто хотят тех же льгот для исполнения своих семейных обязанностей, каких, как считается, ожидают для себя женщины.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Когда в коллективе почти все сотрудники - мужчины, женщине очень трудно продвинуться по службе

Как говорит Эли, атмосфера равенства и взаимоуважения в офисе дает многое. Работники, верящие, что каждому воздается по заслугам независимо от гендерной принадлежности, расы и прочих особенностей, скорее всего работают с большей отдачей, проявляют большую лояльность компании да и приходят на работу в хорошем настроении. Но тон тут должен задавать менеджмент.

Именно менеджеры в ответе за то, чтобы женщины, имеющие детей, не переставали ощущать себя такими же ценными работниками, как и остальные коллеги, считает Карл Мур, доцент кафедры стратегии и организации в бизнес-школе Desautels университета Макгилл в Монреале (Канада).

Недавние исследования показали, что многие женщины сомневаются в своей готовности к продвижению по службе, особенно в коллективе, где преобладают мужчины. Для повышения их уверенности в себе начальник должен понимать их опасения и настраивать их на карьерный рост. Поступайте именно так, и вы скорее всего сможете удержать талантливых сотрудников, говорит Мур.

В дополнение к этому начальник-мужчина должен найти женщин на вышестоящих должностях, которые смогли бы стать наставницами для менее опытных сотрудниц. Естественно, в роли наставника для женщин может выступить и мужчина, но Мур считает, что для молодой сотрудницы полезнее наставление коллеги женского пола, которая на своем опыте преодолела аналогичные трудности.

Не верьте стереотипам, согласно которым женщины не любят помогать женщинам; в 2005 году исследование по гендерным предубеждениям показало, что женщины-менеджеры часто оказывают больше поддержки и поощрения, чем мужчины.

Согласно данным исследования, рассказывает Мур, в коллективах с преобладанием мужчин женщины менее склонны напрямую озвучивать свои мысли. Это означает, что менеджеры должны активнее поощрять женщин высказываться. "Вам необходимо показать, что вы цените их мнение", - подчеркивает Мур.

Начните с малого

Кейтлин Макквигган, управляющий директор компании Pax World Management Investors в Бостоне, США, и бывший вице-президент фирмы Goldman Sachs, говорит, что компания может пойти на небольшие изменения, чтобы достичь гендерного равноправия и справедливости. В компании Pax World Макквигган управляет "Глобальным стратегическим женским фондом", который инвестирует в фирмы, где ценят работников вне зависимости от того, мужчины это или женщины.

По мнению Макквигган, одним из таких небольших изменений может стать перенос утренних совещаний на чуть более позднее время, чтобы дать возможность сотрудникам с детьми - как мужчинам, так и женщинам - возможность отправить детей в школу. Не стесняйтесь выразить свое сочувствие сотруднику, ухаживающему дома за больным – покажите, что понимаете его/ее ситуацию, в которой "необходимо сбросить газ" на работе. Сделайте так, чтобы весь отдел проникся подобным пониманием и непредвзятостью.

"Заботящиеся о людях организации находят пути достижения успеха, не переставая учитывать потребности сотрудников, которым необходимо больше времени для семьи, - подчеркивает Макквигган. - Хороший менеджер задается вопросом: как мне распределить рабочие обязанности во благо людям?"

Многие компании исходят из того, что работник должен быть в их распоряжении чуть ли не круглые сутки, что усложняет жизнь работающим матерям.

"Мы все заражены идеей, что работа не будет выполнена, если человек не на связи круглые сутки семь дней в неделю. Но это совсем не так", - говорит Эли.

Исследованиями установлено, что у мужчин и женщин - разный подход к выполнению поручений, и начальство, понимающее и принимающее это как данность и как ценность, добьется большей эффективности, считает Шапиро.

После того озарения Шапиро изменил процедуру набора сотрудников. По данным исследований, если женщина пытается обговаривать начальную зарплату, на нее всегда смотрят косо - в отличие от мужчины, которого всегда хвалят за подобные попытки. Поэтому для начала, в ответ на подобную ситуацию, Шапиро ввел новое правило: сразу предлагать самый лучший вариант.

Шапиро говорит, что в результате нововведений он получил рабочую среду с более высоким моральным духом у коллектива и с большей лояльностью. По мнению Шапиро, начальник, который смеется, услышав сексистскую шутку, посылает вполне определенный месседж коллективу, и этот месседж негативный. В то время как действия, направленные на поддержку гендерного равенства, создают в коллективе ощущение, что в вашем офисе ценится каждый работник.

"Атмосфера равенства и взаимоуважения дает людям мощную установку на правильное поведение", - подчеркивает Шапиро.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.