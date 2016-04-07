Война санкций перешла в войну фермеров Прибалтики и Польши

Правообладатель иллюстрации AP Image caption По данным Евростата, Польша является страной самых дешевых продуктов в ЕС

Литовские и латвийские политики ломают головы над тем, как спасти местных фермеров от наступления польских производителей. Сами латвийцы и литовцы все чаще ездят в Польшу на шопинг-туры - теперь уже даже за продуктами питания. Эксперты уверены: если так пойдет дальше, то продовольственного рынка в Прибалтике может и не остаться.

Польша выигрывает у своих прибалтийских соседей борьбу в конкуренции за наиболее экономного потребителя. Особенно остро эта проблема ощущается в тех литовских городах, которые граничат с Польшей. Впрочем, жители Вильнюса тоже нередко отправляются за покупками в ближнее зарубежье.

Местные СМИ пестрят отчетами о таких поездках: экономия выходит от 10 до 30%. При этом речь уже не идет о крупных покупках дорогостоящей бытовой техники: сегодня литовцы ездят в Польшу за сыром, колбасой и йогуртами.

Если закупаться на длительный период, да еще и разделить места в машине на две семьи, то разница в стоимости покупок значительно превышает расходы на топливо.

Дешевле на треть

Предприимчивые литовцы уже размещают объявления об организации таких продовольственных туров на своих личных микроавтобусах, есть и коммерческие варианты - на междугородних автобусах.

Правообладатель иллюстрации bbc Image caption Польша отличается куда более низкими ценами на продукты

Шопинг-туры в Польшу курсируют и из Латвии. Основной целью поездок остаются одежда и бытовые товары на рынке Белостока, но и тут организаторы предлагают остановки у продовольственных супермаркетов.

По данным Евростата, в Польше - самые дешевые продукты в Евросоюзе. В 2014 году цены на продовольствие тут составляли 61% от общеевропейского уровня. В соседней Литве этот показатель достигал 78%, в Латвии - 87%.

Южные соседи тоже не выдерживают конкуренцию: Чехия - 81%, Словакия - 88%, Германия - 109%. Разница в ценах на одежду тоже может быть ощутимой, хоть и не столь драматичной: Польша - 84% от среднего уровня ЕС, Литва - 99%, Латвия - 101%. Примерно такая же ситуация с бытовой техникой: Польша - 85% от уровня ЕС, Латвия и Литва - по 99%.

Более свежей статистики у Евростата нет, однако за последний год мало что изменилось.

Компания Maxima Grupe занимается розничной торговлей в пяти странах Восточной Европы, включая Польшу и Прибалтику. По словам ее представителя Гедрюса Юозапавичюса, Польша действительно отличается куда более низкими ценами на продовольствие.

Это подтверждает исследование рынков ЕС, обнародованное компанией в январе этого года. Если сравнить стоимость аналогичных корзин покупок, то выходит, что в Польше это 119 евро, в Литве - 136 евро, в Латвии - 162 евро. По отдельным группам товаров разница достигает 30%.

Дешевизна польских продуктов обусловлена несколькими причинами.

Во-первых, это колебания уровня польского злотого, который еще с конца 2008 года то и дело радует жителей еврозоны падениями до 20%, а значит, и падающими по отношению к евро ценами на польские товары. Учитывая плавающий курс, такие колебания давно никого не удивляют. К слову, на пике кризиса Латвия отказалась менять курс национальной валюты, поскольку готовилась к вступлению в еврозону. В итоге цены в местных магазинах не радовали, а вот зарплаты - огорчали.

Кроме общих экономических тенденций, которые давят на курс злотого, стоит упомянуть польскую налоговую систему, которой завидуют и производители, и потребители в Прибалтике. НДС на продукты питания тут снижен до 5% - в Литве и Латвии это 21%.

Есть еще несколько факторов, которые не поддаются регулированию: объемы рынка и интенсивность конкуренции. Потребителей в Польше во много раз больше, чем во всех прибалтийских странах вместе взятых - соответственно, местные овощи и фрукты будут дешевле, даже при равных курсах валют и одинаковых налоговых ставках.

О привередливости литовского покупателя

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Для покупателя важно все - качество, цена, ассортимент, удобство, обслуживание

Но если факт того, что литовцы едут за покупками в Польшу, никто не отрицает, то относительно масштабов этого явления единодушия нет. К примеру, Гедрюс Юозаповичус утверждает, что Maxima не наблюдает массового оттока покупателей - даже если речь идет о приграничных районах. Наоборот, посетителей в магазинах становится все больше, а их продуктовые корзины - все дороже.

Очевидно, что более низкий НДС и особенно упавший в последнее время злотый дополнительно удешевили польские продукты, которые и так в некоторых случаях были дешевле. Однако, для большинства литовцев цена не является единственным критерием при выборе места покупки.

"Покупатель в Литве особенно привередлив. Для него важно все - качество, цена, ассортимент, удобство, обслуживание, окружающая среда магазина и множество других вещей. Для литовского покупателя только низкой цены недостаточно", - говорит Юозапавичюс.

По словам главного экономиста DNB Bank в Вильнюсе Екатерины Рожаки, речь, скорее, идет о приграничных районах. Подобные веяния закономерны для приграничной зоны в любой точке мира, говорит она: потребители традиционно выбирают более выгодный рынок.

К примеру, те же литовцы активно наведываются в соседнюю Белоруссию за сигаретами и дизелем. "Да, мы хотим, чтобы литовцы тратили тут. Но не надо кривить душой - мы сами зарабатываем на гостях из Скандинавии, которые приезжают отдохнуть в литовских курортах, а заодно получить медицинские услуги", - говорит эксперт.

Поляки бросают вызов литовским торговцам

Возможно, местные политики разделяли бы такой оптимизм, если бы речь шла о рядовой ситуации. Однако момент не тот. Пищевая промышленность Восточной Европы не первый год пребывает в кризисной ситуации из-за войны санкций между Россией и ЕС.

В первую очередь падение спроса почувствовали ближайшие соседи России - то есть, Польша и страны Прибалтики. В этом году на проблемы геополитики наложились неприятные тенденции мировой экономики.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Проблема продуктового шопинга для Латвии менее актуальна

"Тяжелая ситуация затянулась, причем улучшения не предвидится, так как предложение превышает спрос во всем мире - отсюда низкие цены. Некоторые хозяйства продают молоко ниже себестоимости - например, те, у кого высокие производственные расходы, и те, у кого нет своих кооперативов", - сказала Русской службе Би-би-си глава Центра развития сельскохозяйственного рынка Латвии Ингуна Гулбе.

По ее словам, в Латвии уже прошла волна банкротств молочных хозяйств, и в дальнейшем, по ее словам, ситуация будет становиться только хуже.

В министерстве экономики Литвы признают, что ситуация не из легких, однако критиковать неотъемлемую часть свободного рынка ЕС тут не решаются.

"Выдержать давление со стороны конкурирующих польских торговцев и поставщиков - вызов для литовских торговцев и поставщиков", - ответили Русской службе Би-би-си в министерстве. Заодно добавили: вероятно, шопинг-турами увлекаются в основном жители приграничных регионов. А дешевизна польских товаров объясняется в первую очередь размерами рынка. Чтобы как-то компенсировать эту разницу, в Литве обсуждают возможность снизить ставку НДС на продукты питания - или хотя бы на мясо и рыбу.

Представительница Крестьянского сейма Латвии (объединение фермеров) Майра Дзелзкалея считает, что от польских производителей исходит прямая угроза для аграриев Прибалтики.

"Проблема продуктового шопинга для Латвии менее актуальна, однако на местных прилавках, равно как и на литовских, становится все больше дешевых польских продуктов. Поэтому мы требуем от министерства земледелия дополнительных выплат, чтобы наши производители могли выдержать кризисную ситуацию. Хозяйства, которые закрываются, продают животных полякам - да, мы отдаем бизнес в Польшу. Это значит, что тут будет меньше рабочих мест", - говорит она Русской службе Би-би-си.

Литовские молочники уже давно перешли от стадии мирных переговоров к стадии уличных акций протеста. Требования те же, что и в Латвии, - материальная поддержка, которая хотя бы частично сможет компенсировать десятки миллионов убытков, с которыми столкнулись молочники в обеих странах.

Дешево - значит плохо?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Каждый квартал около 80 миллионов евро вывозится из Литвы в Польшу

Единственное, что могут делать латвийские и литовские фермеры - надеяться на то, что местный товар среди местных потребителей будет более популярен, чем дешевый польский, хотя бы из имиджевых соображений.

"Наши люди не считают польские продукты продуктами высокого качества. Есть часть населения, которая может себе позволить обращать внимание на более качественные продукты и выбирать местные товары. Но это не значит, что сейчас все пойдут покупать только польские товары. Это, скорее, вопрос имиджа, вопрос маркетинга, вопрос ощущений. Если польские продукты попадают в магазины, то они, как минимум, безопасны", - сказала в интервью Русской службе Би-би-си Ингуна Гулбе.

"Я бы не сказала, что именно польских товаров становится все больше. Да, в разгар сезона можно говорить о польских овощах или польских яблоках. И не думаю, что их станет намного больше", - заключает Гулбе.

А вот политики призывают к активным действиям. К примеру, местные СМИ не раз писали о мэре самоуправления приграничного Лаздийского района Артурасе Маргелисе. Он не только призывал жителей отказаться от покупок в Польше, но и обещал снизить зарплаты сотрудникам самоуправления, которые все же решатся отправиться в шопинг-туры. Однако в самоуправлении факт таких угроз не подтверждают.

"Мы - граждане Европейского союза, поддерживающие свободное передвижение людей, которое дает людям возможность путешествовать и делать покупки в других странах", - ответили Русской службе Би-би-си в самоуправлении.

Правящая в Литве Партия труда пошла еще дальше и выступила с предложением снизить налоги - именно ей принадлежит идея сократить НДС на продукты питания.

"Поездки за продуктами в Польшу - только часть проблемы. Основная проблемы в том, что человек, который зарабатывает мало, тратит весь свой доход на еду. Не остается даже на лекарства", - полагает депутат парламента Литвы Кестутис Дауксис (Партия труда).

"Ему бы помогло снижение ставок. Что касается поездок в Польшу, то каждый квартал вывозится из страны около 80 миллионов евро, и с каждым кварталом эта сумма увеличивается. Это нельзя остановить, но можно смягчить. Если люди купили польские товары, то эти суммы ушли польским производителям. Чем больше денег уходит, тем больше надо поднимать цены (в Литве), но в результате денег в Польшу уходит еще больше", - констатирует депутат. По его словам, в том или ином виде поправки будут приняты.