Кремниевая долина испытывает голод по религии

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Обитатели Кремниевой долины вдруг потянулись к духовности

Корреспондент BBC Capital решил узнать, как в Кремниевой долине обстоят дела с религией и духовностью, и был удивлен.

Среди сотен ничем не примечательных бетонных зданий Кремниевой долины - ведущего инновационного кластера США, где расположены штаб-квартиры ряда крупнейших высокотехнологичных компаний - можно обнаружить на удивление много молитвенных домов.

Их прихожане - успешные и богатые жители технологической столицы мира. И это удивительно, поскольку население Кремниевой долины известно своим агностицизмом, а не религиозностью.

"Это место влечет личности типа А (психологический термин, описывающий активных, склонных к конкурентной борьбе людей – Ред.), - говорит Винсент "Скип" Вакарелло, автор книги "Найти Бога в Кремниевой долине" (Finding God in Silicon Valley). – Очень немногие люди из этой категории регулярно посещают воскресную службу в церкви. Их боги – это деньги, новые технологии, успех и тому подобное".

Согласно недавно проведенному исследованию, Сан-Франциско, Окленд и Сан-Хосе лидируют среди американских городов с наименьшим числом верующих, принадлежащих к традиционным конфессиям.

Этот образ равнодушного к религии населения дает неверное представление о реальном положении дел: новые молитвенные дома, возникающие тут и там по всей Кремниевой долине и в более обширной агломерации залива Сан-Франциско, не испытывают недостатка в ревностных прихожанах.

По-видимому, работа и дом не всем заменяют тягу к духовности.

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Церкви, храмы, другие места поклонения открываются в бизнес-парках, складских помещениях и общественных центрах.

"Сюда приходит много людей - они осознали, что можно сделать головокружительную карьеру, зарабатывать бешеные деньги, но всего этого все равно недостаточно для настоящего душевного покоя", - говорит 25-летний Остин Уолтерман, работающий в индустрии компьютерных игр.

Термин "Кремниевая долина" появился в 1970-х гг. Он описывает территорию с большой плотностью высокотехнологических компаний к югу от Сан-Франциско, которая включает такие города, как Пало-Альто, Маунтин-Вью, Саннивейл и Сан-Хосе.

Кремниевая долина - локомотив американской экономики; ее ВВП сравним с ВВП некоторых из наиболее экономически развитых стран мира, а воротами в нее служит Сан-Франциско - сам по себе крупный финансовый центр.

"Изголодались по религии"

По мере роста технологического сектора американской экономики центральная часть Сан-Франциско - города, где в конце 1960-х зародилась контркультура хиппи - начала ассоциироваться больше с желанием разбогатеть, нежели с поиском духовного опыта.

Но в наше время на одной из периферийных улочек города приютилась церковь новой ветви евангелистского христианства - Эпическая церковь (Epic Church).

Эта церковь непохожа на, скажем, куда более традиционный Собор Божьей благодати в районе Ноб-Хилл. Но она привлекла к себе неприкаянные души города, а также офисных трудяг Кремниевой долины.

Правообладатель иллюстрации Peter Bowes Image caption Прихожане Эпической церкви: их все больше

Основанная в 2011 г. пастором Беном Пилгрином, Эпическая церковь располагается за стеклянными дверьми современного офисного здания к северу от площади Юнион. С улицы ничто не выдает ее присутствие - кроме скромного указателя, стоящего на тротуаре.

Прихожане носят джинсы, шорты и сланцы. Одни обновляют статус своего местоположения на мобильных устройствах, другие направляются в просторный конференц-зал за стеклянной перегородкой, чтобы пообщаться со знакомыми. В главном зале музыкальный ансамбль разогревается перед службой.

На службу собралось уже около 500 прихожан, и постоянно прибывают новые. Все они полны энтузиазма.

"Это означает, что люди изголодались по религии, - говорит Пилгрин. - Тут есть люди, за последние два года ставшие миллионерами в результате выхода компаний Facebook и Twitter на IPO. Многие чрезвычайно успешные бизнесмены приходят к нам, потому что хотят от жизни чего-то большего".

Хотя Уолтерман, по его собственному выражению, занят делом своей мечты, он начал посещать церковь, потому что почувствовал, что в его жизни чего-то не хватает.

"Благодаря церкви я приобрел лидерские качества, - говорит он. - Я стал лучше относиться к окружающим меня людям, церковь действительно изменила мою жизнь".

В самых неожиданных местах

Неприметные снаружи церкви, храмы и молитвенные дома Кремниевой долины, представляющие большой диапазон верований и конфессий, возникают порой в самых неожиданных местах.

Подобно тому, как высокотехнологичная отрасль когда-то зародилась в гаражах, приспособленных под первые примитивные мастерские, службы проводятся в незанятых складских помещениях.

Правообладатель иллюстрации Peter Bowes Image caption Церкви в Силиконовой долине возникают в самых неожиданных местах

"Речь идет не о традиционных храмах с куполами или минаретами", - говорит профессор Филип Бу Райли, преподающий религиоведение в Университете Санта-Клара с конца 1970-х гг.

Он продолжает: "Через дорогу от тайваньского буддистского центра Западной школы недавно открылся новый индуистский центр. Похоже, у индусов сейчас строительный бум. Дальше по улице - корейская пресвитерианская церковь. Но все эти места не бросаются в глаза - они выглядят как ничем не примечательные офисные помещения".

Большая часть денег на строительство новых церквей или расширение существующих собирается в форме пожертвований от успешных бизнесменов. Богатство обитателей Кремниевой долины позволило индуистским храмам, которые раньше едва сводили концы с концами, превратиться в центральные объекты местной индийской диаспоры.

"За те 30 лет, что я здесь живу, количество представленных в округе религий несомненно выросло, - говорит Райли. - Их присутствие не всегда бросается в глаза, но в целом религии стало гораздо больше".

Индийская община тесно связана со многими инновациями, прославившими Кремниевую долину. Исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Беркли, показывает, что в период с 2006 по 2012 гг. 32% всех новых компаний, основанных иммигрантами в этом регионе, пришлось на индийских предпринимателей. А самые одаренные представители общины стали миллиардерами.

Индуистский храм в Саннивейл недавно открылся после реконструкции стоимостью в 2,4 млн долл. Теперь у него есть огромный молитвенный зал, украшенный десятками мраморных статуй богов и богинь.

"Переехав сюда за десятки тысяч километров из Индии, мы привезли с собой свою культуру, - говорит Аннапурна Деви Пандей, профессор антропологии из Калифорнийского университете в Санта-Крузе. - Зная, что наши дети, когда вырастут, тоже будут жить здесь, мы хотим создать для них уголок Индии".

Нерелигиозная церковь?

В городе Пало-Альто, расположенном в сердце Кремниевой долины, находится еще одна необычная церковь - Христианская городская (Christian City Church или C3 Church). Потенциальных прихожан она зазывает таким слоганом: "Вы не религиозны? Мы тоже".

Каждое воскресенье на стене здания еврейского общественного центра, в котором церковь снимает помещение, вывешиваются разноцветные флаги.

Царящая в лекционном зале атмосфера вызывает ассоциации скорее с ночным клубом, чем с местом совершения богослужений. Христианская городская - детище австралийского пастора Адама Смоллкомба, переехавшего в Кремниевую долину с единственной целью - основать здесь церковь.

Правообладатель иллюстрации Peter Bowes Image caption Нерелигиозная церковь? Больше похоже на ночной клуб...

"Мы хотели дать людям возможность принадлежать к нашей церкви вне зависимости от их верований", - говорит Смоллкомб.

По его словам, мероприятия, проводимые Христианской городской, не носят религиозного характера, так что церковь не подпадает "под официальное определение религиозной организации".

Напротив, говорит он, "наш основной постулат заключается в том, что в определенных случаях необходимо ставить на первое место общину, а не Христа".

Вадим Лаврусик, работающий менеджером по продукции в компании Facebook, приходит на собрания церкви вместе с семьей. По его словам, Христианская городская является отражением предпринимательской культуры Кремниевой долины, стимулирующей нестандартное мышление.

"Здесь поощряются умение думать независимо и стремление разобраться в вещах", - говорит он.

Местным прихожанам разных конфессий, вне зависимости от степени религиозности, похоже, удается примирить свои духовные искания с культурой "победы любой ценой", пронизывающей Кремниевую долину.

Духовные поиски в этой высокотехнологичной агломерации теперь стали проще - больше не нужно беспокоиться о том, что коллеги-агностики заклеймят тебя позором.

Кремниевая долина - весьма замкнутый в себе мир, обитатели которого могут попасть в зависимость от постоянной гонки за разработкой новых технологий и основанием все новых компаний, говорит Вакарелло. Далеко не для всех в этом заключается рецепт счастья, отмечает он.

Вакарелло, который на протяжении многих лет не посещал церковь, сейчас занимает пост председателя собрания предпринимателей, известного как Завтрак бизнесменов Кремниевой долины с утренней молитвой.

"Просто я чувствовал, что в моей жизни чего-то не хватает", - объясняет он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.