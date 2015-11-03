Почему в Японии не выбрасывают факсы и кассетники?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Япония, где любят роботов, но все никак не избавятся от факсов

За Японией давно закрепилась репутация страны, стоящей в авангарде промышленных инноваций. Страны, где население помешано на роботах и высокотехнологичных гаджетах.

Однако в действительности технологии, используемые во многих японских офисах, сильно отстают от репутации этой страны как "продвинутой".

К примеру, здесь до сих пор нанимают людей на должности, которые в большинстве развитых стран выполняют светофоры, а в офисах сплошь и рядом используют программное обеспечение десятилетней давности.

Помните такие реликвии прошлого тысячелетия, как факс-машины и кассетные магнитофоны? Ими до сих пор завалены многочисленные магазины и, похоже, эти аппараты пользуются спросом. Даже такие передовые гиганты, как Sony, до сих пор пользуются факсами.

"В среднем, по использованию современных IT-технологий японские компании отстают от своих заграничных конкурентов на 5-10 лет. В особенности это заметно в сфере программного обеспечения, которое используется в стране"- говорит Патрик Маккензи, босс американо-японской компании Starfighter, занимающейся разработкой компьютерных систем.

Любому, кто чтит Японию, как страну, давшую миру первую систему бесконтактной оплаты, высокоскоростной поезд-стрелу "Синкансэн" и плейер Sony Walkman, это может показаться странным.

Факс, написанный вручную

В Японии можно расплатиться в магазине при помощи сотового телефона, но мало кто в корпоративной среде залезает здесь в свой "электронный кошелек", выходит на сеансы Skype-связи или дублирует файлы "на облаках" типа Dropbox.

Вместе с тем невозможно отрицать: интернет-инфраструктура в Японии - одна из самых развитых мире.

По мнению Йожи Отокозавы, президента токийской IT-компании Interarrows, компьютерная грамотность в Японии хромает из-за того, что в стране преобладает не корпоративный, а малый бизнес.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Япония - родина сверхскоростного поезда “Синкансэн”, но движением на ее автодорогах все еще управляют полицейские-регулировщики

Действительно, согласно данным японского министерства экономики, торговли и промышленнности, из 4,2 млн зарегистрированных в стране компаний 99,7% составляет малый и средний бизнес. Иными словами, у третьей по размеру экономики планеты основной двигатель - не всемирно известные многонациональные корпорации, а сравнительно небольшие фирмы.

"Чаще всего консерватизм малого бизнеса граничит с луддитством", - говорит Отокозава.

"Мы все еще часто получаем письма по почте, а факсы, приходящие в офис, написаны от руки, что говорит о том, что наши партнеры даже Word еще не вполне освоили".

Бюрократия

Впрочем, как выясняется, даже крупный бизнес часто утопает в болоте цифровой отсталости. Это очевидно, даже несмотря на то, что люди указывают на такое неохотно. Ведь хваленая корпоративная преданность работодателю заставляет многих японцев держать язык за зубами.

"Со временем приходится смириться с тем, что компания, гордящаяся репутацией флагмана технологического прогресса, пользуется почтовым клиентом написанным в дремучем 1997 году", - гласит анонимный твит работника крупного японского производителя "голубых фишек".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Возможно именно фарфоровые котики, а не роботы должны быть подлинным символом Японии?

На условиях строгой анонимности автор твита поведал Би-би-си и о других пристрастиях своих работодателей к технологическому аскетизму: "Мало того, что электронная почта у нас проходит через текстовой клиент Cyboz, нам еще и места на сервере выделяют так мало, что почти каждый месяц приходится основательно чистить электронный ящик.

Для пересылки крупных файлов менеджмент рекомендует копировать их на сидиромы, отправлять по почте и сопровождать заполненной вручную пояснительной запиской, сетует работник.

Предложения рядовых сотрудников использовать повсеместно принятые онлайн-услуги Basecamp или Dropbox руководство принимает в штыки.

"В своем стремлении избежать каких бы то ни было проблем, менеджмент, как правило, просто запрещает любые инновации в сфере компьютерного обеспечения", - говорит наш анонимный собеседник.

"Беcпощадный консерватизм"

Глава "Японской межкультурной консалтинговой фирмы" Рошель Копп, специализирующаяся на подготовке японских компаний к интеграции на мировые рынки, считает, что подобное поведение может быть основной причиной охватившего страну производственного кризиса.

Сравнивая ситуацию в Токио с обстановкой в офисах Силиконовой долины, она говорит, что доступ к последним технологиям на рабочем месте делает американских работников ее компании гораздо более продуктивными.

"Неспособность или нежелание Японии избавиться от аналогового прошлого и шагнуть в цифровой мир напрямую влияет на падающие показатели производительности в стране" считает она.

Image caption Нужда в магнитофонных пленках отпала в большинстве стран мира, но, похоже, не в Японии

Копп несполько лет проработала в японской корпоративный среде и со знанием дела говорит, что из-за страха перед хакерскими атаками, потерей или кражей электронных данных и, в конечном итоге, боязни "заграницы" японская индустрия IT зиждется на беспощадном консерватизме.

Работница крупной токийской компании, занимающейся грузоперевозками по всему миру, тоже согласившаяся поговорить с нами на условиях анонимности, утверждает: "Японцы панически боятся нововведений на рабочем месте".

Она окрестила эту среду "преднамеренным невежеством" – то, что описано у Олдоса Хаксли как "не знаем, ибо знать не хотим".

Результат? Невзирая на долгие присутственные часы и предельно короткие отпуска, производительность труда в непроизводственном секторе японской экономики - самая низкая среди стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития и приблизительно вдвое меньшая, чем в США.

Люди а не роботы

Впрочем, как утверждает автор книги "Восстание роботов" Мартин Форд, чем продвинутей становятся продукты IT-cектора, тем больше вероятность того, что они заменят вас на рабочем месте.

Так что, невзирая на имидж технологических адептов, японские корпорации не спешат с инновациями в офисах и где возможно предпочитают компьютерам людей. В конце концов, факс ведь сам себя не отправит.

Image caption Это не робот-светофор - живой японский регулировщик

Похоже, такой подход помогает удерживать безработицу на рекордно низком уровне в 3,4%, но продуктивность, не говоря уже о предпринимательстве, страдают.

Едва ли в мире, стремительно избавляющемся от сырьевой экономики в пользу экономики интеллектуального капитала, такая система ценностей сможет остановить распространение искусственного интеллекта, роботов и автоматизации на рабочем месте.

Но, похоже, корпоративная Япония не намерена сдаваться.