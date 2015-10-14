Ух ты! На вашем счету вдруг появился миллион?

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption У меня миллион на счету? Не может быть!

Пожалуй, каждый из нас хоть раз да мечтал об этом - и время от времени для некоторых людей такие мечты становятся реальностью.

В один прекрасный день на банковском счету счастливчика появляется куча денег - будь то вследствие ошибки или же благодаря завещанию богатого родственника, - и он (или она) в одночасье обретает сказочное богатство.

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Мы обратились к интернет-сообществу коллективного поиска ответов Quora с вопросом: что происходит, если на вашем счету вдруг оказывается миллион?

Из грязи в князи и обратно

Однажды финансовый теоретик и трейдер Эндрю Брэнсфорд-Браун, проверяя баланс своего банковского счета, к большому удивлению обнаружил на нем более двух миллионов долларов: "Я закрыл свой пенсионный счет (на сумму около 10 тысяч долларов), но окружные чиновники каким-то образом выписали мне 2,1 миллиона".

Он пишет, что поначалу даже задумался о том, не перевести ли эти деньги срочно за рубеж, но "понял, что на это уйдет минимум день или два".

Меня встретил улыбающийся менеджер, но я сказал ему, что хотел бы закрыть наш счет

К сожалению, добавляет Брэнсфорд-Браун, "через несколько часов всё забрали обратно".

Роберт Фридеркинг пишет, что его подруге как-то по ошибке перевели несколько миллионов долларов - после того, как она вернулась в США, пожив какое-то время в Саудовской Аравии.

Ей позвонили из банка, пишет Фридеркинг, и спросили, не ожидала ли она перевода из Саудовской Аравии: "Она сказала "да", и после паузы ее попросили приехать в отделение банка".

"Когда она приехала, ее спросили, сколько примерно денег должно было прийти, и когда выяснилось, что гораздо меньше миллиона, ей сообщили, что сумма перевода была (если не ошибаюсь) шесть миллионов долларов", - пишет он.

Когда Стивен Аллисон жил в германском городе Висбадене, он "подшутил над менеджером небольшого банковского отделения", в которое на счет его компании ежемесячно приходили деньги от фирмы IBM.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Когда миллион на счету, и это не ошибка, настроение очень хорошее...

Аллисон рассказывает, что однажды на балансе его счета оказалось 999 999 999,99 немецких марок (около 400 млн долларов).

"Я пошел в банк, и меня встретил улыбающийся менеджер, но я сказал ему, что хотел бы закрыть наш счет, - вспоминает Аллисон. - Он приуныл и спросил, не возникало ли у меня с банком каких-нибудь проблем, из-за которых я принимаю такое решение".

Аллисон уверил банкира, что проблем не было, и сказал, что просто не хотел бы держать так много денег в одном маленьком банковском отделении: "Он поначалу побледнел, но потом понял шутку, и мы оба посмеялись над очевидной ошибкой компьютера".

Щедрый благотворитель

Бывший метрдотель Эбби Диас написала, что в конце 1990-х ее подруге позвонили из банка и попросили подъехать в определенное отделение. "Она волновалась, - пишет Диас, - так как была уверена, что ничего хорошего ей не скажут".

Куда-то пропали все сборы за обслуживание счета - бесплатными стали чеки, ячейки для хранения, банковские переводы...

В итоге она приехала в "роскошное отделение с блестящими мраморными полами, высоченными колоннами и надраенной до блеска бронзой, где сразу несколько банкиров в костюмах бросились встречать ее и жать ей руку".

"Ее отвели в боковую комнату и усадили в кожаное кресло напротив большого стола из красного дерева", - рассказывает Диас.

По ее словам, дело было в том, что старый школьный приятель перечислил на счет ее дочери миллион долларов - после того как мать в разговоре пожаловалась, что "питается кошачьим кормом, экономя на еду для девочки".

По первому разряду

Консультант по менеджменту Перси Никора имел прибыльный бизнес, когда ему было немногим более 20 лет.

Он постепенно начал перечислять на свой счет все больше и больше денег, и однажды управляющий банка вдруг стал рекламировать ему "наши замечательные услуги".

Никора пишет, что как по мановению волшебной палочки ему больше не нужно было стоять в обычной очереди - для "ценных клиентов" была отдельная стойка, наподобие бизнес-класса в аэропорту.

"Куда-то пропали все сборы за обслуживание счета - бесплатными стали чеки, ячейки для хранения, банковские переводы по Соединенным Штатам", - вспоминает он те дни, когда стал для банка выгодным клиентом.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.