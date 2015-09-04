Что говорил Путин о рубле, долларе и нефти

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Высокий рейтинг Владимира Путина не гарантирует высокого курса российской национальной валюты

Владимир Путин, в отличие от первого президента России Бориса Ельцина, ни разу не обещал лечь на рельсы, пытаясь доказать собеседникам верность своих прогнозов. В своих высказываниях политик, как правило, осторожен и аккуратен.

Тем интереснее проследить, какие прогнозы делал президент в ходе нынешнего экономического кризиса (хотя сам он употребляет применительно к текущей ситуации лишь словосочетание "кризисные явления"), какие объяснения происходящему он в последние месяцы приводил.

Русская служба Би-би-си собрала высказывания Путина и сопроводила их короткими комментариями.

Апрель 2014 года

"Нефть котируется и продается на мировых рынках в долларах. Если цены упадут, то тогда и спрос на доллары резко упадет, и доллар как мировая валюта начнет терять свое значение" (из выступления в ходе "прямой линии" с гражданами России 17 апреля 2014 года).

В момент, когда Владимир Путин делал этот прогноз, цена нефти североморской марки Brent котировалась на уровне 108,18 доллара за баррель, а официальная стоимость доллара составляла 36,08 рубля.

Несмотря на то что нефть упала с тех пор на 50 с лишним процентов до 50,68 доллара, американская валюта, вопреки надеждам российского президента, не потеряла значение в качестве мировой валюты и укрепилась к рублю более чем на 80% (курс ЦБ на 4 сентября составил 67,01 рубля за доллар).

Октябрь 2014 года

"Но резервов достаточно, для того чтобы корректировать уровень национальной валюты. Я не вижу здесь никаких драматических возможных изменений. Уверен, что с корректировкой цен на нефть будет корректироваться и курс национальной валюты, курс рубля" (в ходе ответов на вопросы по итогам визита в Италию 17 октября 2014 года).

Уверение в достаточности резервов на случай, если придется корректировать курс рубля, Владимир Путин, по сути, сам опроверг, отвечая на этой неделе на вопрос 11-летнего школьника в Сочи. Тот настойчиво интересовался, почему власти не остановят снижение курса рубля.

"Мы не регулируем нерыночным способом эту ситуацию, потому что если так сделать, мы быстро спалим золотовалютные резервы", - ответил президент. Впрочем, он не уточнил в прошлом году, что конкретно подразумевал под словом "корректировать": последовательную политику по контролю над курсом либо одиночные интервенции ЦБ. На разовые акции у ЦБ денег хватит.

Но возвращение к регулированию курса вряд ли возможно, учитывая тот факт, что с 17 октября 2014 года международные резервы России уменьшились на 79,2 млрд долларов (17%) - даже с учетом 10 миллиардов, закупленных Центробанком в мае-июле для пополнения резервов. Таких темпов расходования государственные закрома долго не выдержат.

"Если мировые цены удержатся на уровне 80 долларов, то все производство рухнет, у основных нефтедобывающих стран тоже бюджет посчитан из расчета 80 долларов с небольшим, под 90 долларов за баррель…" (в ходе ответов на вопросы по итогам визита в Италию 17 октября 2014 года).

Мировые цены на нефть балансируют вокруг отметки 50 долларов за баррель Brent с января этого года, что значительно ниже упомянутых Владимиром Путиным 80 долларов. Однако пока краха мирового производства не наблюдается.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Черный вторник" декабря прошлого года обернулся "черным понедельником" августа нынешнего (на фото - обменный пункт в августе 2015 года)

Гиганты нефтяной промышленности действительно уже пересмотрели свои инвестиционные планы в сторону сокращения: проекты по добыче нефти в канадских нефтеносных песках, глубоководное бурение и арктический шельф при нынешней цене выглядят слишком затратными.

Несмотря на это, отмечает британское издание Economist, разведка и разработка новых месторождений в целом в мире становятся дешевле - благодаря американским компаниям, активно использующим новые методы освоения посредством горизонтального бурения и гидроразрыва нефтеносного пласта.

По подсчетам банка Macquarie, стоимость освоения и разработки нового месторождения сланцевой нефти сейчас равна примерно 24 долларам в барреле добытой нефти. Не говоря уже о себестоимости добычи в Саудовской Аравии, Ираке и Ливии, где, по образному выражению экспертов, достаточно пробурить скважину - и нефть польется сама собой.

Ноябрь 2014 года

"Конечно, объективной причиной снижения мировых цен на нефть стало замедление темпов роста экономики, а значит, и энергопотребления в целом ряде стран. Кроме того, как стратегические, так и коммерческие запасы нефти в развитых странах находятся на уровне исторических максимумов. Сказываются и новации в технологии добычи нефти, которые привели к появлению новых объёмов углеводородов на региональных рынках" (из интервью ведущим китайским СМИ 7 ноября 2014 года).

Здесь Владимир Путин обозначил фундаментальные причины падения цен на нефть, которые толкали ее вниз и на момент проведения интервью, и в течение 2015 года.

Под замедлением мировой экономики подразумевается, в первую очередь, Китай, демонстрирующий наиболее слабые показатели роста с момента кризиса 2009 года. Поскольку он один из основных потребителей нефти, то негативные известия из Пекина давят на нефтяные цены в сторону понижения.

Запасы нефти в США, согласно недавней статистике, также находятся на исторических максимумах, что оказывает дополнительное психологическое давление на цены.

Наконец, "новации в технологии добычи нефти", упомянутые Путиным, фактически суть признание успехов так называемой сланцевой революции и ее роли в нынешнем перепроизводстве ресурса.

"У нас сегодня наблюдаются спекулятивные прыжки курса, но, думаю, что это в ближайшее время должно прекратиться, имея в виду те действия, которые предпринимает Центробанк в ответ на действия спекулянтов" (из выступления на деловом саммите АТЭС в Пекине 10 ноября 2014 года).

Действий ЦБ явно не хватило, чтобы скачки курса, в полном соответствии с прогнозом Владимира Путина, прекратились: 17 декабря 2014 года, в "черный вторник", грянул обвал рубля.

Далее колебания курса были не менее головокружительными: с 67 рублей за единицу американской валюты в январе 2015 года (здесь и далее по курсу ЦБ) - до 49 в апреле-мае, и до 70 рублей за доллар на прошлой неделе.

Апрель 2015 года

"Мы опережающим путём повышали - и правильно делали на самом деле - заработную плату в некоторых социальных отраслях. Это неизбежно влечёт за собой повышение и в секторах реального производства. У нас и раньше это было, мы опирались на нефтегазовые доходы - зарплата опережала производительность труда. И так или иначе, я уже говорил об этом несколько раз в последнее время, курс национальной валюты всё равно пришлось бы корректировать, от этого никуда не деться, потому что это системная вещь, системный сбой. Я-то рассчитывал на то, что у нас всё-таки производительность будет расти, - к сожалению, этого не удалось обеспечить" (из выступления на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ 28 апреля 2015 года).

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Российские чиновники считают, что россияне работают меньше, чем зарабатывают - и пока была высокая нефть, с этим еще можно было мириться. Но сейчас...

Мысль о том, что россияне получают больше, чем заслуживают, высказывается публично российскими чиновниками не в первый раз. Об этом говорил пару лет назад премьер-министр Дмитрий Медведев, а также правительственные экономисты. По подсчетам бывшего министра финансов Алексея Кудрина, производительность труда в России вдвое меньше европейской.

В своем высказывании Владимир Путин фактически признал, что снижение курса рубля, имевшее объективные причины, стало инструментом снижения дохода россиян и приведения его в соответствие с производительностью труда. Низкий курс рубля - через удорожание импорта и вытекающую из этого инфляцию - уменьшает реальный располагаемый доход граждан страны.

Июнь 2015 года

"В конце прошлого года нам предрекали глубокий кризис. Этого не произошло. Мы, напротив, стабилизировали ситуацию, погасили негативные колебания конъюнктуры и уверенно проходим через полосу трудностей" (из выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 19 июня 2015 года).

В августе Росстат опубликовал данные по российскому ВВП за второй квартал: падение составило 4,6% в годовом измерении. Минэкономразвития прогнозировало этот показатель на уровне 4,4%.

Глава министерства экономического развития Алексей Улюкаев заявил по этому поводу, что здесь "есть повод задуматься".

Август 2015 года

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Президент в основном доволен работой Центробанка

"Центральный банк многое делает для укрепления национальной валюты, во всяком случае, для того, чтобы она чувствовала себя стабильно, чтобы так же стабильно чувствовала себя наша финансовая система в целом. Вижу, как настойчиво вы идёте по этому пути" (во время встречи с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной 10 августа).

Через две недели, 24 августа, на российском валютном рынке произошли колебания, сопоставимые с "черным вторником" декабря 2014 года. Доллар в тот августовский день достиг максимальных значений к рублю за последние 17 лет, с момента деноминации 1998 года.