Работа по блату: плюсы и минусы кумовства в бизнесе

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Члены семьи Руперта Мердока (крайний слева): все при деле, все пристроены

Кумовство - предпочтение, отдаваемое родственникам и друзьям перед всеми остальными при приеме на работу и продвижении по службе - является гласной или негласной реалией деловой культуры во многих странах мира. Корреспондент BBC Capital пытается разобраться, плохо это или хорошо.

Взять хотя бы Ану Патриcию Ботин, унаследовавшую от отца должность главы испанской банковской группы Santander. Или магната Руперта Мердока, назначившего своих сыновей исполнительными директорами медийных компаний News Corp и 21st Century Fox. Или же каждого пятого члена британского парламента, который платит родственнику за выполнение обязанностей личного секретаря.

Хотя кумовство в той или иной степени можно встретить везде, в разных странах отношение к этому явлению разное.

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Так, законодательство США запрещает государственным служащим нанимать на работу родственников.

На частный сектор прямой запрет не распространяется, но американские работодатели - так же, как и британские - рискуют столкнуться с дорогостоящими судебными тяжбами, если будут брать на работу преимущественно родню и друзей.

Китайское государственное агентство по противодействию коррупции проводит жесткую политику в отношении кумовства, борясь, по его собственным словам, с влиятельными "семьями", которые контролируют ключевые секторы промышленности страны.

Пока я не приехала в Америку, я даже слова такого не знала – кумовство Валери Берсе-Прайс, урожденная швейцарка

А вот в Италии или Испании продвижение по службе благодаря личным связям, а не карьерным успехам - обычное дело. В этих странах такая практика по большей части считается приемлемой.

Валери Берсе-Прайс, урожденная швейцарка, основала консалтинговую фирму Professional Passport, помогающую компаниям преодолевать проблемы межкультурной коммуникации в коллективе.

По ее словам, в Швейцарии "принято рекомендовать или нанимать на работу друзей или родственников, и такое происходит постоянно".

Когда Валери отправилась в США получать бизнес-образование, она с удивлением услышала от тамошних преподавателей, что кумовство – это, несомненно, порочная практика, а в некоторых случаях и уголовно наказуемая.

"Пока я не приехала в Америку, я даже слова такого не знала – кумовство", - говорит она.

Когда Валери только начинала создавать свою фирму, то обнаружила, что ее американские друзья, занимающие высокие должности в ведущих компаниях, не горят желанием рекомендовать ее услуги своим деловым партнерам.

"Дело было не в том, что они не желали мне успеха, не испытывали ко мне симпатии или не верили в перспективы моего дела, - говорит Берсе-Прайс. – Просто, в соответствии с политикой их компаний, я моментально потеряла бы любые шансы на привлечение клиентов, поскольку мы с ними были на дружеской ноге".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Ваши знакомства и родственные связи станут вашим козырем при поиске работы. Но не во всех странах

Различия в отношении к кумовству предопределены культурными различиями. Жители стран, в которых поддержание тесных связей с родней является неотъемлемой частью национальной культуры (нередко поощряемой церковью), склонны рассматривать протекцию, оказываемую родственникам, как естественный и одобряемый обществом способ заботы о благополучии семьи.

"В Испании открытой конкуренции за рабочие вакансии практически не существует", - говорит Джо Хаслам, предприниматель и ведущий сотрудник бизнес-школы в Мадриде. Хаслам при этом живет и работает в итальянском Милане.

Он продолжает: "Помимо всего прочего, никто [в Испании и Италии] не может считать занимаемое им место на 100% принадлежащим ему – получается, что ты греешь стул для родственника, который получит эту должность после тебя. Если у кого-нибудь из членов семьи нет работы, это считается общей проблемой всей семьи. Несомненно, при таком подходе должности нередко отдаются не самым лучшим кандидатам - просто потому, что они прямо или косвенно связаны отношениями с кем-то из руководства".

У этой практики, несомненно, есть свои плюсы. Как объясняет Хаслам, семейные связи способствуют лояльности работников, так что работодателю не приходится беспокоиться о том, что талантливого сотрудника переманит конкурент.

Более половины преподавательского состава Университета Палермо связаны родственными отношениями хотя бы с одним из работников этого вуза

Кроме того, нанимать персонал на основе частных рекомендаций проще и дешевле, нежели в случае открытых объявлений о приеме.

И все же повседневные проявления кумовства могут вредить экономике в целом.

Начать с того, что они отпугивают иностранных инвесторов: согласно антикоррупционному отчету ЕС за 2014 г., 67% инвесторов, работающих с греческими компаниями, видят в кумовстве "очень серьезную или довольно серьезную проблему".

Более того, согласно одному исследованию, коррупция в спайке с кумовством может стоить человеческих жизней.

Смертность детей в странах с высоким уровнем коррупции примерно на треть выше, чем там, где показатели коррупции минимальны.

На персональном же уровне проблемы возникают, когда человек пытается найти работу в одиночку, без знакомств и поддержки.

"Чтобы найти работу в Италии, необходимы связи, - говорит уроженец страны Габриэль Фабрицио Збалби, владелец фирмы недвижимости. – Особенно это касается выпускников учебных заведений, у которых пока нет деловых контактов. Поэтому молодые, образованные люди (около 60 тысяч в год, или семь из десяти выпускников), отчаявшись найти работу в Италии, покидают страну, чтобы работать за рубежом".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Кумовство создает на работе весьма специфическую атмосферу

Збалби уверен, что высокий уровень безработицы в Италии является одной из основных причин отъезда выпускников – среди молодежи показатель незанятости в июне 2015 г. достиг рекордного уровня в 44,2%.

Однако играет свою роль и система повсеместного кумовства.

Опрос, проведенный в 2013 г. итальянским министерством труда, показал, что 61% компаний при найме новых сотрудников руководствуется личными рекомендациями – по словам Збалби, в бюджетном секторе некоторые должности фактически являются наследственными.

Взять хотя бы недавний скандал, когда выяснилось, что более половины преподавательского состава Университета Палермо связаны родственными отношениями хотя бы с одним из работников этого вуза.

Если вас не устраивает практика кумовства на родине, можно попробовать найти работу в стране, где личные связи не имеют значения

Нанимать друзей и родственников, обладающих необходимыми для работы знаниями и умениями, – это одно. Но если их основное преимущество - родственные связи, такая практика просто не дает более квалифицированным кандидатам шанса проникнуть на рынок занятости, говорит Джейн Санли, основательница лондонской компании по найму персонала Purple Cubed.

"Такой подход может быть разрушительным для корпоративной культуры, поскольку компании не набирают людей, способных принести с собой новые идеи и технические знания, - говорит она. - Кроме того, в эпоху глобализации бизнесу приходится работать с представителями самых разных культур, что не так-то просто, если у всего персонала компании сходный жизненный и культурный опыт".

Если вас не устраивает практика кумовства на родине, можно попробовать найти работу в стране, где личные связи не имеют такого большого значения.

Именно так поступил Збалби во время рецессии 2008 г. - он уехал из Италии и создал новую компанию по торговле недвижимостью в Мексике.

"На новом месте никто не знал ни меня, ни мою компанию; тем не менее, клиенты все равно приходили к нам, убедившись в качестве нашей работы, - вспоминает он. - Чтобы такое же произошло в Италии, пришлось бы сперва поменять всю корпоративную культуру страны".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.