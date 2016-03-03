Скажите уверенно: "Мне нужен выходной, чтобы не сойти с ума"

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Эми Вэйл, специалист в области маркетинга из Нью-Йорка, берет на работе "день психического здоровья", чтобы набраться свежих сил. Она не прикидывается больной, чтобы взять больничный, но и не объясняет начальству причину, по которой ей нужен такой выходной.

Многие работники используют так называемый день психического здоровья, чтобы взять короткую передышку от офиса, не будучи физически больными.

Руководители начинают осознавать, что они имеют дело с выжатыми как лимон работниками

"Многим кажется, что день психического здоровья берут либо желающие прогулять денек, и на самом деле с ними все в порядке, либо человеку уже совсем плохо", - объясняет 32-летняя Вэйл.

Хотя многие компании на словах помогают сотрудникам улунчшить баланс между работой и личной жизнью, в реальности же люди часто боятся попросить о выходном в личных целях.

Многие переживают, что им придется объяснять начальнику причину своей просьбы, и никто не хочет заявлять во всеуслышание о желании посвятить день своему душевному здоровью.

Наконец, наличие выходного еще не означает, что спланировать свое время для восстановления сил будет просто.

Однако эксперты по организации рабочего процесса все чаще призывают устраивать "дни психического здоровья" для измученных работников.

В отличие от праздников и отпусков, которые мы часто проводим с семьей и друзьями, в дни психического здоровья, как правило, человек остается один.

Подобные разовые выходные способствуют расслаблению, отвлекая вас от напряжения на работе, и помогают с новыми силами включиться в рабочий процесс.

Многим кажется, что день психического здоровья берут желающие прогулять денек

"В результате дня отдыха у вас может на две недели повыситься продуктивность, - полагает Мишель Карон, консультант по личностному росту из Торонто. – Ведь уставший человек начинает халтурить, на все требуется больше времени".

Эми Вэйл обычно проводит такие дни на пляже, используя свое свободное время для того, чтобы отключиться от интернета и наконец почитать любимые журналы.

"Чем больше времени я провожу в моем мобильном устройстве [каждый день], тем важнее мне эти дни с точки зрения перезагрузки", - рассказывает она.

Планируйте это заранее

Взятый в последний момент день психического здоровья принесет вам меньше пользы, поскольку будет сложнее по-настоящему отключиться от дел.

Если заранее договориться о дате с коллегами и начальством, вас уже будет не так просто заставить в этот день заниматься проектом на работе или отвечать на срочное электронное письмо, говорит Мэгги Мистал, бизнес-тренер из Нью-Йорка.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Йога - отличный способ забыть на один день о работе

"Вам нужно настраивать окружающих на определенный лад, - советует Мистал. - Если вы просто хотите смыться на денек, это, как правило, не сработает".

Некоторые эксперты уверяют, что лучше всего просить о выходном напрямую.

Если в больших организациях сотрудникам не стоит слишком распространяться о своих планах провести день вне офиса, то в компаниях поменьше – особенно в коллективах, где все хорошо друг друга знают – имеет смысл не скрывать своих намерений.

Объясните, что выходной вам нужен, чтобы восстановить силы и вернуться на работу в лучшей форме и что вы не будете проверять почту.

Лучше не импровизируйте, а составьте план заранее

"Просто произнесите это уверенно", - предлагает Мишель Карон. По ее словам, некоторые начальники даже поощряют желание подчиненных взять паузу: "Руководители начинают осознавать, что они имеют дело с выжатыми как лимон работниками".

Лучше не импровизируйте, а составьте план заранее. Выберите какое-нибудь занятие, достаточно сильно отличающееся от ваших обычных дел и способное отвлечь вас от попыток разобраться со стиркой – например, отправиться погулять или в кино, советует Сюзан Бегеман Стайнер, бизнес-тренер из Цюриха.

"Не думайте, что, оставшись дома, вы непременно найдете, чем заняться", - говорит она.

По словам эксперта, стоит также спланировать, где вы собираетесь есть – это поможет вам структурировать день.

Для лучших результатов - отключитесь

Когда речь заходит о выходном для восстановления сил, попросить об этом (да и воспользоваться этой возможностью) будет легче, если отказаться от ассоциации с психическим здоровьем, считает Бегеман Стайнер (она сотрудничает с крупными фармацевтическими компаниями).

Это такой особенный день: вы помогаете другим людям тем, что сами отдыхаете Сюзан Бегеман Стайнер

Большинство европейских топ-менеджеров не знакомы с таким понятием, как "день психического здоровья". Бизнес-тренер предлагает воспользоваться термином "день отключения" – по ее мнению, это облегчит обсуждение вопроса с начальством.

Какой бы подход вы ни выбрали, эксперты считают: работникам стоит приложить максимум усилий к тому, чтобы полностью отключиться от работы на сутки, проведенные вне офиса.

Если вам необходимо проверять электронную почту даже в день отдыха, делайте это эпизодически. Иначе вы физически берете выходной, но головой остаетесь на работе, поясняет Мишель Карон: "Да, у вас выходной, но вы все равно чувствуете себя виноватым".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Писатель Стивен Фрай поддерживает несколько британских благотворительных организаций, работающих с психическими расстройствами

Эми Вэйл предпочитает не исчезать с радаров полностью. Вместо этого она ставит телефон на автономный режим работы, отключая таким образом и звонки, и интернет, однако в течение рабочего дня она несколько раз проверяет почту и голосовые сообщения.

По словам Вэйл, возможность заглянуть в телефон помогает ей меньше переживать из-за пропущенного рабочего времени.

А потом пожинайте плоды!

Когда клиенты Сюзан Бегеман Стайнер начинают регулярно практиковать подобные выходные, результаты очевидны, рассказывает она – не только потому, что продуктивность работника увеличивается, но и потому, что компании выгодно иметь менее подверженных стрессу сотрудников.

Проведя вне офиса всего один день, человек, вернувшись, зачастую испытывает меньше давления из-за дедлайнов, говорит она.

"Это такой особенный день: вы помогаете другим людям тем, что сами отдыхаете", - поясняет Бегеман Стайнер.

Важно также не дожидаться, пока стресс охватит вас целиком, а планировать дни психического здоровья на год вперед.

Мэгги Мистал предлагает устраивать себе подобный выходной раз в квартал или после окончания большого проекта.

Лучше, конечно, выбирать менее напряженное время на работе. В идеале стоит планировать дни отдыха после особенно трудного рабочего периода.

"Скажите себе: "В этом году я буду отдыхать от работы четыре дня, не чувствуя вины" - таков совет эксперта.