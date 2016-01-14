Дело "Башнефти": кто такой Евтушенков и в чем его обвиняли

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Владимир Евтушенков потерял большую часть своего состояния из-за дела "Башнефти"

Уголовное дело в отношении главы АФК "Система" Владимира Евтушенкова прекращено, сообщила в четверг пресс-служба компании. Следствие посчитало, что состав преступления в деле о покупке акций "Башнефти" отсутствует.

По данным РБК, постановление о прекращении уголовного дела было выдано Евтушенкову 13 декабря. За последний год на фоне уголовного дела бизнесмен потерял около 8 млрд долларов. Оспаривать эти потери он не собирается, сообщает издание.

Таким образом было завершено одно из самых громких уголовных дел последних лет. Арест Евтушенкова, всегда лояльного к власти, оставил много вопросов.

Экономисты переживали за инвестиционный климат страны. Новости о развитии уголовного дела приводили к обвалам акций АФК "Система" и российского фондового рынка в целом. Многие инвесторы расценили это как сигнал того, что инвестировать в Россию становится опасно.

СМИ также писали о новом этапе передела собственности в России, который начнется на фоне замедления темпов роста экономики и снижения цен на нефть.

Русская служба Би-би-си решила напомнить подробности громкого уголовного дела, а также основные факты биографии Евтушенкова.

Кто такой Евтушенков и чем занимается АФК "Система"?

Владимир Евтушенков - один из богатейших российских бизнесменов. Согласно журналу Forbes, его состояние в 2014 году составило 9 млрд долларов. Он занимал 15-ую строчку в рейтинге 200 самых богатых бизнесменов России за 2014 год.

Правда, из-за дела "Башнефти" состояние бизнесмена заметно сократилось. В рейтинге 2015 года он оказался на 35 месте с 2,8 млрд долларов.

Евтушенкову – 67 лет. Основным его активом является АФК "Система", которую выпускник Московского химико-технологического института создал в 1993 году. Евтушенков владеет 64% акций компании.

АФК "Система" - холдинговая компания, которая владеет акциями компаний из разных секторов экономики. Самыми крупными ее активами являются контрольный пакет сотового оператора МТС, а также сети клиник МЕДСИ и туристической компании "Интурист".

Также АФК "Система" владеет пакетом акций сети магазинов "Детский мир". В начале этого года компания продала 23% акций сети Российско-китайскому инвестиционному фонду.

У Евтушенкова есть и медиаактивы: дочерняя структура "Система Масс-медиа" владеет компанией "Стрим", рекламным агентством "Максима" и другими предприятиями.

Правда, сообщалось, что Евтушенков собирается продать свой не очень успешный медиабизнес.

Что такое дело "Башнефти" и в чем обвиняли Евтушенкова?

Расследование по делу о приватизации и продажи акций "Башнефти" началось в апреле 2014 года. О расследовании стало известно в июле того же года, когда был арестован предприниматель Левон Айрапетян. В августе этого года Айрапетян вышел на свободу.

Согласно следствию, Айрапетян совместно с сыном бывшего главы Башкирии Муртазы Рахимова Уралом разработали план хищения "Башнефти". Компания была создана на основе предприятий башкирского ТЭК, которые были приватизированы Уралом Рахимовом в 2005 году. Рахимов стал главой новой компании. По данным следствия, сама приватизация ТЭК была незаконной.

В 2009 году Рахимов продал акции "Башнефти" структурам АФК "Система". Сумма сделки составила 2,5 млрд долларов. Согласно следствию, это было где-то на 500 млн долларов ниже рыночной цены.

В сентябре 2014 года миллиардеру были предъявлены официальные обвинения по статье об отмывании денег. Он был помещен под домашний арест. Почти сразу после этого АФК "Система" сообщила о приостановке сделки с "Башнефтью".

В конце октября 2014 году Арбитражный суд Москвы постановил изъять акции "Башнефти" у АФК "Системы". В начале декабре бумаги перешли в собственность государства, а Евтушенков почти сразу после этого был освобожден из-под домашнего ареста, под которым он пробыл три месяца.

Пока неизвестно, закрыто ли дело против Урала Рахимова, живущего в Австрии. В прошлом году он был объявлен в международный розыск.

Чем Евтушенков планирует заниматься дальше?

Последние проекты АФК "Система" связаны с телекоммуникациями, строительным и сельскохозяйственным бизнесом.

Развитие строительного бизнеса Евтушенкова связано с несколькими крупными проектами в Москве. АФК "Система" стала вместе с "Группой ЛСР" победителями конкурса на застройку южного участка промзоны ЗИЛ в Москве.

Компания "Развитие", которой владеют напополам две организации, выкупила 109,3 га на ЗИЛе. Компания заплатила за участок земли 34,2 млрд рублей. Других претендентов на участие в конкурсе не было, сообщает РБК. Также структуры Евтушенкова участвуют в строительстве нового здания Следственного комитета России.

АФК "Система" занимается развитием сельскохозяйственного бизнеса. У компании есть предприятия по производству зерна и фруктов, а также одна из ее дочерних структур подала заявку на покупку краснодарской компании "Родина" - одного из крупнейших производителей молока в России.

В марте этого года Евтушенков попросил у президента России Владимира Путина кредит на сумму в 25 млрд рублей на пять лет на развитие завода "Микрон", который будет производить чипы и микросхемы. Это направление также будет развивать АФК "Система".

Евтушенков в этом году также вел переговоры о покупке металлургической компании "Мечел", но сделка так и не состоялась. Также СМИ сообщали об интересе Евтушенкова к покупке ЦУМа в Москве.

Кем работал Евтушенков до АФК "Система"?

Первым местом работы Евтушенкова стал "Завод имени Свердлова" в Дзержинске. Сюда он пришел после окончания университета.

Затем он перешел на Карачаровский завод пластмасс, где проработал до 1982 году и занимал пост главного инженера.

В 1987 году он возглавил техническое управление Мосгорисполкома, а в 1990 году стал председателем Московского городского комитета по науке и технике.

СМИ часто сообщали о связях Евтушенкова с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которые помогли ему построить свой бизнес.

В 1999 году на выборах АФК "Система" активно поддерживала его партию "Отечество".