Как "панамский слив" повлияет на мировой офшорный бизнес?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Среди клиентов Mossack Fonseca - главы государств, влиятельные чиновники и члены их семей, известные футболисты и актеры

Публикация конфиденциальных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca об офшорных сделках наделала много шума на мировом финансовом рынке и уже привела к громким политическим заявлениям и событиям.

Из "панамских документов" следует, что Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В бумагах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств.

Вскоре после публикации скандальных документов премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон подал в отставку, а власти Франции призвали Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поместить Панаму в "черный список" офшорных зон.

Русская служба Би-би-си попросила экономистов оценить возможное влияние "панамского скандала" на мировой офшорный бизнес.

Эдуард Савуляк, глава московского офиса Tax Consulting UK

Громкие офшорные скандалы вспыхивали в мире и ранее, поэтому я не ожидаю каких-то глобальных изменений. Не стоит забывать, что офшоры как таковые не запрещены ни в России, ни в Британии, ни в Италии или Финляндии. Определенным политическим силам и мировым СМИ просто хочется раздуть эту ситуацию, и у них это получается.

На самом деле зарегистрировать компанию в современном мире можно на кого угодно. Человек может и не знать, что на него зарегистрирована компания, и потом ему сложно будет доказать, что это не его фирма и он ей не управляет. Прямых свидетельств того, что какие-то высокопоставленные политические персоны чем-то владеют или управляют, практически не представлено, есть в основном косвенные доказательства.

Я могу предположить, что через две недели этот скандал сойдет на нет. Офшорный бизнес будет жить и дальше, так как в нем самом ничего страшного нет. Вопросы надо задавать не офшорным компаниям, а респектабельным банкам из США, Британии и других стран, которые проводили сомнительные операции.

Банки должны знать своих клиентов и их сделки, поэтому куда они смотрели, когда открывали счета офшорам - это большой вопрос.

Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента инвестиционной группы "Норд-Капитал"

Сейчас мы становимся свидетелями серьезных тектонических сдвигов в мировой системе офшоров. Отставка премьер-министра Исландии – это действительно очень громкое событие. Скорее всего, была запущена некая информационная бомба с часовым механизмом, который будет медленно и долго тикать.

Эта тенденция понятна, так как в мире сжимается денежная масса, правительствам не хватает денег, и они вынуждены искать дополнительные средства. Возможно, нас ждет целая серия громких скандалов, в центре которых будут сильные мира сего. Раз уже этого спящего дракона разбудили, то теперь он еще долго будет всех пугать.

Я думаю, что нас ждет всемирное перераспределение офшоров. Если на сегодняшний день все они прекрасно известны, то теперь, скорее всего, эти офшорные гавани станут "плавающими". Возможно, будут образовываться виртуальные офшоры в интернете, которые не будут подпадать под юрисдикцию какой-либо страны.

Офшорные компании на небольших островных государствах, скорее всего, будут работать изолированно и тихо. Если еще недавно офшоры себя рекламировали, делали презентации, организовывали конференции и во всеуслышание доказывали свои преимущества, то теперь период международного пиара и маркетинга офшоров, скорее всего, безвозвратно ушел в прошлое.

Александр Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков

За последние 15-20 лет было сделано очень много для того, чтобы ограничить офшорный бизнес: Швейцария пошла на частичное ограничение банковской тайны, многие страны ужесточили законы по борьбе с отмыванием денег, налаживается международное сотрудничество в этой области.

Однако не стоит забывать, что офшоры используются не только для ухода от налогов. В тех странах, где распространено рейдерство и где оно сращивается с госстуктурами, к офшорам прибегают для защиты инвестиций и своего бизнеса.

С одной стороны, такие разоблачения могут быть шагом вперед, но с другой – тут виден какой-то сговор, и этот скандал может быть использован прежде всего в политических целях.

Настоящая работа с отмыванием денег предполагает создание законодательных условий и рамок, специальных институтов, которые помогают отслеживать эти процессы. За последние 15 лет здесь действительно достигнут большой прогресс.