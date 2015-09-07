Вы узнали, что зарабатываете меньше коллеги. Что делать?

Правообладатель иллюстрации Thinkstock

Это может случиться даже с лучшими из нас: договорившись о зарплате на новом рабочем месте и гордясь достигнутым результатом, вдруг узнаешь, что твой коллега на той же должности получает существенно больше.

В таких случаях часто возникает соблазн срочно бежать к начальнику и возмущаться вопиющей несправедливостью. Но этот подход на самом деле принесет больше вреда, чем пользы, подчеркивает корреспондент BBC Capital.

Ситуация не самая простая. "С одной стороны, вы хотите получать зарплату, адекватную вашим навыкам, которыми пользуется компания - и это справедливо, - написал нам по электронной почте Майкл Беннетт, управляющий директор и один из основателей лондонской консультационной фирмы по подбору персонала Rethink Group. - Но при этом не хочется выглядеть новичком, который начинает раскачивать лодку."

(Другие статьи сайта BBC Capital на русском языке)

Дело, тем не менее, не безнадежное. Попробуйте договориться о сумме оклада при помощи несколько менее агрессивной тактики.

Пути решения проблемы

По словам Беннета, у вас есть несколько вариантов действий: "В зависимости от структуры вашей компании, стоит поговорить либо с непосредственным начальником, либо обратиться в отдел кадров и описать проблему".

Однако прежде чем приступить к делу, подумайте над тем, что зарплата вашего коллеги может быть выше по каким-то существенным причинам.

Если ногой открыть дверь в кабинет босса и публично потребовать повышения зарплаты, никакого толка из этого не выйдет

"Возможно, он устроился на работу, когда средний оклад в этой сфере отличался от нынешнего, и поэтому смог договориться о более выгодных условиях, - замечает Беннетт. - Поэтому для начала как следует изучите все факты".

Бенуа Виаль, глава калифорнийского стартапа NakedWines.com, подчеркивает, что ситуация редко бывает такой простой, какой она кажется на первый взгляд, так что нужно быть абсолютно уверенным в своей правоте.

"Действительно ли у вас полностью одинаковые должности? Возможно, у вашего коллеги она называется так же, как у вас, но при этом больше обязанностей. А может, он получает больше из-за выслуги лет или за счет премиальных?"

На некоторых должностях на зарплату влияет опыт. "Если вы водите поезда метро, то работе по специальности вам никак не поможет докторская степень по археологии, - говорит Йорг Стегеманн, глава компании по подбору персонала Kennedy Executive Search с отделениями в Амстердаме, Франкфурте, Милане, Париже и Праге. - Хотя в других местах докторская вам может пригодиться".

У машинистов метро оклад, пожалуй, должен быть примерно одинаковым. "Но если я заведую в компании каким-то регионом, и мой коллега, тоже менеджер региона, имеет больше опыта и получает больше, то причин жаловаться у меня нет", - считает Стегеманн.

Подготовьте факты

Виаль советует подготовиться заранее и найти способ наглядно продемонстрировать степень вашей полезности: "Удостоверьтесь, что вы своей работой вносите вклад в дело компании, и постарайтесь выразить этот вклад в конкретных цифрах. Разговор о повышении оплаты труда пойдет легче, если ваши показатели растут, начальству тогда будет проще принять решение".

Четко сформулируйте для себя ваши ожидания. "Когда вы немного осмотрелись на новом рабочем месте и уверены в том, что за одинаковую работу вам платят меньше, чем другим людям, дайте ответственным за принятие решений знать, что вы хотите большего", - говорит Виаль.

Очень маловероятно, что работодатель повысит вам зарплату только потому, что вы считаете, что это было бы справедливо. "Приготовьтесь взять на себя больше работы или достичь определенных результатов, если вы хотите прибавки", - рекомендует специалист.

Также поработайте над тем, чтобы выделить себя на фоне серой массы: "Если вы находитесь на точно такой же должности, как и более высокооплачиваемые коллеги, возьмитесь за проекты, которых они не делают, и добейтесь результатов".

С точки зрения закона

В зависимости от того, где вы живете, вы можете иметь или не иметь законного права требовать разъяснений по поводу разницы в заработной плате. К примеру, в США и в Канаде компания не может наказать вас за такие действия.

"С юридической да и просто с обычной точки зрения лучше всего подойти к начальнику с собранной вами информацией и провести с ним продуктивную беседу на предмет того, почему в компании существует разница в оплате труда персонала", - считает Дейн Аткинсон, глава нью-йоркской компании SumAll, занимающейся маркетинговым анализом.

В SumAll информация о зарплате открыта для всех сотрудников - она содержится в документе Google Doc, который можно посмотреть в любое время.

По словам Аткинсона, некоторые смотрят его регулярно, другие - редко или вообще никогда. "Вы удивитесь тому, как просто вести разговор, если речь идет о реальной ситуации", - делится он.

Но он советует не занимать в диалоге агрессивную позицию. Воспользуйтесь полученными знаниями, чтобы выяснить, что вы можете сделать для повышения своей зарплаты, и не забывайте, что всегда существуют и внешние факторы, говорит он.

Не суетитесь

Если вы не хотите устраивать конфронтацию сразу после устройства на новую работу, вы можете отложить имеющуюся у вас информацию на потом и вернуться к этому вопросу во время первого пересмотра окладов.

Майкл Беннетт из Rethink Group замечает, что в таком случае вы сможете воспользоваться своими аргументами в качестве рычага.

Для начала задайте вопрос о том, как вы могли бы повысить себе оклад или премию. Другими словами, чего нужно добиться, чтобы расти?

"Само собой, такой подход потребует больше времени, но порой полезно сделать шаг назад и пересмотреть имеющиеся у вас варианты, - говорит Беннетт. - Если ногой открыть дверь в кабинет босса и публично потребовать повышения зарплаты, никакого толка из этого не выйдет".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.