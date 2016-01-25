Список покупок Ирана в Европе: надежда на многомиллионные сделки

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ожидается, что в Риме Роухани подпишет соглашения с местными компаниями примерно на 18 млрд долларов.

Президент Ирана Хасан Роухани едет в Италию, где начинается его европейское турне, в ходе которого, как ожидается, будут заключены крупные торговые соглашения.

Ранее США и Евросоюз договорились снять санкции с Ирана, после того как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о выполнении Тегераном всех условий, касающихся демонтажа ядерной программы.

Покупки на 18 млрд долларов

Ожидается, что в Риме Роухани подпишет соглашения с местными компаниями примерно на 18 млрд долларов. Иран, как предполагается, заключит соглашения с итальянскими компаниями, работающими в сфере строительства.

Во Франции Роухани надеется договориться о покупке большой партии самолетов.

В иранскую делегацию входят 120 человек, среди которых - члены правительства и представители крупного бизнеса. В Риме и Париже они проведут пять дней.

В Италии Роухани проведет переговоры с итальянским президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Маттео Ренци.

"Это очень важный визит", - заявил неназванный высокопоставленный итальянский чиновник в интервью Рейтеру.

"Настало время перевернуть страницу и открыть окно для сотрудничества между нашими странами в разных областях", - добавил он.

Покупка самолетов

В ходе визита в Париж Роухани надеется заключить договор с компанией Airbus о поставке 114 самолетов в Иран.

Тегеран также рассматривает возможность покупки самолетов у американской компании Boeing.

После революции 1979 года Ирану не удается свободно приобретать у западных стран самолеты и запчасти к ним. Иногда пассажирам иранских авиалиний приходится ждать часами перед взлетом из-за поломок устаревших самолетов.

Средний возраст имеющихся в распоряжении Ирана гражданских самолетов составляет примерно 27 лет.

Для обычных иранцев перспектива получения новых самолетов является первым признаком того, что сделка по ядерной программе улучшает их жизнь, рассказывает корреспондент Би-би-си Джеймс Рейнольдс.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В ходе визита китайского лидера Си Цзиньпина в Иран Пекин и Тегеран подписали 17 соглашений

В субботу в ходе визита китайского лидера Си Цзиньпина в Иран Пекин и Тегеран подписали 17 соглашений по ряду вопросов - от энергетики до торговли на общую сумму около 600 млрд долларов.

По словам Роухани, подписанный документ расписывает партнерские отношения двух стран на 25 лет.

Огромный интерес к Ирану выказывают российские компании. ЛУКОЙЛ подписал соглашение о проведении разведки в юго-западной части страны. По сообщению иранского телеканала Press TV, сумма сделки составила 6 млн долларов.

В ноябре 2015 года Россия начала поставлять Ирану зенитные комплексы С-300. Также, по сообщениям российских СМИ, Тегеран проявляет интерес к новейшим российским военным разработкам, например, к ракетному комплексу "Бастион".

Торговые сделки Ирана: