У вас растет вундеркинд? Приготовьтесь раскошелиться

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У сына жительницы Нью-Йорка Алины Адамс есть талант. 12-летний Грегори обожает компьютерное программирование и имеет поразительные для своего возраста способности к этому занятию.

Когда Грегори было 10 лет, его приняли на престижный университетский курс программирования, но потом решили, что учиться в вузе ему пока рановато.

"Он разозлился и создал собственный сайт, с помощью которого каждый, независимо от возраста, мог обучиться искусству написания кода", - рассказывает его мать.

Мальчик взрослел, и его увлечение становилось все более дорогостоящим. "Теперь для разработки некоторых интересующих его программ необходимо специальное оборудование, - сетует мать, - а на это требуется немало средств".

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Поездки и участие в различных мероприятиях тоже обходятся недешево. Два года назад Грегори участвовал в конференции британской некоммерческой организации Young Rewired State (YRS) для юных "цифровых гениев".

Он подал заявку и получил грант, за счет которого были оплачены дорожные расходы для него и для его отца.

Однако на следующую конференцию Грегори не поехал - это оказалось слишком дорого. "Я ему объяснила: не будет гранта - не будет поездки в Европу", - вспоминает Адамс.

Разузнав, что та же организация проводит аналогичные мероприятия в разных странах, мальчик спросил, нельзя ли устроить что-нибудь в Нью-Йорке.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Многие родители убеждены в том, что их дети особенные. Но по-настоящему талантливы лишь немногие

В итоге прошлым летом юный Адамс выступил организатором мероприятия YRS в своем городе, чтобы и он сам, и местные ребята могли принять в нем участие.

"Мой сын был просто на седьмом небе, - написала мать Грегори в своем блоге, - а я была близка к нервному срыву".

В то же время она смотрит на ситуацию здраво. "Если бы у меня было неограниченное количество денег, я бы разрешила ему ходить на все курсы, которые его интересуют", - говорит Адамс.

Однако, помимо Грегори, у нее подрастают еще двое детей, у которых тоже есть свои потребности.

"Мы выделяем на его увлечение разумную сумму, но не перебарщиваем", - поясняет она.

Хотя точно определить количество одаренных детей не представляется возможным, по оценкам Национальной ассоциации одаренных детей США, доля особо способных к наукам детей составляет от 6 до 10% всех американских школьников.

В эту категорию не входят дети, обладающие талантом в сфере музыки, спорта или конкретной предметной области, такой как компьютерное программирование.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Брать частные уроки при ограниченном бюджете нелегко

Разумеется, многие родители убеждены в том, что их дети особенные. Четверть родителей старшеклассников, занимающихся спортом, надеются на то, что их чад ожидает карьера профессиональных спортсменов (на самом деле успех придет лишь к 1%).

Но стесненным в средствах родителям по-настоящему талантливых детей часто бывает нелегко обеспечить юным дарованиям частные уроки, дорогих тренеров и поездки на национальные и международные мероприятия.

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Вот несколько советов, как поддержать здоровый баланс в ваших семейных финансах.

Чем придется пожертвовать. Необходимо найти компромисс между вашими финансовыми приоритетами и желанием дать ребенку всё необходимое, чтобы достичь успеха и не стать объектом насмешек со стороны сверстников.

"Часто родители соревнуются между собой ничуть не меньше, чем их талантливые отпрыски, - говорит Хэнк Малвихилл, специалист по финансовому планированию техасской компании Mulvihill Asset Management (США), которая предоставляет услуги управления активами. - И в итоге решают подчинить всю свою семейную жизнь одной лишь этой цели".

Сколько времени уйдет на подготовку. Прежде чем сорить деньгами, необходимо встретиться с вашим консультантом по финансовому планированию и убедиться в том, что тылы у вас прикрыты.

"Я поражаюсь тому, какие финансовые обязательства берут на себя некоторые люди, - разводит руками Малвихилл. - Когда родители ломают весь финансовый план, чтобы оплатить частного тренера или бесконечные поездки, очень трудно потом восстановить размер сбережений".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Вам кажется, что у вас растет вундеркинд? Не теряйте голову и не лишайте семью последних сбережений

Что сделать прямо сейчас. Сформируйте бюджет. Большинство родителей хочет сделать всё, что в их силах, чтобы помочь своим детям вырасти и добиться успеха. Но Малвихилл советует трезво оценить свои возможности: "Посчитайте, можете ли вы себе позволить такие расходы. И если не можете - не позволяйте".

Подумайте о том, чего вы хотите добиться. "Насколько сильно вы хотите выставлять напоказ дарования своего ребенка, учитывая, что для этого придется постоянно добиваться всё более высоких результатов? - спрашивает Эллен Виннер, преподаватель психологии в Бостонском колледже (США) и автор книги "Одаренные дети: мифы и реальность". - Как только вы примете решение о выходе на публику и начнутся победы на конкурсах, потребность в частных тренерах и педагогах будет только возрастать".

Начните с малого. "Воспитывать вундеркинда - дорогое удовольствие, - предупреждает Виннер. - Вам непременно захочется попасть к хорошему педагогу или тренеру, а это стоит денег".

Но есть способы взращивать юный талант и при ограниченном бюджете. К примеру, если у ребенка склонности к изобразительным искусствам, покупайте ему качественные материалы для художественного творчества, водите его по музеям и галереям, храните его работы, чтобы он мог сам следить за своим развитием.

Содействовать развитию таланта и подталкивать ребенка к его демонстрации - это разные вещи. "Делайте всё, что можете, для воспитания и стимулирования таланта в любой сфере, - рекомендует Виннер. - Но не забывайте о том, что содействовать развитию таланта и подталкивать ребенка к его демонстрации - это разные вещи".

Задействуйте местные ресурсы. Водите ребенка в местные библиотеки, соберите информацию о местных вузах - возможно, там бывают бесплатные лекции или даже программы досрочного поступления.

Важно показывать своему ребенку, что он ценен как личность, независимо от своего дарования

"Найдите специалистов по интересующей ребенка теме, - советует Джулия Чанг, консультант по финансовому планированию фирмы JYC Financial в городе Лэнгли (Канада, провинция Британская Колумбия). - Поговорите с ними, попросите у них помощи и поддержки. Вы и представить себе не можете, сколько есть людей, желающих помочь".

Следите за своими собственными сбережениями. Конечно, важно помочь вашему юному виртуозу отшлифовать свою игру на скрипке. Но только не за счет вашей достойной жизни в старости.

"Родители тратят слишком много и не платят [пенсионные] взносы в надлежащем объеме, - отмечает Скотт Хэнсон, специалист по финансовому планированию консалтинговой компании EFS Advisors из штата Миннесота (США). - И впоследствии, 20 лет спустя, когда дети уже давно забросили спорт, родителям приходится работать дольше и не уходить на пенсию в запланированный срок".

Что делать потом. Обратитесь за помощью. "Наверняка найдутся стипендиальные программы и множество фондов, заинтересованных в том, чтобы оказывать содействие развитию молодых талантов", - считает Рене Айлас, исполнительный директор Национальной ассоциации одаренных детей США.

"Сначала обратитесь за помощью в свою школу, а как только ребенок перерастет школьные возможности, найдите стипендиальные программы".

Не теряйте голову. Конечно, ваш ребенок прекрасно играет в хоккей. Однако его шансы сколотить состояние в профессиональном спорте минимальны, так что не стоит разорять свою семью в погоне за мифическим величием вашего сына в будущем.

"Людям несвойственно принимать разумные решения в этой сфере, - убежден Малвихилл. - В моей практике встречались родители, которые закрывали свои [пенсионные] счета, чтобы спонсировать детское увлечение".

Это не значит, что детям следует отказывать в удовольствии получать награды или участвовать в любительских соревнованиях.

На определенном уровне, возможно, получится заручиться поддержкой местного бизнеса или корпоративных спонсоров, и если ваш ребенок действительно талантлив - настолько, чтобы победить на Олимпийских играх, - возможно получение дополнительного дохода от заслуженных медалей (но рисковать для этого своей пенсией всё равно не стоит)

Действуйте с умом. Помните, что ваш одаренный ребенок - прежде всего ребенок. "Не исключено, что он способен обработать большой объем информации, но физически и эмоционально он остается ребенком", - считает Джулия Чанг.

"Ему необходимо играть. Ему необходимы друзья, а это может оказаться непросто, ведь он сильно отличается от остальных детей. Поищите поддержку и группы по интересам и для себя, и для своего вундеркинда".

Важно также не забывать показывать своему ребенку, что он ценен как личность, независимо от своего дарования.

"Он хочет заслужить ваше одобрение, - говорит Чанг. - И не только за свой выдающийся ум".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.