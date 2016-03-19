60 лет Егору Гайдару: тезисы к нескончаемому спору

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption 60-летие со дня рождения одного из самых неоднозначных политиков в истории современной России не отмечалось широко

19 марта экономисту Егору Гайдару, одному из главных идеологов и руководителей экономических реформ в России в начале 1990-х годов, исполнилось бы 60 лет.

Опросы общественного мнения с завидным постоянством помещают политика в разряд главных народных антигероев, хотя с годами градус этой нелюбви и слабеет.

Если в 2002 году, согласно статистике ВЦИОМ, 55% россиян считали реформы Гайдара разрушительными, то в 2010 году аналогичный эпитет к ним применяли 23% (правда, еще 15% считали, что в них не было вообще никакой необходимости).

Одновременно увеличилось число тех, кто полностью одобряет действия правительства Ельцина-Гайдара: с 2% в 2002 году до 7% в 2010-м. Цифры по-прежнему балансируют на грани статистической погрешности.

Но зато, по-видимому, к этой категории населения относятся верховные руководители России. Так, нынешний президент Владимир Путин после смерти Гайдара назвал его "настоящим гражданином", "патриотом", "сильным духом человеком", который, возглавив процесс преобразований, "проявил лучшие профессиональные и личные качества".

Русская служба Би-би-си решила суммировать некоторые распространенные высказывания о заслугах политика, сопроводив их по возможности немногословными аргументами и контраргументами. Тезисы к спорам, которые неизбежно будут разворачиваться вокруг имени Егора Гайдара еще долго.

Гайдар развалил экономику, страна была ввергнута в пучину бедствий

Трансформационный спад, произошедший в России в пореформенные годы, действительно был огромен и, по некоторым оценкам, беспрецедентен для государства в отсутствие войн, эпидемий и стихийных бедствий:

Теневая экономика выросла с 10-15% ВВП при Брежневе (по самым щедрым оценкам) до 50% ВВП в середине 1990-х

Усилилось неравенство доходов: так называемый коэффициент Джини увеличился с 26% в 1986 году до 40% в 2000 году

В первые годы после распада СССР произошло удвоение преступности

Смертность в 1990-1994 годах выросла на 60%

Доля расходов на НИОКРы упала с 3,5% ВВП до примерно 1%

Агрегированный индекс промышленного производства России лишь в 2008 году достиг уровня начала 1990-х годов

("Экономика России. Оксфордский сборник"; другие источники).

Однако слишком некорректно было бы приписывать все последствия данного трансформационного спада политике Егора Гайдара:

Во-первых, он пришел в правительство лишь в ноябре 1991 года, когда процесс трансформации в стране уже шел полным ходом

Во-вторых, сложно обвинить Егора Гайдара в формировании структурных перекосов в советской экономике: в частности, в накоплении гигантского "денежного навеса" (не обеспеченных товарами денег), который вынудил еще советское правительство под председательством Валентина Павлова начать денежную реформу

В-третьих, вряд ли Гайдар виноват в том, что цены на главный советский экспортный ресурс - нефть - падали с 1980 года, формируя бюджетный дефицит: сначала в связи с перепроизводством ресурса, а в 1991 году - в связи с окончанием "Войны в заливе"

Гайдар спас страну от массового голода

Эта точка зрения настолько же популярна среди соратников Егора Гайдара, насколько непопулярна среди его оппонентов.

В книге "Развилки новейшей истории России" сам Гайдар писал о ситуации, сложившейся к моменту его прихода в правительство, так: "Страна по-прежнему была банкротом, валютные резервы оказывались близки к нулю. Запасов зерна по оптимистичным прогнозам хватало примерно до февраля-марта 1992 года…"

"Выбор варианта ускоренной либерализации цен и форсированного снятия ограничений на торговлю предотвратил катастрофический сценарий на продовольственном рынке страны весной 1992 года", - отмечал он.

Противники данной точки зрения утверждают, что никакой продовольственной катастрофы не было:

Во-первых, СССР располагал стратегическими запасами зерна, который экономист Андрей Илларионов оценивает в 48 млн тонн, чего было достаточно, чтобы кормить народ в течение года в отсутствие нового урожая

Во-вторых, даже умиравшая система продовольственного распределения, по словам политика Григория Явлинского, "не вызывала опасений, что все вот-вот погибнет", потому что на смену постепенно приходила новая система: да, "она была хаотическая, странная, извращенная, теневая", но вполне работоспособная

В-третьих, Гайдар, говоря об истощении зерновых запасов к марту 1992 года, везде ссылается на документ, в котором указывается на соответствующую опасность в марте 1991 года - то есть на год раньше описываемой потенциальной катастрофы

Политика гайдаровского правительства привела к тому, что сбережения россиян обесценились

"…По сегодняшнему самоуверенно ухмыльному лицу политика не видно смущения: как, разорением сберегательных вкладов, он сбросил в нищету десятки миллионов своих соотечественников (уничтожив основу того самого "среднего класса", который и клялся создать)", - писал в 1998 году о Егоре Гайдаре Александр Солженицын, довольно исчерпывающе отображая мнение большинства россиян о достижениях гайдаровских реформ.

Данное мнение опровергается рядом исследователей на следующих основаниях:

Первые шаги к заморозке вкладов населения в Сберегательном банке сделало советское правительство в рамках денежной реформы премьер-министра Валентина Павлова 22 января 1991 года, согласно которой гражданам СССР было запрещено снимать больше 500 рублей на человека в месяц

Да, через несколько месяцев запрет сняли, но одновременно в апреле подняли официальные цены на 65-70%. До инфляции следующего года, составившей 2508,8%, было еще далеко, но покупательная способность денег начала стремительно снижаться

Никаких денег фактически в Сберегательном банке и не было, потому что все 369 млрд рублей, накопленных советскими гражданами, в 1990 году правительство Николая Рыжкова изъяло на финансирование бюджетного дефицита

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В этом футбольном матче депутатов Госдумы, прошедшем в апреле 1994 года, Гайдар выступил в роли неиграющего тренера. В экономической команде правительства он, напротив, был играющим тренером

Есть и контраргументы:

Деньги советские власти изъяли, но лишь в качестве заемных средств, которые должны были вернуть. Проблема в том, что годовая ставка по этим кредитным ресурсам была на уровне 5% (столько правительство платило Сбербанку за пользование деньгами), и ни правительство Павлова, ни новые российские власти, включая команду Гайдара, не пошли на радикальное повышение ставки

В итоге реальная ставка по сбережениям населения составила, по некоторым подсчетам, в 1991 году минус 60,8%, в 1992 году - минус 94,4%. Таким образом, в 1991 году сбережения граждан обесценились почти на 61%, а в следующем году оставшаяся сумма девальвировалась еще на 94,4%

Нельзя было просто взять и отпустить цены, как это сделал Гайдар

2 января 1992 года правительство Ельцина-Гайдара освободило от регулирования цены, которые до этого на протяжении десятилетий советской власти устанавливались государством. Этот процесс получил название либерализации цен.

До сих пор в российском общественном и академическом дискурсах не сформировалось единого подхода к этой реформе.

Ее авторы и сторонники приводят следующие аргументы:

Удалось ликвидировать товарный дефицит

Страна была спасена от неминуемого голода ("Всякий, кто помнит абсолютную пустоту прилавков осенью 1991 года и реальную угрозу голода в крупных городах, понимает, почему либерализация цен тогда принималась без особый дискуссий", - писал один из соратников Егора Гайдара, ныне ректор Академии госслужбы при президенте Владимир Мау)

Была обеспечена внутренняя конвертируемость рубля (то есть предотвратили переход к бартеру, когда деньги ничего не стоят и людям проще обмениваться товарами)

Противники реформы в таком виде указывают на следующие обстоятельства:

Огромный накопленный "денежный навес", то есть необеспеченность денег товарами, при одномоментной либерализации должен был привести к росту инфляции - так и случилось

Нельзя было отпускать цены в ситуации, когда вся экономика страны государственная, в результате чего огромные монополии начинают диктовать цены (происходит либерализация не цен, а монополий)

В отсутствие сдерживающих механизмов либерализация цен привела "не к созданию механизмов рыночной конкуренции, а к установлению контроля над рынком организованных преступных групп, извлекающих сверхдоходы путем взвинчивания цен", - писал экономист Сергей Глазьев

Правительство Гайдара заложило основы будущего экономического роста в России

Дать исчерпывающие, более точные оценки наследию Егора Гайдара - задача будущих времен. Пока же, не впадая ни в одну из крайностей, можно констатировать лишь то, что он действительно заложил основы финансовой и экономической конструкции современной России, какой бы эта конструкция ни была.

Помимо либерализации цен, создания финансового рынка, приватизации, Гайдар участвовал также в разработке Налогового кодекса, Бюджетного кодекса, законодательства о Стабилизационном фонде России

Многие соратники и просто сторонники Гайдара занимают ключевые позиции в государственной и академической иерархиях (глава минэка Алексей Улюкаев, ректор РАНХиГС Владимир Мау)

Рост цен на энергоресурсы времен Владимира Путина наложился на уже созданные к тому времени и функционирующие экономические институты

Вместе с тем, именно в 90-х годах, по мнению некоторых экономистов, структура российской экономики окончательно пришла к ресурсному типу.

Пореформенные годы стали "периодом быстрой деиндустриализации российской экономики и перевода ее на ресурсные рельсы, а рост мировых цен на топливо с 1999 года, по-видимому, усилил эту тенденцию", - писал главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Владимир Попов.

В 2004 году Михаил Ходорковский в статье "Кризис либерализма в России" пришел к такому же выводу: именно тогда Россия прочно села на сырьевую иглу (впрочем, речь шла не конкретно о Гайдаре, а вообще о либеральном правлении).

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ

Подытожить эти тезисные заметки к спорам о Егоре Гайдаре можно словами французского философа-моралиста Ларошфуко, который еще в XVII веке сказал: "Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией".

До тех пор, пока живы и "кровоточат" в сознании большинства населения России 1990-е годы, никакие сухие академические дискуссии о наследии Гайдара не пересилят этого мощного эмоционального поля. Да и академические дискуссии, как частично показывают вышеприведенные дискуссии, пока, кажется, не до конца очистились от эмоций.