Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В 2014 году правительство предоставило компании госгарантии в размере 9 млрд рублей

Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и "Трансаэро" подтвердили информацию о сделке, по которой "Аэрофлот" планирует приобрести 75% и еще одну акцию компании "Трансаэро". По сообщению пресс-службы "Трансаэро", слияние было одобрено на заседании межведомственной комиссии правительства, посвященном вопросам авиатранспортной отрасли. Председательствовал на нем первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"В интересах дальнейшего развития гражданской авиации и создания одной из крупнейших в мире авиатранспортных групп поддержана консолидация ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" в группу "Аэрофлот", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В пресс-службе "Аэрофлота" рассказали, что деятельность "Трансаэро" будет реструктурирована, однако не пояснили, как именно. Пока неясно, сохранится ли корпоративный бренд "Трансаэро".

В последнее время компания "Трансаэро" находилась в непростом финансовом положении. Эксперты, опрошенные Русской службой Би-би-си, уверены, что подобная сделка - оптимальное решение.

Убытки и задолженности

"Трансаэро" выполняет рейсы с 1991 года. Маршрутная сеть перевозчика включает более 200 направлений полетов по России и зарубежным странам.

Компания является вторым по пассажиропотоку российским авиаперевозчиком после "Аэрофлота": за первое полугодие 2015 года "Трансаэро" перевезла более 5,8 млн пассажиров.

В сентябре прошлого года авиакомпания обратилась в минтранс за поддержкой, попросив предоставить госгарантию по кредитам.

В декабре прошлого года гендиректору "Трансаэро" Ольге Плешаковой пришлось опровергать информацию СМИ о том, что авиаперевозчик может приостановить полеты. Тогда она заявила, что о приостановке полетов не может быть и речи.

"При этом "Трансаэро" обращает внимание, что обращение и получение государственной поддержки широко применялось как в период 2008-2009 гг., так и применяется в настоящее время для ряда крупнейших банков и других компаний, поскольку именно крупнейшие банки и компании во всех отраслях являются системообразующими и вместе с тем в наибольшей степени испытывают влияние кризисной ситуации", - добавила Плешакова.

В конце декабря правительство предоставило "Трансаэро" госгарантии в размере 9 млрд рублей.

В I квартале 2015 года компания понесла чистый убыток в 5,742 млрд рублей, при этом показатель был улучшен по сравнению с предыдущим годом, когда за аналогичный период "Трансаэро" получила чистый убыток в 8,1 млрд рублей.

Чистый долг компании в I квартале текущего года вырос на 3,5%, достигнув 67,6 млрд рублей.

В августе у компании возникли проблемы с поставщиками топлива. В частности, международный аэропорт Владивостока сообщил о возможных проблемах с заправкой самолетов "Трансаэро".

За символическую сумму

Возможно, "Аэрофлот" приобретет "Трансаэро" за символический один рубль, передал "Интерфакс" слова анонимного участника совещания у Шувалова. Об этом же говорит сайт РБК со ссылкой на источник в Министрестве транспорта.

Несмотря на то, что кредитный комитет Сбербанка до 1 октября продлил "Трансаэро" так называемые ковенантные каникулы, позволяющие не соблюдать условия кредитных соглашений, в нынешней рыночной ситуации компания вряд ли могла бы вернуться к прибыльности, считает руководитель аналитической службы "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

"Ситуация на рынке характеризуется снижением пассажиропотока, ростом связанных с курсом доллара издержек авиакомпаний и падением уровня реально располагаемых доходов населения. Компания вряд ли могла бы вернуться к прибыльности, что, в свою очередь, ставит под сомнение способность авиакомпании в долгосрочной перспективе выполнять свои обязательства перед кредиторами", - заявил bbcrussian.com Олег Пантелеев.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Эксперт: сделка поможет избежать социальных потрясений

"Надо было принимать решение, которое обеспечивало бы устойчивость авиакомпании. Вариантов было не слишком много - какие-то адресные меры поддержки (предоставление госгарантий, субсидий) или принятое решение о том, чтобы по сути продать за какую-то символическую сумму 75% компании "Аэрофлоту", - говорит эксперт.

Такое решение, считает Олег Пантелеев, поможет избежать социальных потрясений.

"Существует уверенность, что пассажиры, у которых на руках есть билеты "Трансаэро", либо смогут получить услугу, либо, если рейс не будет выполняться, они получат деньги в полном объеме. Кроме того, есть уверенность, что резких сокращений в 11-тысячном коллективе компании не произойдет. Очевидно, что потребуется оптимизация парка и персонала, но одно дело - оптимизация, а другое - единомоментно оставить без работы столько людей", - уверен эксперт.

Одобрение ФАС

В Федеральной антимонопольной службе уже заявили, что сделка требует одобрения ФАС, однако соответствующего ходатайства в ведомстве пока не получали.

"Как только к нам поступит соответствующее ходатайство, мы будем рассматривать, насколько такая сделка может ограничивать конкуренцию", - сказал представитель пресс-службы ФАС. По его словам, такое ходатайство обычно рассматривается около месяца.

По мнению эксперта Олега Пантелеева, сокращение конкуренции сможет привести к повышению стоимости билетов, однако он указывает: "Мы отлично понимаем, что реально на рынке нет возможности задирать тарифы, потому что располагаемые доходы населения не настолько уж высоки".

"Авиакомпании всегда будут, насколько это возможно, устанавливать наивысшие тарифы, но если пассажиры не готовы платить больше, то удвоить тарифы все равно невозможно. Конкуренция на рынке хоть и сократится, но все-таки останется", - уверен Пантелеев.