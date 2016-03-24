Коллеги: пилот самолета FlyDubai жаловался на усталость

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Авиакомпания FlyDubai - лоукостер, летающий примерно в 90 аэропортов

Командир самолета авиакомпании FlyDubai, разбившегося в Ростове-на-Дону в прошлую субботу, по словам его коллег, жаловался на переутомление и дорабатывал последние дни перед увольнением.

В результате падения лайнера Boeing 737-800 погибли все 62 человека на его борту, в том числе семь членов экипажа.

Пилоты, пообщавшиеся с Би-би-си на условиях анонимности, рассказали, что одним из факторов аварии была усталость. Сама авиакомпания заявляет, что эти сведения представляют собой "конфиденциальную информацию".

Один из этих летчиков сказал, что в прошлом засыпал за штурвалом от переутомления.

"Мы не можем раскрывать конфиденциальную информацию, касающуюся наших сотрудников, - заявил представитель FlyDubai. – В частности из уважения к семьям, которых коснулась авария, мы считаем важным не спекулировать о причинах этого трагического инцидента, пока не завершат свою работу независимые следственные органы".

С начала года уволилось примерно 25 пилотов из 600. Как я понимаю, большинство из них в качестве причин назвали усталость, жесткий график и ухудшение качества жизни Пилот FlyDubgai

Пилоты, пообщавшиеся с Би-би-си, считают, что их коллеги из-за переутомления подвергаются "существенному и очевидному риску". Один из этих источников уже уволился, другой говорит, что намерен уходить.

Причиной аварии считаются низкая видимость и сильный ветер. Самолет промахнулся мимо полосы и разбился об землю.

Сообщается, что лайнер после первой попытки совершить посадку ушел на второй круг и кружил в районе аэропорта в течение двух часов, после чего потерпел аварию при второй попытке.

Три сотрудника FlyDubai, пообщавшиеся с Би-би-си, говорят что командир воздушного судна, киприот Аристос Сократус, до катастрофы подал заявление об увольнении и дорабатывал положенные три месяца. Среди причин ухода он назвал переутомление и желание сменить образ жизни.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бортовые самописцы самолета при аварии сильно пострадали

"Авария произошла очень близко к месту назначения, - сказал один из пилотов. – Я не хочу спекулировать на предмет ее причин, но мне кажется, что сопутствующим фактором была усталость. Я не удивлен случившимся. Экипажи слишком много работают и страдают от переутомления. Это существенный риск. После ночных смен они переходят на дневные, достаточно не отдохнув".

"По моей оценке, 50% всех сотрудников авиакомпании страдают от хронической усталости. Я попытался поговорить об этом с одним из руководителей, и мне было сказано, что проблемы переутомления во FlyDubai не существует", - добавляет летчик.

Аварии из-за усталости

Проблема усталости пилотов в гражданской авиации отмечается давно. Европейское агентство по авиационной безопасности уже предлагало ввести ограничения на максимальный налет часов без отдыха.

"Сотрудники авиакомпании до этой катастрофы задавались вопросом не о том, случится ли авария, а о том, когда она случится. Мы спрашивали: "Нам что, нужно потерять самолет, чтобы что-то изменилось?" Поэтому летный состав сейчас, конечно, потрясен, но не удивлен", - говорит пилот.

"Всё к тому шло. Большинство экипажей уже еле справляются. Все устали. Я волнуюсь, но я хотел задать это вопрос вслух. Почему люди должны гибнуть? С начала года уволилось примерно 25 пилотов из 600. Как я понимаю, большинство из них в качестве причин назвали усталость, жесткий график и ухудшение качества жизни", - добавляет он.

Другой пилот рассказал, что он с коллегами тоже поднимал вопрос о переутомлении, и признал, что однажды заснул за штурвалом из-за усталости. Он заявил, что собирается увольняться.

Если член летного состава считает, что по какой-то причине не смог достаточно отдохнуть перед сменой, наша система безопасности рекомендует такому пилоту объявить о своей неготовности к рейсу Заявление FlyDubai

"Падение рабочих показателей бросается в глаза, - сказал он. – Я засыпал за штурвалом от переутомления. При заходе на посадку мой мозг не работал на 100%, а это весьма серьезно. Я признал это и сообщил об этом руководству, но никаких мер предпринято не было".

"Авиапутешественникам стоит чаще задаваться вопросом о том, что происходит в пилотской кабине. Они имеют право знать больше о состоянии людей, пилотирующих самолет. Я увольняюсь из-за постоянного переутомления. Я подам заявление в течение ближайших недель", - заключил он.

В заявлении авиакомпании по этому поводу говорится: "Безопасность и благополучие нашего летного состава и бортпроводников является вопросом первостепенной важности для FlyDubai".

"Гражданская авиация жестко регулируется. Мы строго следуем разрешенной продолжительности полетного времени при составлении наших рабочих расписаний, обращая особое внимание на дополнительные факторы, способные оказать влияние на членов экипажей, такие как прошлые рабочие смены и количество выходных. Если член летного состава считает, что по какой-то причине не смог достаточно отдохнуть перед сменой, наша система безопасности рекомендует такому пилоту объявить о своей неготовности к рейсу", - подчеркивается в заявлении FlyDubai.

Переутомление называлось в числе факторов, приведших к нескольким авиакатастрофам в последние годы. К примеру, в случае с рейсом авиакомпании TransAsia, рухнувшим в штормовых условиях на Тайване в июле 2014 года. В результате аварии погибло 48 человек.

В результате утомления, как считается, пилот Air Canada в 2011 году направил самолет в пике над северной Атлантикой. Тогда пострадало 16 человек.

По словам следователей, "черные ящики" с ростовской катастрофы сильно пострадали и из них вряд ли получится выжать много информации.

FlyDubai – авиакомпания-лоукостер, основанная в 2009 году. Она базируется в Дубае и летает по 90 направлениям.